Como seu filho reage ao receber um não? Saiba como proceder

Mais lidas
compartilheSIGA NO
Lembro até hoje quando minha filha nasceu e fui pela primeira vez com ela ao pediatra, o saudoso Múcio de Paula. Ao final da consulta daquela bebezinha recém-nascida, ele me disse: “Nunca se esqueça: sim é sim, não é não. Se estiver na dúvida, diga que vai pensar, mas nunca diga um não e depois deixe ele virar um sim”. Isso foi um lema na minha vida com relação à educação da minha filha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Mas quem nunca presenciou uma criança dando “aquele show” em algum lugar, após receber um “não” de seus pais? Quem já passou por isso sabe que, enquanto a criança reage dessa forma, sentimos um misto de emoções. Sentimos os olhares “cravarem” nas nossas costas e o julgamento “gritar” na nossa cabeça mais que a própria criança: “Que criança birrenta, mimada!”, “Que mãe é essa que não sabe colocar limite no filho?”. E outras desse tipo.
Sentimos raiva, vergonha, vontade de dar uma surra no filho, mas não podemos. A psicanalista Yafit Laniado explica que é preciso ter segurança na hora de dizer não e que, em cenas como essas ,é normal que os pais sintam raiva da criança que resolve medir forças no lugar e na hora errada.
Yafit destaca que, em muitos casos, a falta de segurança dos pais em dizer não para os filhos oferece o ambiente propício para desencadear estas reações e dar início ao “show”. E ela fala a mesma coisa que o pediatra da minha filha falou comigo: “Devemos ser capazes de dizer tanto o 'não' quanto o 'sim' com a mesma segurança. E isso não significa ter essas respostas prontas na ponta da língua, mesmo antes de a criança dizer o que quer. É preciso entender o que nós, pais, queremos transmitir para nossos filhos.”
Yafit orienta que tanto a negação quanto a afirmação devem ter consistência com as regras definidas em casa. “A depender da situação, pode-se, inclusive, aproveitar o momento para trabalhar questões comportamentais. Em vez de somente negar o pedido de compra de um brinquedo, por exemplo, os pais podem aconselhar os filhos que coloquem numa lista e, assim, ajudar os filhos a organizarem seus desejos. Quando essa condução se transforma em regra da família, a criança se habitua a ela”, diz a especialista.
Quando os pais dizem não e por dentro estão inseguros, cansados e se sentindo culpados, a criança percebe e se aproveita da situação para tentar impor sua vontade de um jeito ou de outro. Aí, vai continuar insistindo, até conseguir o que quer. E o pior é que consegue.
“Quando os pais entendem que estão fazendo o que é certo aos próprios olhos, e que esse é o seu papel, não há espaço para a dúvida. Assim, o 'sim' e o 'não' surgem da posição de liderança que os pais assumem, e os filhos aceitam a decisão”, destaca Yafit. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.