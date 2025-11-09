Paloma Bernardi estreia em 'Arcanjo renegado' e diz que violência é real

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Aos 40 anos de idade, a atriz paulistana Paloma Bernardi acumula quase três décadas de carreira na TV, cinema e teatro. Filha de um empresário e de uma artista plástica, Paloma iniciou a trajetória ainda criança, aos 4 anos, fazendo comerciais de televisão. Aos 11, deu os primeiros passos na atuação, integrando o elenco da novela “Colégio Brasil” (SBT/Alterosa). “Foi quando eu tive a primeira oportunidade de entender o que era contar uma história, ter uma personagem e uma rotina de gravação”, recorda.

A partir desse momento, decidiu seguir carreira como atriz. Na adolescência, fazia aulas de teatro e conciliava com os estudos. Agora, com o papel de Elaine Carolina na quarta temporada de “Arcanjo renegado”, Paloma, que interpretou Mia em “Viver a vida” e Rosângela em “Salve Jorge”, retorna à Globo, após uma década longe da emissora. A atriz define a fase atual da vida como um período de “colheita”.

O último trabalho de Paloma na TV foi como Batseba, uma das esposas do rei Davi, em “Reis” (Record), cuja participação terminou em junho de 2023, na sétima temporada da produção. “Estou sempre buscando contar novas histórias, enfrentar desafios e abraçar oportunidades. Volto à Globo através do Globoplay, com bagagem, mais experiência e maturidade”, afirma.



Convite

O convite para a nova produção veio diretamente do showrunner José Junior, fundador da produtora AfroReggae, à frente da série que Paloma já acompanhava e admirava. A quarta temporada estreou na última quinta-feira (6/11) e traz como novidade a expansão da narrativa para o cenário internacional, com cenas no Paraguai e na Bolívia. Ao todo, a temporada terá 10 episódios. Os seis primeiros já estão disponíveis e os quatro finais chegam à plataforma em 13 de novembro.

Na trama, Elaine Carolina, interpretada por Paloma, é uma mulher simples que passa a frequentar a igreja do pastor Anderson (Emilio Orciollo Netto) em busca de alívio para os problemas da vida. Além de Paloma, o elenco atual passou a contar com Marcello Novaes, Rainer Cadete, Gracyanne Barbosa e Stepan Nercessian.



Veracidade

Paloma afirma que, ao receber o roteiro da série, que acompanha o líder da principal equipe do Bope no Rio de Janeiro, se questionava sobre a veracidade de toda a violência retratada. No final de outubro, ao acompanhar a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos, viu a ficção se transformar em realidade diante de seus olhos.

“Vi tudo isso acontecendo ao meu redor e paralisei. O problema não está só na comunidade. Ele também está no asfalto e nos poderes que regem nossa sociedade”, avalia.

Para ela, a série vai além do entretenimento, é também uma forma de denúncia. “São assuntos urgentes, dolorosos, que mostram a realidade nua e crua e nos convidam a refletir. Acho que a série é uma forma de protesto”, diz Paloma. “Arcanjo renegado” já está com a quinta temporada gravada e com grandes chances de ganhar uma sexta.



Nos palcos de Portugal

Paralelamente às gravações de “Arcanjo renegado”, Paloma Bernardi rodou o país com a turnê da peça “O cravo e a rosa”, adaptação da novela de Walcyr Carrasco. Ela finalizou a temporada no Brasil e segue para Portugal na primeira turnê internacional de sua carreira.

“Fico muito lisonjeada em poder romper fronteiras também com o teatro”, comemora. As duas personagens que interpreta habitam universos completamente distintos. “Se Catarina está no subconsciente do público como mulher cheia de fúria e independente, Elaine é uma personagem misteriosa com muitas camadas a serem descobertas.”

Além da série e da peça, Paloma atua em três filmes que deverão estrear em breve: “Fatalidade”, de Paulo Gabriel; “Loucos amores líquidos”, de Alexandre Avancini, e “Por um fio”, de David Schurmann.

“ARCANJO RENEGADO”

• Quarta temporada. Os seis primeiros episódios já estão disponíveis no Globoplay. Os últimos quatro estreiam na próxima quinta-feira (13/11).