Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras
Escritor amazonense autor de "Dois irmãos" e "Cinzas do norte" vai suceder o jornalista Cícero Sandroni na cadeira de número 6
Favorito à cadeira de número 6, deixada pelo jornalista Cícero Sandroni (1935-2025) em junho deste ano, o escritor amazonense Milton Hatoum foi eleito na tarde desta quinta-feira (14/8) para a Academia Brasileira de Letras.
A eleição ocorre cinco dias antes do aniversário de 73 anos de Hatoum, considerado um dos maiores romancistas brasileiros. Além dele, concorreram Eduardo Baccarin-Costa, Cezar Augusto da Silva, Antônio Campos, Paulo Renato Ceratti e Angelos D’Arachosia.
Filho de imigrantes libaneses, Hatoum tem sua literatura marcada por histórias familiares. Seu avô paterno chegou ao Brasil em 1904, fixando-se inicialmente em Rio Branco antes de retornar ao Líbano nove anos depois. Influenciado pelas narrativas sobre a região, seu pai, Hassan Hatoum, decidiu conhecer a Amazônia, onde se casou com a mãe de Milton, Naha Assi Hatoum, também descendente de libaneses.
Quais são os livros de Milton Hatoum?
Hatoum é autor de romances premiados como “Relato de um certo oriente”, “Dois irmãos” e “Cinzas do norte” - todos vencedores do Prêmio Jabuti -, além de “Órfãos do Eldorado”, “A noite da espera” e “Pontos de fuga”.
Tem ainda coletâneas de crônicas, “Sete crônicas”, publicada pela editora mineira Literíssima, e a coletânea de contos “Cidade ilhada”, da Companhia das Letras, editora que também publica todos os seus romances. “Dois irmãos” ganhou adaptação para minissérie na Globoplay, narrando a rivalidade entre os gêmeos Omar e Yaqub, interpretados por Cauã Reymond e Matheus Abreu.
O escritor passou a infância e juventude em Manaus, onde desenvolveu um gosto precoce pela leitura, incentivado principalmente pela escola. Ainda adolescente, leu obras de Graciliano Ramos, Machado de Assis e Jorge Amado. Aos 15 anos, mudou-se para Brasília, onde começou a escrever poesia e publicou seu primeiro poema no Correio Braziliense, em 1969.
No ano seguinte, foi para São Paulo estudar Arquitetura na USP, frequentando também cursos de literatura e teoria literária. A decisão de se dedicar à ficção veio mais tarde, aos 27 anos, após deixar o Brasil com uma bolsa de estudos e aprofundar-se nos clássicos da literatura mundial.
Adaptação no cinema
Seu primeiro romance, “Relato de um certo oriente”, foi concebido na Espanha e publicado em 1989 pela Companhia das Letras, após nove anos de trabalho. No ano passado, o livro ganhou adaptação cinematográfica dirigida por Marcelo Gomes, com os atores de origem libanesa Wafa’a Celine Halawi, Charbel Kamel e Zakaria Kaakour.
Atualmente radicado em São Paulo, Hatoum foi o primeiro a enviar a carta oficializando sua candidatura à cadeira de número 6.
O ano de 2025 tem sido movimentado na ABL, com cinco eleições realizadas até agora. Em 10 de julho, a mineira Ana Maria Gonçalves, autora de “Um defeito de cor”, tornou-se a primeira mulher negra a integrar a instituição.
Já a jornalista Míriam Leitão tomou posse no último dia 9, destacando em seu discurso a importância da inclusão, da presença feminina na literatura e da diversidade representada pela Academia. Ainda neste ano, José Roberto de Castro Neves e Paulo Henriques Britto também passaram a integrar a ABL.
Veja quem são os imortais da Academia Brasileira de Letras:
Ana Maria Machado
Eduardo Giannetti da Fonseca
Joaquim Falcão
Carlos Nejar
Ailton Krenak
Milton Hatoum
Míriam Leitão
Ricardo Stavola Cavaliere
Lilia Schwarcz
Rosiska Darcy de Oliveira
Ignácio de Loyola Brandão
Paulo Niemeyer Filho
Ruy Castro
Celso Lafer
Marco Lucchesi
Jorge Caldeira
Fernanda Montenegro
Arnaldo Niskier
Antonio Carlos Secchin
Gilberto Gil
Paulo Coelho
João Almino
Antônio Torres
Geraldo Carneiro
Alberto Venancio Filho
José Roberto de Castro Neves
Edgard Telles Ribeiro
Domício Proença Filho
Geraldo Holanda Cavalcanti
Merval Pereira
Zuenir Ventura
Evaldo Cabral de Mello
Godofredo de Oliveira Neto
Fernando Henrique Cardoso
Arno Wehling
José Sarney
José Paulo Cavalcanti
Edmar Lisboa Bacha