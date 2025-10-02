Filho de Milton Nascimento revela diagnóstico de demência do cantor

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), uma das formas mais comuns de demência, que afeta funções cognitivas, motoras e comportamentais. A informação foi revelada pelo filho e empresário do artista, Augusto Nascimento, em entrevista à revista Piauí, publicada nesta quinta-feira (2/10). De acordo com a equipe do artista, esta será a única comunicação oficial sobre o assunto.

Segundo Augusto, os primeiros sinais surgiram neste ano, quando ele percebeu lapsos de memória, olhar fixo e repetição de histórias, além de alterações no apetite do pai. O quadro levantou preocupação e levou a consultas médicas e a uma bateria de exames realizados em abril, conduzidos pelo médico que acompanha Milton há dez anos.

Pela primeira vez em uma década, o profissional de saúde relatou ter se assustado com o declínio cognitivo do cantor e solicitou exames adicionais. “Quando vi que meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos. Ele disse que, se fosse agora, era a hora”, contou Augusto à revista.

Em maio, pai e filho embarcaram para uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, percorrendo cerca de 4 mil km em dezesseis dias, pelos estados do Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana. Durante a jornada, eles dormiam em residências alugadas pelo Airbnb à noite, e o motorhome servia como base durante o dia. A experiência incluiu shows, encontros com músicos — como Paul Simon, em Dallas — e paisagens que Milton registrava com entusiasmo.

“Meu pai contava para todo mundo como se tivesse sido a melhor coisa da vida dele”, lembrou Augusto. “A nossa relação só se consagrou e se consolidou porque eu tinha a mesma lacuna de vida: eu não tinha um pai, ele não tinha um filho. Havia espaço para ele na minha vida, e na vida dele para mim.”

Entendendo a demência por corpos de Lewy

A DCL é causada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas alfa-sinucleínas dentro dos neurônios, formando depósitos conhecidos como corpos de Lewy. Esses depósitos prejudicam a comunicação entre células nervosas e afetam áreas do cérebro ligadas à memória, pensamento, movimento e comportamento, resultando em sintomas que podem se confundir com Alzheimer e Parkinson.

A diferenciação entre Parkinson e DCL segue a chamada “regra de um ano”: se os sintomas cognitivos surgirem antes ou até um ano após os motores, o diagnóstico é Lewy; se vierem depois de mais de um ano, considera-se Parkinson.

Estima-se que a DCL represente cerca de 10% dos casos de demência, sendo a segunda forma de demência neurodegenerativa mais comum, atrás apenas do Alzheimer.

Milton Nascimento se aposentou dos palcos em 2022, após a turnê “A Última Sessão de Música”, mas continuou participando de projetos musicais. Em 2025, recebeu homenagem da Portela, no carnaval do Rio, com o enredo “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol”.

