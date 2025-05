Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Ator e escritor, Alan Alda, do alto de seus 89 anos, faz uma ponta na minissérie “As quatro estações do ano”, da Netflix. A comédia dramática é remake de um sucesso do próprio Alda (um filme de 1981 que ganhou, pouco depois, versão em série), agora capitaneada por Tina Fey. Ela é uma das criadoras da produção, que coprotagoniza com Steve Carell e Colman Domingo.



A série vem sendo apresentada para o público 50+. A presença dela no Top 10 da plataforma ao longo desta semana (só perdendo, no Brasil, para a argentina “O eternauta”), mostra a relevância dessa fatia da audiência. “As quatro estações do ano” acompanha três casais de amigos, todos de meia idade, em viagens de férias na primavera, verão, outono e inverno.



Para os fãs de Woody Allen, que dirigiu Alda em alguns filmes, a história é um prato cheio. Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte) estão juntos desde a faculdade. Ela é dominadora, faz e acontece; ele é hipocondríaco, complicado.

Danny (Colman Domingo) é o melhor amigo de Kate, um arquiteto bem-sucedido que tem um casamento aberto com o italiano Claude (Marco Calvani, casado na vida real com o ator brasileiro Marco Pigossi). Mas isso não impede que ele minta para o marido, que é intenso e exagerado.



Por fim, há o casal Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver). São eles que dão o pontapé na trama. Na primavera (cada estação cobre dois episódios), os dois primeiros casais vão até uma casa de campo passar uns dias com Nick e Anne.

Muito vinho, um passeio de barco, e a grande revelação. Nick não está feliz com o casamento, quer o divórcio. Só que Anne, que não sabe de nada, está programando uma festa surpresa para celebrar as bodas de prata.



Isto é só o primeiro episódio, que termina de forma inesperada. A história segue mostrando a reunião de amigos em outros destinos de férias. A dinâmica, com a separação de Nick e Anne, muda bastante.

Já no verão, o grupo continua com três casais, mas com mudanças entre os integrantes. Vão parar num resort ecologicamente correto por sugestão da namorada millenial de Nick (papel de Erika Henningsen).



Os encontros continuam numa cidade universitária (outono) e numa estação de esqui (inverno). Não há nenhuma inovação na trama, mas a série ganha força diante da dinâmica entre os personagens.

Fica óbvio, desde o início, que a crise de um casamento vai afetar os demais. Mentiras contadas há anos, implicâncias que aparecem em qualquer relacionamento e o desgaste natural fazem as feridas virem à tona.



As diferenças geracionais também ensejam muito pano para manga. Carell, que repete atuações de filmes como “Uma noite fora de série” (em que dividiu a cena com Tina Fey) e “Amor à toda prova”, brilha como Nick, um tiozão redescobrindo o mundo com a nova companheira.



A parte mais engraçada, no entanto, cabe ao casal gay, em especial com os exageros do italiano Claude, que transforma qualquer drama em uma tragédia de Puccini. A interação entre Marco Calvani e Colman Domingo é impagável, principalmente porque as diferenças entre os dois personagens são enfatizadas pelas atuações – a de Domingo mais racional e a de Calvani pura emoção.

Até o dia 18 de maio, os sabores da região Norte do Brasil ganham protagonismo na capital mineira com a 27ª edição do BH Restaurant Week. Com o tema "Uma homenagem à região Norte do Brasil: Riqueza e Diversidade". BHRW/Reprodução O festival reúne mais de 50 restaurantes, dos populares aos refinados, oferecendo menus completos a preços fixos e acessíveis. Os menus contam com entradas, pratos principais e sobremesas, por um único valor. BHRW/Reprodução As categorias disponíveis são: Tradicional, com valores entre R$ 54,90 (almoço) e R$ 69,90 (jantar); Plus, R$ 68,90 (almoço) e R$ 89,90 (jantar); e Premium R$ 89 (almoço) e R$ 109 (jantar). BHRW/Reprodução A comida do Norte do Brasil é rica em sabores e ingredientes locais, como mandioca ( preparada de diversas formas, como farinhas, tucupi e tapioca), açaí, peixes de água doce, como tambaqui, pirarucu, dourado e filhote; frutas, como açaí, cupuaçu, graviola, muruci e taperebá; ervas, como chicória, cipó-alho, alfavaca, cúrcuma e jambu. BelemTur/Reprodução Dirceu Restaurante e Botequim - Torresmo de barriga com vinagrete de abacaxi: um clássico de boteco com toque tropical, servido como entrada no almoço e jantar. Gilson Judice/Divulgação Nonna Carmela - Salada de folhas verdes com vinagrete de lula e mexilhões, tomatinhos e azeitona verde picada: entrada leve e sofisticada, presente nos dois turnos. Nonna Carmela/Reprodução Udon Mercure – Nirá salteado com pescado branco, flor de sal, pesto de huacatay e redução de tucupi: uma entrada que valoriza ingredientes amazônicos com elegância. Udon Mercure/Reprodução Ancho - Pirarucu na brasa com purê de mandioca, couve e redução de tucupi: o sabor do Norte do Brasil no prato principal do almoço. Ancho/Reprodução Vino! Cidade Nova – Risoto de camarão com palmito pupunha e toque de agrião: prato principal do jantar que homenageia o jambu com sutileza. Suellen Perdigão/Divulgação Caê Restaurante Bar - Tilápia grelhada com salada de feijão e caldo de tucupi com camarão: uma releitura contemporânea para o jantar. Caê Restaurante Bar/Reprodução Mudesto - Barro Preto – Steak de filé mignon grelhado ao molho de açaí com arroz de castanhas-do-Pará: combinação entre o sabor amazônico e a tradição mineira no jantar. Mudesto - Barro Preto/Reprodução Bordô Gastrô Vino – Escalopes de filé mignon ao molho de buriti, acompanhados de nhoque com cogumelos frescos na manteiga de sálvia: prato principal criativo e aromático para o jantar. Julio Minchilo/Divulgação Querida Jacinta – Cream cheese com chocolate branco e calda de açaí com pitada de canela: sobremesa do almoço que mistura doçura e leveza com um toque exótico. Querida Jacinta/Reprodução Olegário - Pátio – Polpa de cupuaçu batida com leite condensado e creme de leite: uma sobremesa refrescante e autêntica, servida no almoço. Olegário - Pátio/Reprodução Mais informações sobre os restaurantes participantes, menus e reservas estão disponíveis no site oficial: https://restaurantweek.com.br/ BHRW/Reprodução Voltar Próximo



Com um final agridoce, “As quatro estações do ano” não tem pretensão de ser mais o que é. Mas, com um elenco desses, e falando diretamente para um público que nem sempre se vê refletido em produções no streaming, a série acerta muito mais do que erra.

“AS QUATRO ESTAÇÕES DO ANO”

• A minissérie, com oito episódios, está disponível na Netflix