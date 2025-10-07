3 testes caseiros e fáceis para descobrir se sua joia é de ouro

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Em um cenário em que o ouro é cada vez mais visto como um investimento seguro, saber diferenciar o metal precioso de uma simples imitação é fundamental para proteger seu patrimônio e evitar prejuízos.

Entretanto, não é preciso ser um joalheiro experiente ou ter acesso a equipamentos de laboratório para uma primeira análise. Com alguns itens, que a maioria das pessoas têm em casa, é possível realizar testes rápidos e práticos para ter uma boa noção se a sua peça é de ouro verdadeiro ou não.

1. O teste do ímã: a primeira verificação

Trata-se de um dos testes mais simples, rápidos e seguros que você pode fazer, pois não causa nenhum dano à peça. O princípio é direto: o ouro não é um metal magnético. Portanto, uma joia de ouro maciço não será atraída por um ímã.

Para realizar o teste, você precisará de um ímã com um pouco mais de força do que os de geladeira. Ímãs de neodímio, facilmente encontrados em lojas de artesanato ou de materiais de construção, são ideais para isso.

Como fazer: aproxime o ímã da sua joia.

Resultado: se a peça for atraída pelo ímã, ela definitivamente não é de ouro maciço. Provavelmente, é feita de outro metal ou é apenas folheada, contendo um metal magnético por baixo, como ferro ou níquel. Se não houver nenhuma reação, é um bom sinal de que a joia pode ser de ouro.

Alguns fechos de correntes e pulseiras podem conter pequenas molas de aço, que são magnéticas. Por isso, certifique-se de testar diferentes partes da joia, e não apenas o fecho.

2. A prova do vinagre: um teste de acidez

O ouro é um metal nobre, o que significa que ele não reage facilmente com o oxigênio ou com ácidos comuns. O vinagre, que contém ácido acético, pode ser usado para verificar essa propriedade. Este teste é seguro para o ouro verdadeiro, mas pode danificar peças falsas.

Você vai precisar apenas de um conta-gotas e um pouco de vinagre branco. Escolha um local discreto na joia para aplicar a gota, como a parte interna de um anel.

Como fazer: pingue algumas gotas de vinagre sobre a peça e aguarde cerca de cinco minutos.

Resultado: se a joia for de ouro autêntico, não haverá nenhuma alteração na cor do metal. Se a peça mudar de cor, ficando mais escura ou esverdeada, é um forte indicativo de que não se trata de ouro puro e que há outros metais em sua composição.

Saber diferenciar o metal precioso de uma simples imitação é fundamental Truecreatives de TrueCreatives

3. O teste da cerâmica: atenção ao detalhe

Este teste é eficaz, mas exige cuidado, pois pode arranhar sua peça permanentemente. Por isso, só o faça se estiver disposto a correr esse risco ou se conseguir encontrar uma área muito pequena e escondida na joia para o teste.

O método consiste em arrastar a peça sobre uma superfície de cerâmica não esmaltada, como o fundo de um prato ou de uma tigela de cerâmica. A parte de baixo, geralmente mais áspera e sem brilho, é a ideal.

Como fazer: esfregue a sua joia suavemente sobre a superfície de cerâmica não esmaltada, o suficiente para deixar uma marca.

Resultado: o ouro verdadeiro deixará um rastro dourado ou amarelado. Se o rastro for preto ou de outra cor, a peça é provavelmente feita de outro metal, como pirita (conhecida como "ouro de tolo"), ou é apenas banhada a ouro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.