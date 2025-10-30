Casados, apresentem amigos aos solteiros!



Como diz minha prima, tem gente amarrando mixaria. Outro dia, falando aqui sobre encontro às cegas, não é que algumas conhecidas e muitas leitoras me mandaram e-mail dizendo que os amigos casados não apresentam para elas seus amigos solteiros?

Achei estranha essa conversa e tentei entender o porquê de tal comportamento. Elas contam que eles desconversam. Parece que não querem se responsabilizar caso o encontro dê errado, ficam com medo de o “novo casal” abalar a bolha deles ou de dar ciúmes. Parecem preferir que cada um fique no seu quadrado. É como diz aquela música chata: “ado, ado, ado/ cada um no seu quadrado”.

Primeiro, ninguém é responsável pelo resultado do encontro de ninguém. E o novo casal não precisa fazer parte da panelinha dos amigos. Mas se os conhecidos não querem isso, significa que nem tão amigos assim eles são.

Apresentar não significa forçar, é apenas criar uma ponte. O resto, a vida decide. Se não der certo, tudo bem. Faz parte do processo. Solteiros e solteiras só querem que amigos abram uma porta para eles.

Afinal, relacionamento com indicação é muito mais fácil de dar certo. O amor, muitas vezes, nasce de encontros simples, de conversas inesperadas, de alguém que alguém apresentou.

Conheço vários casais que estão juntos há décadas porque foram apresentados por amigos, naquela base do “conheço uma pessoa que combina com você, então vamos marcar algo?”.

Acreditem nos encontros, vale a pena.

