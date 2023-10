1565

Karoline mora com a filha Cecília em apartamento na região nobre de São Paulo



Certamente, no mundo das redes sociais, alguns nomes se destacam, e Karoline Lima é um deles. Hoje, não vamos apenas falar sobre quem é essa influenciadora em ascensão, mas também oferecer um tour exclusivo pelo seu deslumbrante apartamento.





Prepare-se para ser transportado para um universo de elegância e sofisticação.





Quem é Karoline Lima?





Conhecida nas redes sociais por sua abordagem direta e descontraída, Karoline conquistou um lugar especial no coração de seus seguidores.





Além do mundo digital, ela também esteve sob os holofotes por seu relacionamento polêmico com o jogador de futebol Éder Militão, pai de sua filha, Cecília. Entretanto, ela é muito mais do que os holofotes de um relacionamento: é uma mulher forte, determinada e com um senso estético de dar inveja.





O majestoso apartamento de Karoline Lima





Confira detalhes da casa da influenciadora.





Paleta de cores





Em uma declaração humorada, Karoline mencionou que sua casa é "anêmica", referindo-se ao uso predominante de cores neutras. Brancos, beges e tons pastel compõem a maioria dos cômodos, dando ao apartamento uma sensação de tranquilidade.

Paleta de cores tem tons nude

Mas, por trás dessa escolha, há uma estratégia inteligente: cores neutras tendem a ampliar visualmente os espaços, tornando-os mais convidativos e aconchegantes.





Espaços generosos





O adjetivo "gigante" foi usado para descrever o tamanho do apartamento. Não é apenas um espaço para Karoline, mas também um lar aconchegante para sua filha. Cada canto parece ter sido meticulosamente planejado, garantindo que ambas tenham todo o conforto e privacidade de que precisam.





O closet dos sonhos





Se há um espaço que merece atenção especial, é o closet de Karoline. Vasto e cuidadosamente organizado, é um santuário para todas as suas roupas, sapatos e acessórios.

Closet é amplo e com espelhos

Espelhos estrategicamente colocados ampliam ainda mais o espaço, enquanto prateleiras, gavetas e cabides são organizados de forma a facilitar o acesso e a visibilidade de cada item. Para os aficionados por moda, este closet é uma visão do paraíso.





Varanda elegante





A enorme varanda do apartamento é um caso à parte. Ela oferece um refúgio tranquilo da agitação da cidade. Imagine-se tomando um café da manhã lá, com o céu matinal como pano de fundo, ou então apreciando a vista estrelada durante a noite. É o lugar perfeito para respirar, relaxar e recarregar.

Imóvel tem super varanda



Pequenos detalhes que fazem a diferença





Além desses espaços destacados, há inúmeros detalhes por todo o apartamento que refletem o bom gosto de Karoline. Desde a escolha de móveis até objetos decorativos , cada peça parece contar uma história.





Quanto é o aluguel de Karoline?





Claro, um apartamento desse calibre tem seu preço. O aluguel deste luxuoso imóvel gira em torno de R$40 mil por mês. Uma soma considerável, mas totalmente compatível com a localização em um bairro de luxo de São Paulo, a qualidade e os detalhes oferecidos.





O apartamento de Karoline Lima é mais do que apenas um espaço residencial; é uma extensão de sua personalidade. Cada detalhe, cada peça de mobília e cada escolha de design refletem sua paixão, seu estilo e sua visão de mundo.





É uma casa que não só proporciona conforto físico, mas também é um refúgio para a alma. E enquanto Karoline continua a encantar seus seguidores com vislumbres de sua vida diária, uma coisa é certa: seu lar é o verdadeiro reflexo de quem ela é - sofisticada, elegante e acima de tudo, autêntica.