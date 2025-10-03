Sarau Substantivo Mulher reúne quatro cantoras neste sábado (4/10)

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Depois de décadas vivendo em São Paulo, a cantora e compositora Ceumar decidiu voltar para Belo Horizonte. “Já tinha visto tudo, conhecido o que precisava. Ainda estou em busca de respostas, talvez seja um resgate do que significa Minas Gerais”, afirma ela, que se mudou em junho para o bairro São Lucas.



Neste sábado (4/10), Ceumar faz seu primeiro show em BH desde que decidiu montar residência na capital mineira. Não vai estar sozinha. Ela é uma das atrações do projeto Sarau Substantivo Mulher. Em sua oitava edição, o evento traz como convidadas outras três cantoras e compositoras: Sofia Cupertino, Coral e Augusta Barna.



Projeto idealizado por Irene Bertachini, também cantautora, nasceu em 2020. Teve duas edições antes do fechamento decorrente da pandemia. Adaptou-se ao formato on-line, nas redes sociais, durante a crise sanitária. E somente agora retorna ao presencial. Além da edição deste fim de semana, haverá outra, na Autêntica, no final deste mês, e uma terceira, em março de 2026, no Teatro Raul Belém Machado.



“A ideia foi trazer não só a nova geração. Quis diversificar, em idade, gênero, estilo, para poder abarcar o que é ser mulher. Além disso, o público de uma cantora pode trocar com o de outra”, comenta Irene. O conceito é o mesmo: cada convidada faz um pocket show, de até 25 minutos. A percussionista Natália Mitre vai acompanhar todas as cantoras, que estarão também ao violão. Já Augusta terá no palco a guitarrista Débora Coimbra.



Microfone aberto

Depois dos shows, e fazendo jus ao nome do projeto, o microfone será aberto a quem quiser participar. “Apareceram várias coisas legais”, comenta Irene, em relação às edições anteriores. Para ela, realizar um evento dedicado à produção musical feminina é necessário.



“Hoje em dia, há mais abertura para o mercado, mas, mesmo assim, quando se pega os festivais, as mulheres continuam sendo minoria, tanto em relação a artistas quanto a instrumentistas. Queremos trazer luz para essa produção, para que a luta por igualdade fique no passado. Mas o cenário ainda é muito masculino”, afirma Irene.



Ceumar faz o show de amanhã e logo depois parte para temporada de apresentações entre Espanha e Portugal, que começa na próxima sexta (10/10), em Barcelona. Entre as canções que vai apresentar em BH estão “Avesso” (parceria com Alice Ruiz, do início da carreira) bem como músicas ainda não gravadas, como “Princesa porra nenhuma” (parceria com Ezter Liu) e “Você e eu”.



De família musical, nasceu em Itanhandu, no Sul de Minas. Chegou a BH aos 18 anos, onde passou alguns anos estudando – parte de sua formação foi na Fundação de Educação Artística. “Foram anos importantes, pois foi o começo de tudo”, comenta. Em meados da década de 1990, depois de uma passagem por Itajubá, radicou-se em São Paulo.



Décadas de carreira

Sua estreia em álbum foi com “Dindinha” (1999), trabalho produzido por Zeca Baleiro. Desde então, foram oito discos, o mais recente deles “Espiral” (2019). Uma retrospectiva de sua carreira, “Ceumar – 35 anos de música”, foi apresentada em março, com duas noites de casa cheia, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.



“Já estou há um tempo sem gravar, estou precisando mesmo”, comenta ela, que grava sempre que a inspiração aparece. Nem que seja no celular, para guardar para mais tarde.



Nos últimos meses, Ceumar participou de show de dois amigos de BH, Leandro César e Sérgio Pererê. Sem pressa, “de um jeito bem mineiro”, vai reconhecendo a cidade. “Gosto dessa coisa um pouco saudosista, das pessoas falarem com mais naturalidade. A afetividade é mais espontânea, que é do mineiro de um modo geral. Estou conhecendo os lugares e as pessoas. São muitas mulheres tocando, ando bem encantada”, conclui.



Bis no dia 30/10

O sarau terá, no fim deste mês, nova edição. Em 30 de outubro, às 19h, haverá show na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia) de Luísa Bahia, Júlia Tizumba, Júlia Deodora e Lua Zanella. Todas serão acompanhadas por Verônica Zanella (violão).



SARAU SUBSTANTIVO MULHER

Neste sábado (4/10), às 16h30, no Parque Lagoa do Nado (Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã). Shows com Sofia Cupertino, Ceumar, Coral e Augusta Barna (acompanhada da guitarrista Débora Coimbra). A percussionista Natália Mitre acompanha todas as cantoras. Entrada franca. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria, uma hora antes do evento, ou pelo Sympla.