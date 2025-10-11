'O Agente Secreto' está entre favoritos ao Oscar da revista The Hollywood Reporter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista norte-americana Hollywood Reporter colocou "O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, no rol dos favoritos ao Oscar de 2026.

Segundo a publicação, o longa figura entre os mais cotados nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro e melhor filme internacional.

A produção escolhida pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na premiação se passa durante a ditadura militar nos anos 1970, mesma época retratada em "Ainda Estou Aqui", vencedor da categoria internacional neste ano.

As listas, afirma a revista, são baseadas nas campanhas que as produções vêm fazendo, em conversas com os votantes da premiação e em análise de levantamentos estatísticos.

Entre os concorrentes de melhor filme aparecem "Uma Batalha Após a Outra", do diretor Paul Thomas Anderson; "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", da cineasta chinesa Chloé Zhao; e "It Was Just an Accident", do iraniano Jafar Panahi, entre outros.

O filme "O Agente Secreto", do diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, foi laureado com dois prêmios no prestigiado Festival de Cannes, na França em 24/05/2025. Divulgação/Victor Jucá O longa já havia arrancado uma longa salva de palmas, com grande aclamação no dia 18/5. "A mais entusiasmada [ovação] que já vi até agora — 15 minutos (com discursos) e toneladas de franceses gritando 'Bravo!' da sacada", escreveu uma jornalista do Washington Post, no X. Reprodução Kleber Mendonça Filho, que também assina o roteiro, foi escolhido o Melhor Diretor e levou a Palma de Ouro. Montagem/Reprodução E Wagner Moura faturou o prêmio de Melhor Ator. Ele já vinha sendo apontado como um dos favoritos por sua atuação que recebeu muitos elogios. Reprodução/X O cineasta Walter Salles, que dirigiu e recebeu um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro por "Ainda Estou Aqui", comemorou a conquista de Mendonça e Moura, considerando "um momento histórico" para o cinema do Brasil. Reprodução/Canal Arte1 "A Palma de Melhor Direção em Cannes premia um grande filme de um dos maiores cineastas contemporâneos, Kleber Mendonça Filho. A Palma de Melhor Ator celebra o extraordinário talento de Wagner Moura", declarou Salles. Stas Kozlovskiy wikimedia commons Ambientado em 1977, durante a ditadura militar brasileira, o longa é um thriller político e acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife e se depara com segredos perigosos. Divulgação Esse é o terceiro trabalho do diretor brasileiro a disputar a Palma de Ouro. Os outros foram "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019 - foto) — este último levou a premiação do júri. Divulgação/Victor Jucá "Mendonça demonstra uma capacidade notável não apenas de recriar, mas de nos transportar de volta àquela época, com seu calor opressivo e paranoia", diz um trecho da crítica da Variety. Divulgação O filme é uma coprodução internacional (Brasil, França, Holanda e Alemanha) e terá distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes. Reprodução/@kleber_mendonça_filho Após a exibição, o Festival de Cannes divulgou uma cena do filme que mostra um homem perguntando se Marcelo é policial. Divulgação Antes da estreia, viralizou nas redes sociais um vídeo mostrando o elenco do filme dançando no tapete vermelho de Cannes. Montagem/Reprodução/Redes Sociais A comitiva fez uma entrada animada ao som de frevo, tocado por músicos de Pernambuco. Montagem/Reprodução/Redes Sociais Com estreia prevista para o segundo semestre no Brasil, "O Agente Secreto" também inclui Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone no elenco. Divulgação Em festivais de cinema como o de Cannes, é comum que os filmes recebam longos aplausos após as exibições. wikimedia commons/Ministério da Cultura "O Labirinto do Fauno" (2006), de Guillermo Del Toro, é conhecido como o filme que recebeu a salva de palmas mais duradoura da história de Cannes: 22 minutos! Apesar disso, não levou nenhum prêmio. Divulgação/Picturehouse Essa tradição tem várias explicações: muitos convidados são ligados à produção do próprio filme, o que aumenta a empolgação. Wikimedia Commons/Ariela Ortiz-Barrantes Além disso, há pessoas chamadas de "puxadores de aplausos", que ajudam a manter as palmas por mais tempo. Wikimedia Commons/Creative Commons/John Sears Outro fator é a gravação oficial do festival, que destaca o elenco e a equipe na tela após o filme, incentivando mais aplausos ainda. Reprodução Em outros festivais há até uma disputa entre distribuidoras para ver quem recebe mais tempo de ovação. Em 2024, "Ainda Estou Aqui" recebeu 10 minutos de aplausos em Veneza. Reprodução Voltar Próximo

Nos favoritos a melhor direção, Kleber Mendonça Filho aparece ao lado de Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler e Joachim Trier.

Wagner Moura, por sua vez, aparece ao lado de Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons e George Clooney na disputa para melhor ator.

Com roteiro de Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" está entre os preferidos na disputa da categoria ao lado de "Sentimental Value", de Joachim Trier e Eskil Vogt; "Pecadores", de Ryan Coogler, "Casa de Dinamite", de Noah Oppenheim, e "Jay Kelly", de Noah Baumbach e Emily Mortimer.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já entre os favoritos de filme internacional, o longa aparece ao lado de "Sentimental Value", da Noruega, "It Was Just an Accident", da França; "No Other Choice", da Coreia do Sul e "2000 Meters to Andriivka", da Ucrânia.