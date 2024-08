As plantas, que estão se tornando cada vez mais populares dentro das casas, oferecem diversas vantagens aos ambientes. Além de deixarem os espaços mais bonitos, elas têm várias propriedades benéficas e uma delas pode até mesmo ser uma novidade para você: a prosperidade financeira.

Portanto, se você quer atrair fortuna para sua família, confira a seguir nove opções de plantas fáceis de cultivar que vão transformar seu lar em um lugar cheio de prosperidade e beleza.

A espada-de-São-Jorge é uma planta muito conhecida por quem busca proteção para o lar e é ideal para ambientes externos Rafael Saar de Getty Images

Leia também:

1) Dólar

A planta dólar, como seu nome sugere, é conhecida por atrair dinheiro! Ideal para áreas externas, ela prefere meia sombra e solo levemente úmido, além de ser de fácil manutenção. Para mantê-la saudável, basta uma adubação anual.

2) Jade

A Jade, que tem esse nome devido à cor e ao formato de sua folhagem, simboliza boa sorte, dinheiro, riqueza, abundância e amizade. Seu cultivo é simples, pois ela gosta de muito sol e requer pouca água.

3) Espada-de-São-Jorge

A espada-de-São-Jorge é uma planta muito conhecida por quem busca proteção para o lar e é ideal para ambientes externos. Além de sua reputação de trazer prosperidade, ela é fácil de cuidar: não precisa de muita água e deve ser regada apenas quando o solo estiver seco. Para um crescimento saudável, a planta deve ser exposta ao sol diariamente.

4) Trevo-de-quatro-folhas

O trevo-de-quatro-folhas é uma mutação genética do trevo de três folhas. Conhecido por trazer sorte, é uma planta que se adapta facilmente ao cultivo, preferindo sol direto e solo úmido.

5) Flor-da-fortuna

Além de adicionar cor ao ambiente, a flor-da-fortuna atrai prosperidade e ajuda a equilibrar a energia do espaço. Para garantir que ela se desenvolva bem, coloque a planta em um local com sol pleno, regue-a uma vez por semana e mantenha-a fora do alcance de animais de estimação, pois é tóxica para eles.

6) Dinheiro-em-penca

Segundo o Feng Shui, uma prática chinesa que visa harmonizar a energia dos ambientes, essa planta é conhecida por atrair fartura, riqueza e abundância. Além disso, sua natureza suspensa e tamanho compacto a tornam uma excelente escolha para ambientes pequenos.

7) Bambu-da-sorte

A planta pode ser cultivada tanto em solo terroso quanto em água, mas vale lembrar que é importante mantê-la na sombra, pois a exposição ao sol pode queimar suas folhas. A quantidade de sorte que o bambu-da-sorte pode atrair está diretamente relacionada ao número de caules que ele possui.

8) Alecrim

O alecrim é uma planta utilizada como tempero e que também tem a missão de trazer sorte ao ambiente! Para cultivá-lo, evite expor a planta ao sol direto e prefira um local amplo e bem arejado para seu crescimento.

9) Abre-caminho

O abre-caminho é muito utilizado em vários países como um medicamento natural para tratar diversas condições, incluindo bronquite, inflamações, secreções vaginais, dispepsia, doenças oculares e febre. Além de suas propriedades medicinais, a erva é conhecida por trazer prosperidade e boas energias quando cultivada na frente de uma casa ou comércio. Ela se adapta melhor à sombra, preferindo luz solar indireta.