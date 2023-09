1565

Cozinha e sala de estar eram conjugadas e super coloridas Mariana Orsi / Divulgação



Em meio à era digital, os influenciadores se tornaram grandes formadores de opinião. Dora Figueiredo é uma dessas personalidades que conquistou milhares de seguidores. Recentemente, ela virou notícia após se envolver em uma polêmica com uma empresa de arquitetura e o dono de seu apartamento alugado.





Mas quem é Dora e o que aconteceu nesse episódio? Reunimos aqui algumas informações para você entender com detalhes, confira.





Quem é Dora Figueiredo?





Antes de adentrarmos na controvérsia envolvendo o apartamento, é importante conhecer a protagonista dessa história. Dora Figueiredo é uma influenciadora que se destacou na internet por trazer temas como relacionamentos abusivos e empoderamento feminino.

Dora Figueiredo ficou famosa por abordar temas como relacionamento abusivo Reprodução/Instagram

Sua trajetória começou no YouTube, onde abordava tais assuntos com linguagem simples, tornando-os acessíveis e relevantes para muitos de seus seguidores. A ingenuidade e sinceridade de Dora são atributos que a fizeram conquistar uma base de fãs sólida e engajada.





O apartamento de Dora





No sonho de muitos, reformar o lar pode ser uma maneira de imprimir personalidade e transformá-lo em um verdadeiro refúgio. Inspirada por esse desejo, Dora decidiu reformar seu apartamento alugado. As expectativas eram altas. Afinal, um ambiente renovado não só traria bem-estar como também seria cenário para muitos de seus conteúdos digitais.

Escada salmão na sala levava à cobertura Mariana Orsi / Divulgação

A cobertura de Dora tinha 35 metros quadrados. Na entrada, uma porta amarela levava à cozinha , que era conjugada com a sala de estar , e tinha tons de menta e rosa, além de uma ilha com banquetas. A sala tinha um sofá rosa e uma escada caracol num tom chamativo de salmão que levava ao segundo piso.

Suíte tinha muito espaço para armazenamento Mariana Orsi / Divulgação

Esse cômodo dava acesso a uma pequena suíte colorida, com espaço para home office e muitos móveis com nichos para que a influenciadora armazenasse suas coisas. O segundo andar contrastava com o primeiro por ser preto e branco. Nele ficava a área de serviços, uma ducha e várias plantas para decoração. Posteriormente, Dora colocou uma jacuzzi na cobertura e recebeu reclamações do síndico por não ser permitido.

Segundo andar era preto e branco Mariana Orsi / Divulgação

A polêmica da reforma





O início da controvérsia se deu com a escolha de uma empresa de arquitetura para conduzir a reforma, a Doma Arquitetura. Baseada nas informações do vídeo postado por Dora em seu Instagram, a influenciadora enfrentou diversos problemas com a firma escolhida.





Primeiramente, os serviços contratados não foram entregues conforme prometido. Prazos foram descumpridos, e a qualidade dos materiais e acabamentos deixou a desejar.





Para agravar a situação, Dora ficou sem dinheiro devido aos gastos inesperados e às complicações do projeto. A frustração foi tão grande que a influenciadora decidiu expor a empresa, relatando sua experiência negativa.





Mas os problemas não pararam por aí. Ao final da reforma, o dono do imóvel alugado por Dora manifestou descontentamento com as alterações realizadas. Esse desentendimento trouxe ainda mais tensão à situação, culminando em desgastes e discussões.





O desfecho e lições aprendidas





Após a exposição da situação por Dora em suas redes sociais, muitos fãs e seguidores se solidarizaram com sua situação. A influenciadora recebeu apoio e também conselhos de profissionais que se propuseram a ajudar. O caso reforçou a importância de pesquisar e avaliar cuidadosamente empresas e profissionais antes de contratá-los, especialmente em um setor tão delicado quanto o da reforma e construção.





Além disso, a situação serve como alerta para aqueles que alugam imóveis. Antes de realizar grandes alterações, é fundamental obter permissão e alinhar expectativas com o proprietário do espaço.





A trajetória de Dora Figueiredo é marcada por sua luta e defesa de causas importantes. Embora essa experiência com a reforma de seu apartamento tenha sido desafiadora, ela usou sua plataforma para compartilhar suas dificuldades, trazendo à luz questões pertinentes sobre contratação de serviços e relações de aluguel.