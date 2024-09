A astrologia não apenas oferece insights sobre a nossa personalidade, mas também pode influenciar as escolhas de decoração. O quarto é um espaço pessoal onde passamos grande parte do tempo, e adaptar o ambiente ao nosso signo pode trazer mais harmonia e bem-estar. Veja como os diferentes signos podem definir o estilo do quarto ideal.



Áries (21 de março - 19 de abril)



Os arianos são conhecidos por sua energia e dinamismo. Um quarto para eles deve refletir sua natureza vibrante. Cores intensas como vermelho e laranja são ideais, assim como móveis modernos e funcionais. Um ambiente que facilite o movimento, com espaço para atividades energéticas, é essencial.



Cores intensas como vermelho e laranja são ideais, assim como móveis modernos e funcionais Freepik

Touro (20 de abril - 20 de maio)



Para os taurinos qualidade e conforto são fundamentais. Eles preferem quartos com uma decoração mais clássica e luxuosa. Tons suaves de verde e rosa, móveis robustos e tecidos de alta qualidade como veludo e seda vão agradar a esse signo. Um ambiente aconchegante e sofisticado é o que eles buscam.



Tons suaves de verde e rosa, móveis robustos e tecidos de alta qualidade como veludo e seda vão agradar a esse signo Freepik

Gêmeos (21 de maio - 20 de junho)



Geminianos são versáteis e gostam de mudanças. O quarto ideal para eles é um espaço que possa ser facilmente reconfigurado. Cores variadas e móveis modulares que permitam criar diferentes ambientes são perfeitos. A inclusão de um espaço para leitura ou estudo pode ser uma boa ideia.

Cores variadas e móveis modulares que permitam criar diferentes ambientes são perfeitos Freepik

Câncer (21 de junho - 22 de julho)



Os cancerianos são conhecidos por sua natureza acolhedora e emocional. Um quarto para eles deve ser um verdadeiro refúgio. Tons suaves de azul e branco, móveis confortáveis e acessórios que tragam sensação de segurança, como almofadas e cobertores macios, são ideais. Um canto para fotos e lembranças também pode ser especial



Os cancerianos são conhecidos por sua natureza acolhedora e emocional. Um quarto para eles deve ser um verdadeiro refúgio Freepik

Leão (23 de julho - 22 de agosto)



Leões adoram o luxo e a ostentação. Seu quarto deve refletir seu gosto por extravagância e glamour. Cores douradas e vermelhas, móveis imponentes e iluminação dramática vão criar um ambiente digno de um rei ou rainha. Detalhes que chamam a atenção e fazem sentir-se especial são essenciais.



Cores douradas e vermelhas, móveis imponentes e iluminação dramática vão criar um ambiente digno de um rei ou rainha Freepik

Virgem (23 de agosto - 22 de setembro)



Virginianos são práticos e detalhistas. Um quarto para eles deve ser organizado e funcional, com um toque de sofisticação. Cores neutras como cinza e bege, móveis de linha reta e armazenamento eficiente são importantes. A limpeza e a organização são prioridades, e acessórios minimalistas completam o ambiente.

Cores neutras como cinza e bege, móveis de linha reta e armazenamento eficiente são importantes Freepik

Libra (23 de setembro - 22 de outubro)



Librianos apreciam a harmonia e o equilíbrio. O quarto deve ser um espaço visualmente agradável e esteticamente equilibrado. Tons pastéis e móveis elegantes, com um bom equilíbrio entre estilo e conforto, são perfeitos. Elementos de decoração simétricos e uma atmosfera relaxante são ideais.



Tons pastéis e móveis elegantes, com um bom equilíbrio entre estilo e conforto, são perfeitos Freepik

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)



Os escorpianos são intensos e apaixonados. Um quarto para eles pode ser mais escuro e misterioso, com cores profundas como preto e vermelho escuro. Móveis robustos e uma iluminação suave que cria um ambiente íntimo são recomendados. Detalhes que expressam a profundidade emocional desse signo são importantes.



Móveis robustos e uma iluminação suave que cria um ambiente íntimo são recomendados Freepik

Sagitário (22 de novembro - 21 de dezembro)



Sagitário é um signo aventureiro e otimista. Seu quarto deve refletir seu espírito livre e explorador. Cores vibrantes, móveis leves e uma decoração que sugere viagens e descobertas são ideais. Espaços abertos e uma área para hobbies e atividades ao ar livre, como uma varanda ou um pequeno escritório, podem ser muito bem-vindos.

Cores vibrantes, móveis leves e uma decoração que sugira viagens e descobertas são ideais Freepik

Capricórnio (22 de dezembro - 19 de janeiro)



Os capricornianos preferem um ambiente sóbrio e sofisticado. Tons neutros e móveis clássicos e duráveis são a escolha certa para eles. Um quarto que combina elegância com funcionalidade, com espaço para trabalho e um ambiente tranquilo, reflete bem o perfil desse signo. O foco na qualidade e no estilo atemporal é essencial.



Os capricornianos preferem um ambiente sóbrio e sofisticado. Tons neutros e móveis clássicos e duráveis são a escolha certa para eles Freepik

Aquário (20 de janeiro - 18 de fevereiro)



Os aquarianos são inovadores e excêntricos. Um quarto para eles deve ser único e fora do comum, com cores e designs que expressem sua criatividade. Móveis modernos e inusitados, bem como elementos de decoração que reflitam seu amor por novas ideias e tecnologias, são perfeitos.



Os Aquarianos são inovadores e excêntricos. Um quarto para eles deve ser único e fora do comum, com cores e designs que expressem sua criatividade Freepik

Peixes (19 de fevereiro - 20 de março)



Piscianos são sonhadores e sensíveis. Seu quarto deve ser um verdadeiro refúgio de tranquilidade e inspiração. Cores suaves como azul e lilás, móveis confortáveis e detalhes que evoquem o mundo dos sonhos são ideais. Elementos como iluminação suave e texturas aconchegantes completam o ambiente ideal para esse signo.

Piscianos são sonhadores e sensíveis. Seu quarto deve ser um verdadeiro refúgio de tranquilidade e inspiração Freepik

Com essas dicas, é possível transformar seu quarto em um espaço que reflete sua essência astrológica, trazendo mais conforto e personalização ao seu lar.



*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão