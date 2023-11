Mudar-se para um novo apartamento alugado é sempre uma experiência empolgante. No entanto, personalizar o espaço para que ele tenha a sua cara pode levar à pergunta: vale a pena reformar um imóvel que não é seu?

A situação da influenciadora Dora Figueiredo trouxe esse questionamento à tona. Neste artigo, vamos discutir o que a legislação diz e os cuidados que você deve tomar ao reformar um apartamento alugado.

O caso Dora Figueiredo

Recentemente, a influenciadora digital Dora Figueiredo encontrou-se em um dilema com seu apartamento alugado. Ela realizou uma série de modificações no imóvel sem consultar previamente o proprietário.

Este episódio levantou uma série de debates nas redes sociais e na mídia sobre o que é permitido ou não ao inquilino quando o assunto é reforma.

O que diz a Lei do Inquilinato?

A Lei do Inquilinato é clara quanto a isso: o inquilino não pode realizar reformas que alterem ou modifiquem a estrutura original do imóvel alugado sem a prévia autorização por escrito do locador.

Caso o faça, o proprietário pode exigir que o inquilino desfaça as alterações às suas próprias custas ou, em casos extremos, pode até resultar em despejo.

No entanto, pequenas modificações que não interfiram na estrutura, como pintura de paredes ou troca de lâmpadas, geralmente são aceitas, desde que o inquilino se comprometa a devolver o imóvel nas condições originais ao final do contrato. Porém, é sempre indicado dialogar com o proprietário antes de qualquer alteração.

Cuidados necessários ao reformar

Confira abaixo cuidados necessários na reforma:

Autorização escrita

Sempre obtenha autorização por escrito do proprietário para qualquer reforma que pretenda realizar. Isso evitará conflitos futuros e garantirá sua segurança jurídica.

Para reformar apartamento alugado é necessário ter autorização escrita do proprietário Freepik

Evite mudanças estruturais

Reformas que alterem a estrutura original do imóvel, como derrubar paredes ou alterar instalações elétricas, podem ser problemáticas. Além de requererem autorização explícita, podem acarretar riscos de danos ao imóvel ou ao prédio.

Avalie o custo-benefício

Lembre-se de que o imóvel não é seu. Portanto, avalie se o investimento na reforma terá retorno no seu bem-estar e qualidade de vida durante o período de aluguel.

Restaure ao original

Esteja preparado para devolver o imóvel nas condições em que foi alugado. Isso pode significar desfazer algumas das reformas realizadas. Uma boa ideia é documentar o estado original do imóvel através de fotos ou vídeos.

Contrate profissionais qualificados

Se decidir seguir em frente com a reforma, garanta que ela seja realizada por profissionais qualificados. Isso evitará problemas de má execução e possíveis danos ao imóvel.

A possibilidade de reformar um apartamento alugado pode ser tentadora, especialmente para aqueles que desejam personalizar seu espaço. No entanto, é essencial ter clareza sobre a legislação e os potenciais riscos envolvidos.

O caso de Dora Figueiredo serve como um alerta sobre a importância de se comunicar com o proprietário e entender os limites do que pode ser feito.

No final das contas, a decisão de reformar ou não um imóvel alugado deve levar em consideração o tempo de estadia previsto, o investimento necessário, e a disposição para eventuais restaurações. A chave é equilibrar o desejo de ter um espaço com a sua cara com a responsabilidade e os direitos estabelecidos em contrato.