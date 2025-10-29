6 filmes de Halloween para entrar no clima do Dia das Bruxas

Comemorado no dia 31 de outubro, o Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, surgiu no Reino Unido no século 16. A celebração tem se expandido cada vez mais, alcançando diversos países, incluindo o Brasil.

Filmes de terror não são os únicos que integram a lista, comédias também podem marcar a data comemorativa. Confira uma lista de seis filmes para maratonar durante as festividades.

Pânico

O clássico do terror já inclui seis filmes que exploram a história do universo de Ghostface. A franquia dos filmes teve início em 1996, sob direção de Wes Craven, e o mais recente foi lançado em 2023. Cada um dos filmes possui sua individualidade, e, juntos, formam uma das sagas mais populares do horror.

It: a coisa (2017)

O longa foi inspirado no livro de Stephen King de 1986. A narrativa acompanha um grupo de adolescentes que se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade, causados por um palhaço assassino. O clássico de terror, dirigido por Andy Muschietti, foi sucesso de bilheteria e ganhou uma sequência em 2019, “It- Capítulo 2”.

Coraline e o Mundo Secreto (2009)

O filme diridigo por Henry Selick é considerado a primeira animação em stop-motion para o formato 3D. Nele, é possível acompanhar a protagonista, Coraline, descobrindo um mundo alternativo onde tudo parece perfeito. Ao longo da trama, a personagem descobre que essa realidade esconde intenções sombrias para mantê-la presa.

Abracadabra (1993)

A comédia de terror da Disney, voltada para o público infantojuvenil e dirigida por Kenny Ortega, acompanha jovens que acidentalmente libertam um grupo de três bruxas na noite de Halloween. Com um estilo leve e cativante, é uma ótima opção para aqueles que não gostam de terror, mas querem ser incluídos na data.

Hereditário (2018)

Considerado um dos melhores filmes de terror atuais - sob a direção de Ari Aster -, a história narra a vida da família Graham após a morte da avó reclusa, que, mesmo após sua partida, ainda exerce um mal sobre todos.

O lobo atrás da porta (2013)

A lista não poderia deixar de incluir um filme nacional. O terror psicológico, dirigido por Fernando Coimbra e inspirado no caso real da “Fera da Penha”, acompanha a investigação do desaparecimento de uma criança no Rio de Janeiro e se tornou um dos thrillers mais populares do Brasil.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata