'O cravo e a rosa': novela de sucesso dá origem a peça exibida em BH

A história shakespeariana da mocinha Catarina e do fazendeiro Julião Petruchio chega ao Centro Cultural Unimed-BH Minas, com temporada de sexta-feira a domingo (9 a 11/5).

Estrelada por Paloma Bernardi e Marcelo Faria, a peça “O cravo e a rosa” condensa em 80 minutos os 220 capítulos da novela de Walcyr Carrasco que estreou há 25 anos, na Globo. Direção e adaptação são assinados por Pedro Vasconcelos.

Baseada em “A megera domada”, de William Shakespeare, a versão é ambientada na São Paulo dos anos 1920, onde Catarina e Petruchio vivem história de amor marcada por divergências e conflitos.

De acordo com Paloma Bernardi, a peça trata de relacionamentos, temática atemporal. “Por isso as pessoas se identificam de maneira genuína”, observa. Estrelada por Eduardo Moscovis e Adriana Esteves, a novela já teve quatro reprises, sempre com bons índices de audiência.

Paloma observa que a personagem está presente no imaginário do público. “Me sinto honrada. Catarina é icônica”, comemora.

“Todo mundo, de alguma maneira, conhece um pouquinho da história de Petruchio e Catarina. Mergulhar nesse universo é mergulhar na temática da família, dos relacionamentos e das diferenças”, diz.

Mulher da alta sociedade, Catarina está à frente de seu tempo e rejeita padrões impostos pela sociedade. “Também me vejo como uma mulher que busca empoderamento, reconhecimento profissional, espaço e voz em diferentes áreas da vida”, afirma Paloma Bernardi.

Mimosa, a empregada de Catarina, tem destaque na peça. Interpretado por Suely Franco na TV, o papel pertence à mineira Rosana Dias. Moradora do Bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, a atriz levou para a personagem elementos de sua própria família.

“Trago muito da minha mãe, Maria do Rosário, e de uma das minhas tias do interior, Maria das Graças. Coloquei nela características das duas”, revela.

Atriz Mineira Rosana Dias, criada no Bairro Mantiqueira, em BH, faz o papel de Mimosa Enio Philot/divulgação

“Minha própria história contribuiu muito para a Mimosa. Também dediquei muito tempo da minha vida a outras famílias”, afirma a atriz, que trabalhou como faxineira para poder estudar teatro. No dia 22, ela estreia na série “Pablo e Luizão”, do Globoplay.

“Na carreira artística, a primeira coisa que pedem para nós, mineiros, é neutralizar o sotaque. Fazer um trabalho em que a gente pode trazer um pouco da nossa cultura é motivo de orgulho, porque as pessoas se sentem representadas através da gente”, afirma Rosana.

O espetáculo conta com a participação ativa do público. “Somos oito no palco e a plateia é o nono elemento, porque estamos sempre dialogando com ela”, finaliza Paloma Bernardi.

“O CRAVO E A ROSA”

Peça baseada na novela de Walcyr Carrasco. Adaptação e direção: Pedro Vasconcelos. Com Paloma Bernardi, Marcelo Faria e Rosana Dias, entre outros. Hoje e amanhã (9 e 10/5), às 20h: domingo (11/5), às 19h. Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> ANTONIO TABET

O humorista Antonio Tabet, ex-Porta dos Fundos, estreia no teatro com “Peçanha – Protocolo de segurança”, peça baseada no irreverente policial que se tornou seu personagem mais famoso. A peça mistura humor afiado, crítica social e interação com a plateia. Nesta sexta-feira (9/5), às 20h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Inteira: R$100, à venda na plataforma Eventim e na bilheteria.

Antônio Tabet traz o policial Peçanha ao Cine Theatro Brasil, no Centro de BH Instagram/Reprodução



>>> “APERTE O PLAY”

“Aperte o play e só… ria”, com Kayete e Carlos Nunes, terá sessões hoje e sábado (9 e 10/5), às 20h, e domingo (11/5), no Teatro Santo Agostinho (Rua Aimorés, 2.679, Santo Agostinho). Entre outros personagens, a dupla interpreta um casal da época dos neandertais e duas velhinhas em seu próprio velório. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

>>> “O MAIOR TREM DO MUNDO”

De hoje a domingo (9 a 11/5), às 20h, o Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro) apresenta a peça “O maior trem do mundo” como parte do projeto No Palco Cidade. Dirigido por Vinicius de Souza e encenado pelo Poncã Coletivo, o espetáculo se passa numa cidade fictícia mineira, onde moradores tentam retomar a tradicional folia de reis após um trauma coletivo. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla.

>>> DISPUTA NERVOSA

No sábado (10/5), a partir das 17h30, o Palco Sapucaí (esquina de ruas Tabaiares e Sapucaí, Floresta) recebe a etapa mineira da Disputa Nervosa Nacional, batalha de funk promovida pelo Centro Cultural Lá da Favelinha. A competição reúne dançarinos de diversos estilos. Os dois melhores colocados vão para a seletiva cujos classificados disputarão a final nacional. Inscrições gratuitas para a batalha podem ser feitas nos perfis oficiais de Lá da Favelinha e da Disputa Nervosa.