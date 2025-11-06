As boas maneiras à mesa estão desaparecendo? Confira dicas para não errar

Você sabe por que comemos pão com as mãos, mas usamos faca e garfo para a maioria das refeições servidas à mesa? Reza a lenda que a corte do rei Luís XIV deu essa ordem. Foi a primeira corte a ter acesso irrestrito a talheres de mesa. Usar faca e garfo era um sinal de que você pertencia à elite. Mas surgiu a questão do pão. Podia ser cortado? O tribunal decidiu que a tradição de comer com as mãos deveria ser mantida entre as elites e na corte. Assim nasceu o protocolo de partir o pão com as mãos (à exceção da manteiga).

Com o tempo, todos passaram a ter talheres em casa e assim surgiu a democratização das boas maneiras. Elas variam de país para país, mas são cruciais para o funcionamento de uma sociedade. Conhecer e praticar boas maneiras requer ensinamentos e anos de hábito.

Algumas pessoas já devem ter notado a queda na etiqueta à mesa. Tinha uma amiga e a primeira vez que almocei na casa dela fiquei assustada em ver que sua irmã mais velha, linda, por sinal, mastigava de boca aberta. Dava aflição. Eu era jovem e acho que foi a primeira vez que algo assim chamou a minha atenção.



Podem achar exagero da minha parte, mas acreditem: vai chegar o dia em que boas maneiras à mesa serão importantes para você. O jantar com o possível cônjuge, uma entrevista de emprego, o almoço de negócios ou um jantar formal durante as festas de fim de ano. Se você não sabe usar guardanapo, faca e garfo, os outros vão notar.



A falta de educação pode chamara a atenção se você segura o garfo como se fosse uma pá ou corta o bife como se estivesse serrando lenha.



"O dever integral das crianças" resume tudo muito bem. Não minta, não interrompa e aprenda boas maneiras à mesa. Se você acertar nessa parte durante os primeiros 10 anos de vida, já terá um bom começo. Ninguém jamais irá repreendê-lo publicamente, ou em particular, pela falta de educação. Em vez disso, pensarão mal de você em particular. Os bons modos à mesa, certo ou erroneamente, são vistos como uma janela para quem você realmente é. Maus modos são perturbadores para os outros.



Você está sendo julgado a cada vez que leva o garfo à boca. Você é observado e criticado impiedosamente por aqueles ao seu redor. Eles estão formando opiniões a seu respeito. Seus deslizes são registrados nos anais das histórias que guardam em suas mentes.



Você pode falar com incrível erudição. Pode contar as melhores piadas, ter o corte de cabelo mais estiloso e beleza deslumbrante. Mas os maus modos à mesa apagam tudo isso. Por quê? Porque as pessoas perceberão que toda essa aparência externa não passa de uma farsa. Você será uma farsa ambulante.



Lembre-se da frase atribuída a Oscar Wilde: "O mundo era meu, mas usei o garfo errado".



Coloque o guardanapo no colo ao se sentar para jantar. Não estale os lábios, é horrível. Mantenha os lábios fechados quando houver comida na boca, aconteça o que acontecer. Coma a porção, não o todo. Não corte todo o bife antes de começar a comer. Não passe manteiga no pão inteiro. Prepare cada pedaço separadamente. Não comece a comer até que todos tenham sido servidos.



Essas cinco regras são fundamentais. Existem outras centenas que se podem aprender com o tempo, mas não precisa parecer um obcecado por regras. Tão importante quanto seguir as regras é parecer que não está pensando nelas. É preciso estar confortável, feliz e relaxado.

* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.