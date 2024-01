Decoração é uma arte. E, assim como na moda, ela tem suas tendências. Uma que se destacou recentemente é a parede de cimento queimado. Aquela aparência cinza e rústica, outrora vista como mero acabamento, transformou-se em sinônimo de estilo e modernidade.

Quer aprender como fazer essa maravilha em sua casa e ainda pegar algumas dicas extras? Então, vamos lá!

Como fazer parede de cimento queimado?

Confira passo a passo a seguir:

1. preparação é o segredo: antes de tudo, esvazie o espaço. Móveis, quadros, coloque tudo fora do ambiente! E proteja seu piso com uma lona ou jornal, porque fazer cimento queimado pode ser um pouco bagunçado. A parede precisa estar limpinha, sem poeira ou sujeira. E se estiver com buracos ou imperfeições? Corrija-os com massa corrida;

2. a mistura perfeita: você vai precisar de cimento, areia e água. Uma medida que costuma ser usada é de 1 parte de cimento para 4 partes de areia. Coloque a água aos poucos até ter uma mistura bem homogênea e na consistência de uma pasta;

3. mão na massa e na desempenadeira: com sua desempenadeira em mãos, aplique a mistura na parede. Comece de baixo e vá subindo, do chão ao teto. A espessura deve ser uniforme. Quer dar um toque mais rústico? Mude o ângulo da desempenadeira enquanto aplica;

4. paciência na secagem: esperar pode ser chato, mas é necessário. Deixe a parede secar por 24 horas. Depois disso, se sentir necessidade, lixe a parede para deixar tudo bem lisinho;

5. o Grand Finale: para dar aquele toque final e proteger sua obra-prima, aplique uma cera incolor. Além de proteger, ela dá um brilho bem legal.

Dicas para aplicar textura de cimento queimado

Saiba alguns truques para facilitar a aplicação e deixar a decoração mais bonita:

Cores e mais cores

O cinza é um clássico, mas por que se limitar a ele? Hoje em dia, o cimento queimado colorido está super em alta. Com a adição de pigmentos, sua parede pode ter tons terrosos, azuis, verdes, amarelos... As opções são infinitas.

Pequenos testes salvam vidas (ou paredes)

Antes de se jogar e aplicar em toda a parede, faça um teste em uma área mais escondida. Isso evita surpresas desagradáveis com relação à cor e textura.

Secagem não deve ser apressada Reprodução/ Luís Gomes/Casa.com.br

Tudo tem seu tempo

A secagem é um processo que não deve ser apressado. Além disso, evite fazer sua parede de cimento queimado em dias muito quentes. O calor excessivo pode interferir no resultado final.

Olho na umidade

Paredes de cimento queimado e muita umidade não são uma boa combinação. Por isso, pense bem antes de aplicar em áreas como banheiros, a não ser que você tenha um bom sistema de impermeabilização.

Manutenção descomplicada

Uma das maravilhas do cimento queimado é que ele é fácil de limpar. Um pano úmido já dá conta do recado. Mas atenção: nada de produtos abrasivos!

Criar uma parede de cimento queimado pode parecer um desafio à primeira vista, mas com as instruções e dicas certas, torna-se uma tarefa divertida e recompensadora. É uma oportunidade de imprimir sua personalidade e criatividade em um espaço.

Esta técnica é uma prova de que, por vezes, o rústico e o simples se transformam em elegância. Com paciência e os cuidados certos, sua parede de cimento queimado será motivo de elogios e, quem sabe, inspiração para outros.

Agora, com todas essas informações, é hora de colocar a mão na massa (literalmente) e transformar seu ambiente. Boa sorte e lembre-se: cada parede é única, e isso é o que a torna especial!