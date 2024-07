O bambu-da-sorte não é da mesma família dos bambus tradicionais, mas sim da família Ruscaceae, que conta com mais de 500 espécies diferentes

As boas energias que trazem prosperidade, sucesso, amor, saúde e muito mais não são papel apenas de velas e cristais, mas também do verde da natureza. Muito comum na cultura oriental, o bambu-da-sorte é uma planta cheia de beleza e simbolismo, bastante utilizada no mundo inteiro como forma de atrair paz e novos começos.

O que é o bambu-da-sorte e como usá-lo em casa?

O bambu-da-sorte não é da mesma família dos bambus tradicionais, mas sim da família Ruscaceae, que conta com mais de 500 espécies diferentes. Ele ganhou esse nome por causa de sua aparência, que conta com um caule firme e segmentado, parecido com o dos bambus naturais.

Uma curiosidade interessante sobre o bambu-da-sorte é que ele pode crescer apenas com água, sem precisar de terra. Você pode colocá-lo na mesa de jantar, no banheiro ou na penteadeira do quarto, adicionando um toque de elegância a qualquer ambiente.

O que o bambu-da-sorte atrai?

Originário da África, o bambu-da-sorte é bastante famoso na Ásia por seu significado especial. Segundo a crença oriental, a planta atrai prosperidade, sorte e boas energias para o ambiente onde é cultivada. Na China, por exemplo, o bambu-da-sorte é usado para marcar o início de novos ciclos.

A tradição diz que, para obter as energias positivas do bambu da sorte, ele deve ser recebido como presente, não comprado. Por isso, a planta é um presente comum em ocasiões especiais, como nascimentos, casamentos, mudanças de casa e novos empregos.

Qual o significado dos caules?

O significado do bambu-da-sorte pode variar conforme o número de caules plantados. Isso significa que, segundo a sabedoria oriental, cada quantidade de caules atrai diferentes energias:

um caule: traz sorte na vida;



traz sorte na vida; dois caules: promovem união e sorte no amor;



promovem união e sorte no amor; três caules: representam longevidade, prosperidade e felicidade;



representam longevidade, prosperidade e felicidade; quatro caules: oferecem proteção contra doenças;



oferecem proteção contra doenças; cinco caules: estimulam a criatividade e o entusiasmo.

Como cuidar do bambu-da-sorte?

O bambu-da-sorte é uma planta fácil de cuidar, mas requer alguns cuidados específicos para se manter saudável e bonito.

Um dos cuidados mais importantes é regar o bambu com água filtrada, pois o cloro e outras substâncias presentes na água da torneira podem prejudicá-lo. Além disso, coloque a planta perto da janela para receber a luz da manhã.

Caso escolha cultivar a planta na água, use um vaso de vidro e faça a irrigação semanalmente, lavando bem as raízes para evitar problemas. Se preferir cultivá-la em terra, lembre-se de que o bambu cresce de acordo com o tamanho do vaso.

Para garantir a saúde da planta, realize podas higiênicas periodicamente. Remova folhas grandes e danificadas com ferramentas de corte adequadas, o que ajudará a mantê-la vigorosa e bonita.