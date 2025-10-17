7 itens essenciais para montar sua própria academia em casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Montar um espaço para treinar em casa se tornou uma solução prática a quem busca uma rotina de exercícios flexível e sem o custo de uma mensalidade. Com alguns itens-chave, é possível criar uma mini academia funcional, segura e capaz de atender a diferentes objetivos, desde o ganho de força até a melhoria do condicionamento físico.

O segredo está em escolher equipamentos versáteis, que permitam uma grande variedade de movimentos e não ocupem muito espaço. Além disso, a organização do local é fundamental para garantir a segurança e manter a motivação em alta. Um ambiente bem planejado evita acidentes e torna o momento do treino mais agradável e eficiente.

Para ajudar você a começar, a reportagem preparou uma lista com os itens essenciais para montar sua própria academia em casa.

1. Colchonete de exercícios

É a base para qualquer treino. Essencial para exercícios de solo, como abdominais, flexões e pranchas, ele oferece conforto e protege a coluna do contato direto com o chão. Também é útil para sessões de alongamento e ioga, garantindo uma superfície estável e limpa.

2. Halteres ou kettlebells

Investir em um par de halteres ou um kettlebell é fundamental para treinos de força. Se o espaço e o orçamento permitirem, modelos ajustáveis são ideais, pois possibilitam a progressão de carga sem a necessidade de comprar novos pesos. Eles são perfeitos para exercícios como agachamentos, supinos e remadas.

3. Elásticos de resistência (faixas ou bands)

Leves, baratos e extremamente versáteis, os elásticos são ótimos para aquecimento, exercícios de fortalecimento e reabilitação. Existem diferentes níveis de resistência, permitindo trabalhar músculos de todo o corpo, incluindo glúteos, pernas, braços e ombros, com baixo impacto nas articulações.

Organização do local é fundamental para garantir a segurança e manter a motivação em alta

4. Corda de pular

Uma das ferramentas mais eficientes para o treino cardiovascular. Pular corda queima muitas calorias, melhora a coordenação motora, a agilidade e a resistência. É um equipamento compacto, fácil de guardar e que pode ser usado em espaços pequenos.

5. Barra fixa de porta

Para quem deseja fortalecer a região das costas, ombros e braços, a barra fixa é um investimento certeiro. Existem modelos que se encaixam no batente da porta sem a necessidade de furos, sendo fáceis de instalar e remover. É um desafio que traz resultados expressivos.

6. Rolo de liberação miofascial

Cuidar da recuperação muscular é tão importante quanto o próprio treino. O rolo ajuda a aliviar tensões, relaxar os músculos e prevenir dores. Usá-lo após os exercícios pode melhorar a flexibilidade e acelerar a recuperação, deixando você pronto para o próximo desafio.

7. Banco ajustável

Embora ocupe um pouco mais de espaço, um banco reclinável multiplica as possibilidades de exercícios, especialmente para quem usa halteres. Ele oferece suporte para variações de supino, remada e outros movimentos, garantindo a postura correta e potencializando os resultados do treino.

