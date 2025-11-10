Tuca Oliveira lança álbum com participação de Elba Ramalho e Milton Guedes

Com as participações de Elba Ramalho, Milton Guedes e Catharina, o cantor e compositor Tuca Oliveira lança “A nossa vez”. O álbum independente traz 12 faixas autorais. O novo disco – o terceiro de sua carreira – já está disponível nas plataformas digitais.

Nascido em Muzambinho, no Sudeste de Minas Gerais, e morando atualmente em São Paulo, o artista carrega ema sua obra influências da tradição da música popular brasileira e as recria, consolidando-se como um dos nomes promissores da nova MPB.

“‘A nossa vez’ é também o nome de uma das músicas do disco. É uma canção que comecei a escrever há alguns anos e que ficou guardada, sem eu concluí-la. Mas tive um encontro emocionante com Guilherme Arantes e cantei para ele uma canção do meu álbum anterior (‘Com você’). Ele se emocionou, o que me deixou emocionado também. Então, reencontrei essa canção e a concluí”, explica Tuca.

O artista conta que escreveu “A nossa vez” com uma sensação de esperança, de ter o seu disco, de romper barreiras. “É uma música que tem um caráter muito pessoal, porque é sobre a minha carreira e que, de certa forma, fiz para a minha geração, os artistas, meus amigos que vejo por aí nessa busca por um espaço, muitas vezes caminhando de forma independente, sem muita estrutura, e em nome da arte, da música.”

A faixa “A nossa vez”, segundo Tuca, foi gravada de forma direta, com apenas voz e piano, porque ele queria manter a essência da canção, “do jeito que ela nasceu”, afirma o músico.

Um dos versos da letra diz “chegando a nossa vez, a gente vai brilhar”. Para Tuca, a canção sugere ainda que oportunidades devem ser aproveitadas sempre. E é exatamente isso que o artista está fazendo. Com Elba Ramalho, que ele não conhecia pessoalmente, gravou a canção inédita “Simples assim”.

“Consegui mandar a música para ela, que adorou, foi carinhosa e generosa, dizendo: ‘Compositor novo, o que eu puder fazer, vou fazer. E quero contribuir’. Depois nos conhecemos pessoalmente e foi incrível”, conta.



Musa inspiradora

Outra participação é de Catharina, sua namorada e musa inspiradora de “Será que estou gostando dela?”. Entretanto, a jornalista solta a voz em “Eu quero te ouvir cantar”. “É a primeira vez que ela participa de um disco e faz uma gravação. É uma canção que escrevi há 15 anos e a deixei guardada, porque sentia que ainda teria alguma cantora para gravar comigo. Ela tem uma afinação impecável, com uma voz muito bonita e um timbre lindo”, detalha Tuca.

O artista também cita a participação do cantor, compositor e multi-instrumentista Milton Guedes em “Fico a fim”. “A música é um bolero moderno. Ele é um cara que sempre admirei. Já o acompanhava e a gente ficou amigo quando fui morar no Rio. Fiquei muito feliz de ele poder participar nessa música.”

Tuca afirma que “A nossa vez” é um álbum eclético, porque tem o xote com Elba Ramalho, o bolero moderno com Milton Guedes e uma vertente mais pop de algumas músicas. “Sou o compositor de todas as músicas. ‘João’, por exemplo, é uma homenagem ao meu avô paterno. E a música narra a história de vida dele.”

Outro destaque, segundo o artista, é a participação de Júlio Raposo, produtor do álbum. “Ele tem feito trabalhos incríveis com artistas brasileiros. Ficamos amigos e desenvolvemos uma afinidade grande. Sempre gostei muito das coisas orgânicas, do piano ali, de verdade, essas coisas todas. E Júlio trouxe alguns elementos modernos, o que deu uma leveza ao trabalho.”

“A NOSSA VEZ”

• Álbum de Tuca Oliveira

• 12 faixas

• Disponível nas plataformas digitais



FAIXA A FAIXA

• “Fico a fim”. Participação de Milton Guedes

• “Será que eu tô gostando dela?”

• “Cada um de nós”

• “Encabulado”

• “Por que você não vem pra cá?”

• “Simples assim”. Participação de Elba Ramalho

• “Ela”

• “João”

• “Eu quero apenas te ouvir cantar”. Participação de Catharina

• “Quando a gente se encontrar”

• “A nossa vez” (Nova Era)

