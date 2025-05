Neste sábado (10/5), tem Feirinha Aproxima e projeto Blues na Praça

Neste sábado (10/5), serão realizados em Belo Horizonte dois eventos com entrada franca que promovem o encontro entre música, gastronomia e lazer ao ar livre: a Feirinha Aproxima e o projeto Blues na Praça.

De volta aos jardins da Casa Fiat de Cultura, a Feirinha Aproxima terá 45 ocupações gastronômicas funcionando das 10h às 17h. Nesta edição, as novidades são a Queijo & Arte, que apresenta queijos artesanais e cafés especiais, e a Righi Gastronomia, oferecendo arancini de canjiquinha com ragu, panino com burrata e panino com porchetta.

Voltam ao cardápio os pães com linguiça da Wurscha, as pizzas artesanais da Pitza 1780 e o cone de camarão da Classe A. Receitas mineiras, claro, marcam presença, com tropeiro, empadas artesanais e pastéis de angu. Vinhos, cervejas artesanais e caipirinhas são opções de bebida.

Para antecipar a comemoração do Dia das Mães, haverá oficina ensinando a criançada a criar vasos de flores. Na área musical, as atrações são o DJ Aloysio do Vale, João Vianna e o grupo Charanga Pop.

Blues no Sion

Na Praça Alaska, no Bairro Sion, o projeto Blues na Praça promete oito horas de música amanhã (10/5). A abertura, às 12h30, ficará a cargo da banda de alunos da escola Avantgard.

Los Borrachos Cabrones vai tocar seu Bruna Domingues/Divulgação

Às 15h, subirá ao palco a banda Los Borrachos Cabrones, formada por Rodrigo Buzelin (bateria e voz), Venceslau Legát (baixo) e Wesley Soares (guitarra e voz).



O trio define seu som como “rockanblues”, mistura dos consagrados gêneros estadunidenses. O repertório de amanhã terá foco em músicas brasileiras de Celso Blues Boy, Blues Etílicos e Affonsinho.

“O blues é um estilo muito inclusivo, o inglês é idioma universal. Mas quando cantamos em português, trazemos as pessoas para mais perto da gente”, diz o baixista Venceslau Legát.

A última atração será a Little Butter Blues Band, às 17h45, com Eduardo Sanna na gaita. Além de shows, o evento terá comida de rua, drinques e vinhos.

FEIRINHA APROXIMA

Neste sábado (10/5), das 10h às 17h, nos jardins da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Entrada franca.

BLUES NA PRAÇA

Neste sábado (10/5), das 12h às 20h, na Praça Alaska, Sion. Entrada franca, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria