Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Por volta das 15h30 desta terça-feira (23/9), a fila para a retirada de ingressos da sessão de “O agente secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho, começou a se formar em frente ao Cine Theatro Brasil. À primeira vista, nada fora do comum — não fosse o detalhe de que a exibição só aconteceria às 20h.

“A movimentação maior só foi acontecer mesmo por volta das cinco e meia da tarde”, contou o estudante de cinema e audiovisual João Fonseca. Ele e mais cinco amigos foram os primeiros a chegar para garantir entrada no que já é considerado o lançamento mais aguardado do ano no Brasil.

O paulistano Imad Nasser, por sua vez, não chegou tão cedo, mas desembarcou em Confins no início da tarde desta terça apenas para assistir ao filme. “Volto para São Paulo amanhã de manhã”, disse. “Resolvi vir porque não aguentaria esperar até novembro”, completou, em referência à data em que o longa estreia no circuito comercial, no dia 6.

Às 19h, a fila já contornava o quarteirão, descendo pela Avenida Amazonas, dobrando na Rua Espírito Santo e alcançando a Avenida Afonso Pena. Pouco mais de mil ingressos foram distribuídos para a sessão que abriu a 19ª edição da Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte (CineBH).

Fila dá volta no quarteirão para exibição de 'O agente secreto' em BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press

“É um filme que conversa muito com o nosso momento atual. Volta ao passado para analisar o presente de forma mais crítica”, avaliou João, o primeiro a garantir o ingresso.

A exibição em Belo Horizonte integra a trajetória internacional de “O agente secreto”, iniciada em maio, no Festival de Cannes. Lá, o longa conquistou a Palma de Ouro de Melhor Ator (Wagner Moura) e de Direção, além de dois prêmios paralelos: o da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) e o Prix des Cinémas Art et Essai, concedido por exibidores independentes franceses.

Ovacionado por 18 minutos na Croisette, o filme vem acumulando prestígio em festivais ao redor do mundo. Já passou por Sidney (Austrália), Wroclaw (Polônia), Lima (Peru) – onde venceu os prêmios de Melhor Filme tanto do júri oficial quanto da crítica internacional –, Telluride (EUA), Wellington (Nova Zelândia) e Melbourne (Austrália). Mais recentemente, foi exibido no Festival Cinéma Paradiso Louvre, em Paris.

De acordo com a revista norte-americana Variety, “O agente secreto” tem potencial para superar o impacto de “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional e rendeu o Globo de Ouro a Fernanda Torres. A publicação aposta que a produção estrelada por Wagner Moura concorra ao Oscar em categorias como atuação, direção, roteiro original e melhor filme. No ano passado, a mesma Variety havia antecipado a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro – previsão que se confirmou.

No Brasil, “O agente secreto” já foi exibido no Palácio do Planalto, para o presidente Lula e convidados; em Recife, cidade natal do diretor e cenário da trama; e em Brasília. Nas próximas semanas, o filme passará por Manaus, Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro.

