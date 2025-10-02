Assine
LITERATURA

Nobel de Literatura: casas de aposta destacam Adélia Prado e Milton Hatoum

Site britânico Nicer Odds listou autores brasileiros para prêmio máximo da literatura que será anunciado na próxima quinta-feira (9/10)

E
Repórter
02/10/2025 13:53

Adélia Prado e Milton Hatoum
Adélia Prado e Milton Hatoum crédito: Marcos Vieira/ Bel Pedrosa

O Nobel de Literatura de 2025 será anunciado na próxima quinta (9/10). Como em todos os anos, as especulações estão a todo vapor.

O site britânico Nicer Odds, que reúne informações de diversas casas de aposta, apresenta uma lista enorme de cotados, entre eles a mineira Adélia Prado e o amazonense Milton Hatoum.


Hatoum aparece com chances de 24/1. Isso significa que as casas de apostas consideram que há uma chance em 25 (1 chance de ganhar para 24 de não ganhar) de ele levar o prêmio. Essa é uma forma de quantificar a probabilidade de um evento ocorrer, e quanto maior o primeiro número, menos provável o resultado é considerado pelos apostadores.

Os vencedores do Nobel de Literatura nos últimos 15 anos

Nobel de Literatura e sua promessa de diversidade


A chilena Isabel Allende, a japonesa Yoko Tawada, o sul-coreano Ko Un e a dinamarquesa Helle Helle também aparecem com chances de 24/1.

Favorito

Já Adélia Prado está na mesma lista, mas com chances de 30/1. O favorito é o romancista e roteirista húngaro László Krasznahorkaj. Ele aparece no Nice Odds, com 6/1 em uma casa de apostas e 10/1 em outra. O favoritismo dele foi apontado em outras edições do prêmio sueco.

Essas listas são especulativas e nem sempre preveem o resultado final. A vencedora do ano passado, a sul-coreana Han Kang, por exemplo, tinha chances de 33/1 antes de ser anunciada. Ela se tornou a 18ª. mulher o prêmio, que foi criado em 1901.


O vencedor (ou vencedora) do Nobel de Literatura receberá 11 milhões de coroas suecas (aproximadamente US$ 1,2 milhão).

