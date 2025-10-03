Geração Z: pesquisa mostra que jovens preferem contato visual ao físico

A vida é realmente cíclica. As coisas avançam muito e, quando alcança um ponto exagerado, chega uma geração que dá um “basta” e impõe certos limites. Parece que isso está acontecendo. Os namoradeiros da Geração Z preferem que seus possíveis parceiros se apresentem e não os toquem enquanto flertam.

A abordagem passiva em relação ao amor está na moda entre 59% dos jovens de 20 e poucos anos, que acham que o contato visual é mais íntimo do que o físico, de acordo com relatório de setembro da EZContacts, varejista on-line de óculos.

Pesquisadores entrevistaram 1 mil adultos – incluindo solteiros e namorados – para determinar o impacto que os olhos e os óculos têm nas conexões românticas. “O contato visual pode ser um sinal de confiança ou flerte, mas também é profundamente pessoal”, escreveram os autores do estudo. “Pode gerar uma conexão mais rápida do que uma conversa e criar uma sensação de proximidade em um primeiro encontro”, acrescentaram.



Os pesquisadores descobriram que 62% das mulheres que faziam zoom preferiam a sedução olho no olho em vez do toque, superando ligeiramente os 55% dos homens desse grupo demográfico que também preferiam olhares lascivos em vez de carícias. É uma predileção pela interação sem contato que está enraizada no desdém da Geração Z pela falta de autenticidade.

À medida que pessoas com menos de 30 anos continuam se afastando dos aplicativos de namoro – a maioria dos quais oferece recursos baseados em IA, como chatbots generativos e "companheiros de equipe" computadorizados –, os jovens à espreita anseiam por experiências genuínas e reais com potenciais amantes.



“Encontrar pessoalmente e olhar nos olhos uns dos outros pode ser uma maneira das pessoas construírem confiança na conexão”, disseram os analistas, “cortando o ruído on-line da falta de sinceridade”.



Embora a intimidade física não esteja totalmente descartada para a Geração Z, eles se sentem mais conectados a um parceiro em potencial quando fazem contato visual sedutor, de acordo com o estudo.



E, para a alegria dos usuários de óculos em todo o mundo, os especialistas descobriram que a maioria dos participantes tem afinidade com pessoas que usam óculos. Impressionantes 58% dos entrevistados disseram que os óculos tornam alguém "mais atraente", revelou a pesquisa, descobrindo que 69% dos homens e 46% das mulheres ficam entusiasmados com os acessórios.

Os especialistas descobriram que os óculos com armação “preta clássica” exalam “seriedade e confiança”, tornando-os a “escolha ideal para uma imagem pragmática e organizada”. Molduras ousadas e coloridas, por outro lado, significam alegria e extroversão.



“Isso não é apenas um sinal de aceitação, é uma reversão de clichês da mídia de décadas atrás, nos quais a TV, os filmes e as celebridades retratavam os óculos como um obstáculo à beleza ou à confiança. Os óculos podem emoldurar o rosto, mas os olhos contam a história.” Fica a dica. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.