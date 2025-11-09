Spike Lee ganha mostra inédita com 20 filmes, incluindo clássicos

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Como parte das celebrações do Mês da Consciência Negra, 20 filmes do diretor e roteirista norte-americano Spike Lee serão exibidos em mostra inédita no Cine Sesc Palladium, a partir deste domingo (9/11), com sessões até 14 de dezembro. Entre os longas selecionados, estão os clássicos “Faça a coisa certa” (1989) e “Malcolm X” (1992).

“O Spike Lee é um dos maiores cineastas de Hollywood, com uma carreira muito extensa e uma obra muito importante. Temos uma tradição de ao menos uma vez por ano sediar uma mostra de cineastas, este ano o escolhemos”, afirma Diogo Horta, coordenador de Programas Sociais do Sesc Palladium.

O diretor se tornou um dos maiores nomes do cinema ao evidenciar narrativas que destacam a perspectiva negra nos Estados Unidos e a violência que atravessa a população. Segundo Horta, a escolha de uma mostra focada em Spike Lee foi simples, considerando a importância e o sucesso do cineasta.

A mostra cobre 30 anos de trajetória do diretor, de 1988 a 2018. Segundo o coordenador, a curadoria fez um recorte temporal da história de Spike Lee e a exibição segue a linha de raciocínio. “Lute pela coisa certa” (1988) abre a exibição e “Infiltrado na Klan” (2018), vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2019, fecha a programação. Após a sessão de encerramento, “Faça a coisa certa" será reexibido.

“Lute pela coisa certa” é um marco na história do cinema negro norte-americano. A obra de Spike Lee abriu portas para outros cineastas e diretores negros, como, por exemplo, John Singleton, com “Os donos da rua” (1991), indicado ao Oscar com apenas 23 anos. Em 2015, Lee recebeu o Oscar Honorário por sua carreira e por inspirar jovens cineastas.

A comédia dramática se passa em uma universidade exclusiva para negros no Sul dos Estados Unidos. Lá, o estudante Vaughn Dunlap (Laurence Fishburne) se torna um grande ativista político no campus, enquanto o seu primo se interessa apenas em ingressar na fraternidade mais popular da faculdade. A própria universidade vive um conflito racial, pois a instituição é dividida entre os "Wannabees", os mais claros, e os "Jigaboos", os mais escuros.

Já em “Infiltrado na Klan”, Ron Stallworth (John David Washington), primeiro policial negro de Colorado Springs, se infiltra na Ku Klux Klan se comunicando com os outros membros do grupo por meio de cartas e telefonemas. Quando precisa estar fisicamente presente, envia um amigo branco e judeu em seu lugar. A trama é inspirada na história real de Ron Stallworth.



Reflexões

Para Horta, revisitar a obra de Lee em salas de cinema devolve ao público o impacto e o debate provocados pelos longas do cineasta norte-americano. “É uma forma de as pessoas assistirem aos filmes e saírem das sessões com questões, reflexões, dúvidas e trazer temas para a discussão", afirma.

A programação do Sesc Palladium no Mês da Consciência Negra também inclui apresentação da Orquestra Ouro Preto com Maurício Tizumba, hoje (9/11), às 11h; espetáculo “Lótus” (22 e 23/11); show do duo ÀVUÀ, com Bruna Black e Jota.pê (22/11); e entrega do XVI Prêmio Zumbi de Cultura (20/11).



MOSTRA SPIKE LEE

No Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), de hoje (9/11) a 14 de dezembro. Programação completa em https://site.bileto.sympla.com.br/sescpalladium/. Ingressos: R$10 (inteira), R$ 8 (credencial convênio Sesc) e R$ 5 (meia e credencial cliente Sesc), à venda pelo Sympla.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro