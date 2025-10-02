Filho sobre demência de Milton Nascimento: 'batalha diária'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Milton Nascimento, um dos maiores ícones da música brasileira, foi diagnosticado aos 82 anos com Demência por Corpos de Lewy (DCL), uma condição neurodegenerativa progressiva. A notícia foi confirmada pelo filho e empresário do artista, Augusto Nascimento, em um desabafo emocionante publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (2/10), depois da revelação da doença em entrevista à revista Piauí.

Augusto descreveu a jornada de cuidados como uma "batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito". O filho de Milton declarou: "meu melhor amigo está me deixando aos poucos". O desabafo é o único pronunciamento que a família fará sobre o delicado momento.

Augusto relatou que os primeiros sinais da doença começaram no final do ano passado, mas "nada que fosse alarmante". As alterações, porém, se acentuaram rapidamente. Milton já havia sido diagnosticado com Parkinson em 2022, e a progressão da condição foi repentina após uma desidratação grave que levou o cantor ao hospital.

"Dali para frente, entramos em uma montanha russa, e absolutamente tudo mudou de forma extremamente rápida: veio, então, o duro diagnóstico de demência", escreveu Augusto.

Segundo a reportagem da Piauí, o diagnóstico de DCL foi confirmado depois de uma bateria de exames, motivados por lapsos de memória, olhar fixo e repetição de histórias. A Demência por Corpos de Lewy é uma condição caracterizada pelo acúmulo de proteínas anormais no cérebro (corpos de Lewy), que afetam as funções cognitivas, motoras e comportamentais.

Em meio à incerteza sobre o avanço do quadro, pai e filho fizeram uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos em maio, passando por estados como Arizona, Utah e Montana. Augusto dirigiu os 4mil km ao lado do pai.

"De alguma forma, eu sabia que aquela viagem seria uma despedida desses momentos... Dentro das limitações dele, nos divertimos muito e, quando voltamos, ele só dizia que havia sido a melhor viagem da vida dele", compartilhou Augusto, relembrando um dos últimos momentos de clareza e euforia do pai.

Mesmo após a aposentadoria dos palcos em 2022, Milton continuou sendo homenageado, como no Carnaval de 2025, quando foi enredo da Portela no Rio.

Nova rotina

A partir do diagnóstico, a comunicação entre pai e filho mudou drasticamente. Augusto descreve que os diálogos agora são "silenciosos ou um pouco confusos", e o pai já não consegue expressar as curiosidades e o carinho de antes.

Milton Nascimento e o filho Augusto iniciaram uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos. Eles partiram de Phoenix, no Arizona, com destino ao Wyoming. Instagram/Reprdução Depois da aposentadoria, é a primeira vez que Bituca faz uma longa viagem para aproveitar. Instagram/Reprdução Um dos destinos de Bituca foi o Parque Nacional dos Arcos - Moab, em Utah. Instagram/Reprdução Não bastasse a viagem, Bituca assistiu ao show do amigo Paul Simon, com quem tirou a foto. Instagram/Reprdução Ele também passou pelo Grand Canyon. Instagram/Reprdução E ao Horseshoe Bend, no Arizona. Instagram/Reprdução E, por fim, bebeu um suquinho de laranja na estrada. Instagram/Reprdução "Chegando em casa depois de um dia inteiro na estrada", escreveu Bituca nas redes sociais. Instagram/Reprdução Voltar Próximo

O filho, no entanto, afirma que seu foco agora é a retribuição e o conforto. "Venho tentando retribuir todo o bem, o amor, o cuidado e o carinho, dando o máximo de dignidade e conforto que ele pode e merece ter nesse momento”, escreveu.

"Em alguns momentos, enquanto assisto televisão com ele, em meio ao silêncio, ele puxa e segura a minha mão... acho que essas têm sido as maneiras dele me dizer que em alguns momentos ele não vem conseguindo expressar através das palavras”, destacou.

Augusto finalizou a nota pedindo "respeito e compaixão de todos nesse momento tão delicado" e declarando seu amor incondicional: "Eu te amo e sempre amarei, paizinho."

O que é a demência por corpos de Lewy?

A DCL é caracterizada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas alfa-sinucleínas no cérebro, formando depósitos conhecidos como corpos de Lewy. Esses depósitos interferem na comunicação entre os neurônios, comprometendo áreas responsáveis pela memória, movimento e controle do comportamento.

Os principais sintomas da DCL incluem:

Flutuações cognitivas: alterações imprevisíveis na atenção, concentração e alerta;

Alucinações visuais: percepções de objetos ou pessoas que não estão presentes;

Sintomas motores: como tremores, rigidez muscular e dificuldade de movimento, semelhantes aos do Parkinson;

Distúrbios do sono: incluindo o transtorno comportamental do sono REM, onde a pessoa age fisicamente durante os sonhos;

Alterações no humor e comportamento: como apatia, depressão e ansiedade.

Embora a causa exata da DCL não seja completamente compreendida, acredita-se que fatores genéticos e ambientais possam contribuir para o desenvolvimento da doença. A doença é mais comum em homens e geralmente se manifesta após os 60 anos de idade.

O diagnóstico da DCL é clínico, baseado na avaliação dos sintomas e histórico médico do paciente. Exames de imagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética, podem ser realizados para descartar outras condições.

Atualmente, não há cura para a DCL, mas o tratamento visa aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. As abordagens incluem medicamentos e terapias de apoio, como fisioterapia e terapia ocupacional.

Medicamentos: Inibidores da acetilcolinesterase (como donepezila e rivastigmina) para melhorar a função cognitiva; Antipsicóticos atípicos (como quetiapina) para controlar alucinações, com cautela devido aos efeitos colaterais potenciais; Antidepressivos para tratar sintomas de depressão e ansiedade.

