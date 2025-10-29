As fantasias mais icônicas de Heidi Klum, a 'rainha do Halloween'

Falar em Halloween é quase sinônimo de falar em Heidi Klum. A modelo e apresentadora alemã transformou a data em seu evento pessoal, com uma festa anual que atrai celebridades e, principalmente, a atenção do mundo para sua fantasia.

Conhecida por não economizar na criatividade e na produção, suas escolhas vão muito além de simples roupas, envolvendo horas de maquiagem, próteses e conceitos que exigem meses de preparação e equipes de artistas renomados.



A tradição começou de forma despretensiosa em 2000. Desde então, com exceção de 2020 e 2021 devido à pandemia, a festa de Heidi Klum tornou-se um dos eventos mais exclusivos e cobiçados do calendário de celebridades. A cada ano, a expectativa cresce em torno de qual será a sua próxima transformação, um segredo guardado a sete chaves até o último momento.

A festa atrai patrocinadores de peso, parcerias com grandes marcas e uma cobertura midiática massiva. Klum entendeu o potencial de sua paixão e a converteu em uma marca pessoal poderosa, onde a criatividade e a ousadia ditam as regras.

As transformações são tão radicais que, muitas vezes, é difícil reconhecer a modelo por baixo das camadas de látex e tinta. Ao longo de mais de duas décadas, a apresentadora surpreendeu o público com visuais que vão do assustador ao hilário. Relembre algumas das produções mais memoráveis que consolidaram seu título de "Rainha do Halloween".

Minhoca gigante em 2022

Talvez uma das fantasias mais inesperadas e comentadas de todos os tempos. Klum surgiu no tapete vermelho de sua festa como uma minhoca gigante e gosmenta, com um design que a deixava praticamente imobilizada. A produção claustrofóbica precisou de uma equipe para ajudá-la a se mover e gerou uma onda de memes nas redes sociais, provando mais uma vez seu domínio na data.

Princesa Fiona em 2018

Tom Kaulitz e Heidi Klum fantasiados de Shrek e Fiona Reprodução/X

Ao lado do então noivo e hoje marido, Tom Kaulitz, que se vestiu de Shrek, Heidi Klum encarnou a princesa Fiona em sua versão ogra. A caracterização do casal foi impecável, com próteses faciais e corporais que os deixaram idênticos aos personagens da animação "Shrek". O cuidado com os detalhes tornou a fantasia um sucesso instantâneo.

Versão idosa de si mesma em 2013

Heidi Klum aposta em fantasia de idosa para o Halloween de 2013 Reprodução/X

Em 2013, Klum se transformou em uma versão envelhecida de si mesma. A fantasia contou com maquiagem profissional que criou rugas profundas, veias saltadas e manchas na pele, além de uma peruca grisalha e roupas de senhora. O resultado foi chocante e impressionantemente realista.

Jessica Rabbit em 2015

Heidi Klum de "Jessica Rabbit" Reprodução/X

Uma das produções mais famosas da modelo foi a encarnação de Jessica Rabbit, do filme “Uma cilada para Roger Rabbit”. Para alcançar as curvas exageradas da personagem, Klum usou próteses no rosto, nos seios e no quadril. O visual icônico, completo com o vestido vermelho brilhante e as luvas roxas, é lembrado como um dos melhores de seu histórico no Halloween.

Corpo humano sem pele em 2011

Heidi Klum usa maquiagem para representar um corpo humano sem pele e chega de maca em festa de Halloween Reprodução/X

Em uma de suas fantasias mais assustadoras, a apresentadora chegou à sua festa em uma maca, coberta por um lençol. Ao se revelar, mostrou um traje que imitava um corpo humano sem pele, com músculos e tendões expostos. A maquiagem corporal detalhada e a performance garantiram um impacto visual que poucos convidados esqueceram.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata