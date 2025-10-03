Rosa Passos traz a Belo Horizonte a turnê ‘Suíte brasileira’

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Artista habituada aos palcos da Europa, Estados Unidos e outros países ao redor do mundo, a cantora e compositora baiana Rosa Passos resolveu que, neste ano, se dedicaria a rodar o Brasil. Para tanto, ela estreou, em janeiro, em São Paulo, a turnê “Suíte brasileira”, que chega a Belo Horizonte em única apresentação, nesta sexta-feira (3/10), no Cine Theatro Brasil. O repertório traz grandes clássicos da MPB e músicas de sua autoria.



Trata-se de um apanhado da discografia de Rosa, com temas como “Dindi”, de Tom Jobim, “As rosas não falam”, de Cartola, “Morena Boca de Ouro”, de Ary Barroso, “Olhos verdes”, de Vicente Paiva, e “Serrado”, de Djavan, a quem dedicou o álbum “Samba dobrado” (2013). De sua lavra, entram temas como “Dunas”, “Juras” e “Verão”. Ela se diz muito orgulhosa de, ao longo da carreira, ter se dedicado a temas atemporais compostos por grandes expoentes do cancioneiro nacional.



“Me veio a ideia de fazer essa turnê pelo Brasil, o que tem a ver com o nome do show. Escolhi os compositores e as canções que gosto de cantar. Abro o roteiro com Dorival Caymmi e fecho com Vicente Paiva. Passei uns três meses ouvindo todos os meus discos para concretizar essa ideia e montar o repertório”, conta, destacando que o roteiro da apresentação é como um livro, com começo, meio e fim. Ela estará acompanhada por Lula Galvão (guitarra e arranjos), Paulo Paulelli (baixo), Lucas Andrade (clarineta), Marco Brito (piano) e Edu Ribeiro (bateria).



Essência da MPB

Rosa ressalta que “Suíte brasileira” é um show que celebra a memória e a essência da música de seu país. Para a artista, essa essência se relaciona com a perenidade de temas que atravessam gerações. “Digo que são clássicos porque são mesmo, adquiriram esse status. São músicas atemporais, que você ouve hoje e pode ouvir daqui a décadas, identificando o mesmo nível, a mesma qualidade. Clássicos não envelhecem, vão ter sempre um grande significado dentro do contexto de música de qualidade”, diz.



Ela destrincha que a somatória de uma ótima melodia com harmonia e sofisticação é o que cativa seus ouvidos. Rosa pondera que essa equação não se opõe à simplicidade. “Os clássicos de Caymmi são um belo exemplo de sofisticação dentro de uma simplicidade tocante, sem deixar de lado nenhum desses elementos que compõem uma música de qualidade, incluindo a poesia, o texto que vai ser cantado”, afirma.



Com mais de 45 anos de carreira e já tendo dividido palcos e estúdios com grandes nomes da música mundial, como Ron Carter, Paquito D'Rivera, Yo-Yo Ma, Cyro Baptista e Henri Salvador, entre outros, Rosa diz que não acompanha a produção de artistas de uma geração mais jovem. Ela não deixa de citar, contudo, alguns nomes que chamam sua atenção, como a paulista Vanessa Moreno e a baiana Luiza Brito. “Não tenho ouvido muita coisa, mas essas são cantoras jovens que têm se destacado ao longo dos últimos anos”, aponta.



Grandes divas

Além dos clássicos da MPB, Rosa é uma ouvinte aplicada do jazz norte-americano. “Estou sempre focada nas grandes divas e nos instrumentistas. O que faço é considerado música brasileira com conotação jazzística, o que acho que explica a recepção que meu trabalho tem lá fora. Sejam estrangeiros ou brasileiros, estou ligada nos nomes de uma geração mais antiga. Milton Nascimento, Chico Buarque, Gil, Caetano, Edu Lobo, esses são para sempre”, comenta.



“SUÍTE BRASILEIRA”

Show de Rosa Passos, nesta sexta-feira (3/10), às 20h, no Grande Teatro Unimed-BH do Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria e no site do teatro.



Outros shows no fim de semana

>>> NOITE DE BLUES

A Casa Outono Café & Cultura (Rua Outono, 571, Carmo) recebe, nesta sexta (3/10), às 20h30, a banda Suíte 145 e o gaitista Osmar Souza para uma noite que celebra o melhor do blues. Ingressos a R$ 30, à venda pelo Sympla.



>>> BEATLES ACÚSTICO

A banda Rock Beats ocupa o palco do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes) nesta sexta-feira (3/10), às 20h, com o show “Beatles acústico”. A Rock Beats faz uma releitura da obra dos Fab Four em arranjos acústicos.

Ingressos a R$ 160 (inteira), R$ 80 (meia) e R$ 90 (ingresso solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível), à venda na bilheteria do teatro ou pela plataforma Sympla.



>>> BEATLES DAY

Neste sábado (4/10), a casa de shows A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia) será palco, a partir das 14h, para o Beatles Day Beagá, encontro dedicado à obra do lendário quarteto de Liverpool.

O evento terá shows da Hocus Pocus com a Orquestra Fractal; do bloco Besourinhos, da banda Harrisongs, do grupo Paul Is Live e da Beatles Rockshow. Haverá ainda lançamentos literários, feira de vinil, bate-papos e espaço kids.

Os ingressos antecipados custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) e, na hora do evento, R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), à venda na bilheteria e no Sympla.



>>> CONCERTOS PARA A JUVENTUDE

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais realiza, domingo (5/10), às 11h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto), uma edição da série Concertos para a Juventude, com regência de José Soares.

Batizada “Contos do Brasil”, a apresentação terá trechos do balé “Lendas brasileiras”, de Alexandre Guerra; “Sítio do pica-pau amarelo”, de Gilberto Gil; suíte de Dori Caymmi em homenagem a Dorival Caymmi, e “Imagem sinfônica do rio São Francisco”, de João Guilherme Ripper.

Os ingressos estão esgotados, mas a apresentação será transmitida ao vivo pelo canal da Filarmônica no YouTube, Rede Minas e Rádio MEC FM..