7 plantas tóxicas comuns em jardins que você precisa conhecer

A recente morte de uma mulher em Minas Gerais, após consumir uma planta tóxica conhecida como "falsa couve" por engano, acendeu um alerta importante. Muitas espécies populares, usadas para decorar jardins e interiores de casas, escondem perigos que podem afetar gravemente crianças, animais de estimação e até adultos desavisados.

Identificar essas plantas é o primeiro passo para garantir a segurança de todos. Embora bonitas, algumas delas contêm substâncias que, se ingeridas, podem causar desde irritações leves até reações severas, como parada cardíaca. Conhecer as mais comuns é fundamental para prevenir acidentes domésticos.

Veja a seguir sete espécies ornamentais tóxicas que você pode ter em casa sem saber do risco.

Plantas tóxicas comuns em jardins e casas

A seguir saiba quais são as plantas tóxicas que voc~e deve afastar do seu jardim:

1. Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia seguine)

Extremamente popular em ambientes internos, todas as partes desta planta são venenosas. A ingestão ou o simples contato com sua seiva pode causar inchaço na boca e na garganta, levando à asfixia, além de queimação e irritação na pele.

Extremamente popular em ambientes internos Rafael Saar de Getty Images

2. Copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica)

Apesar da aparência delicada, o copo-de-leite é tóxico. O contato com a planta pode causar irritação na pele e nos olhos, enquanto a ingestão provoca salivação excessiva, inchaço dos lábios e da língua e dificuldade para engolir e respirar.

Apesar da aparência delicada, o copo-de-leite é tóxico Carolyn Shearer de Pexels

3. Espada-de-são-jorge (Dracaena trifasciata)

Muito usada por sua resistência e apelo decorativo, essa planta é tóxica se ingerida. Causa irritação nas mucosas, salivação intensa e dificuldades de respiração e movimentação, sendo especialmente perigosa para cães e gatos.

Muito usada por sua resistência e apelo decorativo Alohapatty de Getty Images

4. Azaleia (Rhododendron simsii)

Comum em jardins, suas folhas e flores contêm substâncias que podem afetar o sistema nervoso e cardíaco. A ingestão pode causar vômitos, diarreia, salivação, perda de apetite e arritmias cardíacas.

Azaleias são muito comuns em jardins RobertoVaca de Getty Images Pro

5. Bico-de-papagaio (Euphorbia pulcherrima)

Famosa na decoração de Natal, sua seiva leitosa é irritante para a pele e os olhos. Se ingerida, pode provocar náuseas, vômitos e diarreia. O contato direto com a pele pode causar inflamações e bolhas.

Famosa na decoração de Natal @alaricoimages

6. Espirradeira (Nerium oleander)

Todas as partes desta planta são altamente tóxicas, incluindo a fumaça da sua queima. A ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode causar sintomas graves como vômitos, dor abdominal, tontura, alterações no pulso e até parada cardíaca.

Todas as partes desta planta são altamente tóxicas @alaricoimages

7. Taioba-brava (Colocasia antiquorum)

Também conhecida como "falsa couve", foi a responsável pela intoxicação em Minas Gerais. É muito parecida com a taioba comestível, mas sua ingestão causa queimação, inchaço e asfixia. A principal diferença é que a folha da taioba comestível tem o caule inserido na borda da folha, enquanto na tóxica o caule se conecta mais ao centro.

Também conhecida como "falsa couve" Dokubagus de Doku Bagus

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação

Se você suspeita que uma criança ou animal de estimação ingeriu uma planta tóxica, a ação rápida é crucial. Siga estes passos:

não provoque vômito nem ofereça líquidos como água ou leite sem orientação médica;

retire com cuidado qualquer pedaço da planta que ainda esteja na boca da pessoa ou do animal;

ligue imediatamente para o serviço de emergência (SAMU - 192) ou para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de sua região. O número nacional é o 0800-722-6001;

tente identificar a planta ingerida. Se possível, leve uma foto ou uma parte dela para o hospital para facilitar o diagnóstico e o tratamento.

