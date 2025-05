"O artista está ficando subserviente ao algoritmo", diz Leoni

Enquanto boa parte do rock nacional dos anos 1980 soava como um grito de guerra, Leoni preferiu o sussurro. Seguindo caminho diferente de seus contemporâneos – Legião Urbana cantava “Soldados”, Plebe Rude perguntava “Até quando esperar” e os Engenheiros do Hawaii denunciavam “Toda forma de poder” –, o então baixista e principal letrista do Kid Abelha mirava as contradições emocionais.



Foi assim que compôs, entre outras, “Como eu quero” (com Paula Toller), “Por que não eu?” (com Herbert Vianna) e “Pintura íntima” (também com Toller). Depois viriam “Garotos II – O outro lado”, “Exagerado” (com Cazuza) e “A fórmula do amor” (com Léo Jaime). São sucessos que atravessaram gerações e transformaram Leoni numa espécie de cronista dos sentimentos mais íntimos do ser humano.



“Relacionamento e amor são os assuntos mais presentes na música popular do mundo inteiro. Mas, quando fiz essas canções, o país saía de uma ditadura, e eu sentia falta de músicas que falassem da nossa vida. A vida dos jovens nas grandes cidades”, diz o cantor.



Foi o cotidiano de uma geração marcada por conflitos profundos que ele levou para suas letras. “O engraçado é que, com o tempo, eu fui deixando um pouco de lado os assuntos de relacionamento para falar de diversas outras coisas. Mesmo assim, as pessoas ainda pensam em mim só como compositor de relacionamentos”, comenta, bem-humorado.



O tempo a que Leoni se refere são as quatro décadas de carreira, que ele comemora em Belo Horizonte nesta sexta-feira (9/5), com o show “40 anos na estrada”. É a última apresentação da turnê iniciada em 2023 – por coincidência, também na capital mineira.



Durante os anos no Kid Abelha (1981-1986), no Heróis da Resistência (1986-1993) e na carreira solo (desde 1993), Leoni acumulou pouco mais de 300 músicas autorais, muitas delas em parceria com outros artistas. É um número expressivo e, justamente por isso, um desafio na hora de montar o repertório do show.



Em quase duas horas, o músico condensa sua trajetória. Da new wave de “Seu espião”, álbum de estreia do Kid Abelha – quando a banda ainda assinava como Kid Abelha e os Abóboras Selvagens –, passando pelo pop rock introspectivo do Heróis da Resistência (com “Doublé de corpo” e “Só pro meu prazer”), até chegar à MPB pop romântica da fase solo. As baladas, independentemente da época, foram deixadas para o fim.



Nessas quatro décadas, Leoni atravessou as eras do vinil, fita cassete, CD, MP3 e agora enfrenta o polêmico algoritmo, com plataformas de áudio e redes sociais ditando os rumos da música. “Houve uma democratização da produção artística, é verdade. Por outro lado, o artista está ficando subserviente ao algoritmo. Em vez de ser a parte rebelde da sociedade, muitos passaram a ser a parte mais escravizada, tentando entender como agradar ao sistema”, avalia.

Até o dia 18 de maio, os sabores da região Norte do Brasil ganham protagonismo na capital mineira com a 27ª edição do BH Restaurant Week. Com o tema "Uma homenagem à região Norte do Brasil: Riqueza e Diversidade". BHRW/Reprodução O festival reúne mais de 50 restaurantes, dos populares aos refinados, oferecendo menus completos a preços fixos e acessíveis. Os menus contam com entradas, pratos principais e sobremesas, por um único valor. BHRW/Reprodução As categorias disponíveis são: Tradicional, com valores entre R$ 54,90 (almoço) e R$ 69,90 (jantar); Plus, R$ 68,90 (almoço) e R$ 89,90 (jantar); e Premium R$ 89 (almoço) e R$ 109 (jantar). BHRW/Reprodução A comida do Norte do Brasil é rica em sabores e ingredientes locais, como mandioca ( preparada de diversas formas, como farinhas, tucupi e tapioca), açaí, peixes de água doce, como tambaqui, pirarucu, dourado e filhote; frutas, como açaí, cupuaçu, graviola, muruci e taperebá; ervas, como chicória, cipó-alho, alfavaca, cúrcuma e jambu. BelemTur/Reprodução Dirceu Restaurante e Botequim - Torresmo de barriga com vinagrete de abacaxi: um clássico de boteco com toque tropical, servido como entrada no almoço e jantar. Gilson Judice/Divulgação Nonna Carmela - Salada de folhas verdes com vinagrete de lula e mexilhões, tomatinhos e azeitona verde picada: entrada leve e sofisticada, presente nos dois turnos. Nonna Carmela/Reprodução Udon Mercure – Nirá salteado com pescado branco, flor de sal, pesto de huacatay e redução de tucupi: uma entrada que valoriza ingredientes amazônicos com elegância. Udon Mercure/Reprodução Ancho - Pirarucu na brasa com purê de mandioca, couve e redução de tucupi: o sabor do Norte do Brasil no prato principal do almoço. Ancho/Reprodução Vino! Cidade Nova – Risoto de camarão com palmito pupunha e toque de agrião: prato principal do jantar que homenageia o jambu com sutileza. Suellen Perdigão/Divulgação Caê Restaurante Bar - Tilápia grelhada com salada de feijão e caldo de tucupi com camarão: uma releitura contemporânea para o jantar. Caê Restaurante Bar/Reprodução Mudesto - Barro Preto – Steak de filé mignon grelhado ao molho de açaí com arroz de castanhas-do-Pará: combinação entre o sabor amazônico e a tradição mineira no jantar. Mudesto - Barro Preto/Reprodução Bordô Gastrô Vino – Escalopes de filé mignon ao molho de buriti, acompanhados de nhoque com cogumelos frescos na manteiga de sálvia: prato principal criativo e aromático para o jantar. Julio Minchilo/Divulgação Querida Jacinta – Cream cheese com chocolate branco e calda de açaí com pitada de canela: sobremesa do almoço que mistura doçura e leveza com um toque exótico. Querida Jacinta/Reprodução Olegário - Pátio – Polpa de cupuaçu batida com leite condensado e creme de leite: uma sobremesa refrescante e autêntica, servida no almoço. Olegário - Pátio/Reprodução Mais informações sobre os restaurantes participantes, menus e reservas estão disponíveis no site oficial: https://restaurantweek.com.br/ BHRW/Reprodução Voltar Próximo



A saída, segundo ele, passa pela coletividade. “Imagine uma plataforma brasileira – de preferência estatal – e lugares para a gente tocar coletivamente! A gente ficou muito atomizado com essa coisa de querer agradar ao algoritmo. Outros artistas passaram a ser vistos como concorrentes, e não parte de uma cena. Precisamos mudar essa percepção. Só que eu não vejo isso acontecendo tão cedo”, afirma.

“40 ANOS NA ESTRADA”



Show de Leoni. Nesta sexta-feira (9/5), às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Últimos ingressos à venda por R$ 200 (plateia 2 / inteira) e R$ 160 (plateia 3 / inteira), na bilheteria ou pelo Sympla. Informações: (31) 3270-8100.







OUTROS SHOWS

>>> JANE DUBOC E GILSON PERANZZETTA

A cantora Jane Duboc e o pianista, compositor e arranjador Gilson Peranzzetta se apresentam nesta sexta (9/5) e sábado, às 21h, no Clube do Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi).

O show integra a turnê de lançamento do disco “Celebrando Ivan Lins”. Ingressos: R$ 25 (balcão / preço único) R$ 45 (assento individual / preço único), R$ 50 (mesa para 2 pessoas na área externa), R$ 90 (mesa para 2 pessoas na área interna), R$ 100 (mesa para 4 pessoas na área externa) e R$ 180 (mesa para 4 pessoas na área externa), à venda no Sympla.



>>> MERCADO DO ROCK

O show do vocalista da banda Raimundos, Digão, é o destaque da primeira edição do Mercado do Rock, nesta sexta-feira (9/5), a partir das 22h, no rooftop do Mercado de Origem (Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água).

O roqueiro vai se apresentar junto com a banda L6. Também está na programação o show do grupo CASH. Ingressos à venda por R$ 40 (lote 3), pelo site bilheteriafacil.com.br.



>>> SAFADÃO E NATANZINHO LIMA

Neste sábado (10/5), a partir das 15h, Wesley Safadão e Natanzinho Lima vão se apresentar na Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001, São Luiz).

Na ocasião, Natanzinho Lima vai gravar seu novo DVD ao vivo. Últimos ingressos: R$ 550 (Camarote Black / meia), R$ 390 (camarote open bar / meia), R$ 320 (frontstage / inteira) e R$ 160 (frontstage / inteira), pelo site rbxeventos.com.br.



>>> PÉROLAS MINEIRAS

A cantora Paula Santoro apresenta o show “Pérolas de um Brasil profundo”, neste sábado (10/5), às 19h, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia).

O repertório faz homenagem à musicalidade de Minas Gerais, com canções do Clube da Esquina. Ingressos à venda por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), na bilheteria ou pelo Sympla.



>>> ORQUESTRA OURO PRETO

A Orquestra Ouro Preto faz tributo ao A-Ha neste domingo (11/5), às 11h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). O repertório é inspirado no álbum “On tour in Brasil” (1989), que inclui os hits “Take on me”, “Hunting high and low” e “Crying in the rain”. Últimos ingressos à venda por R$ 30 (plateia 3 / inteira) e R$ 15 (plateia 3 / meia), na bilheteria ou pelo Sympla.