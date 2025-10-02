O que é demência de corpos de Lewy, doença de Milton Nascimento

O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), terceiro tipo mais comum da doença neurodegenerativa. A informação foi revelada pelo filho do artista, Augusto Nascimento, em entrevista divulgada pela "revista piauí" nesta quinta-feira (2/10).

Augusto falou sobre os primeiros sinais da doença, como a dificuldade para se recordar de coisas e a repetição de histórias contadas. O olhar fixo do artista também causou apreensão. "Meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo", disse o empresário.

Milton Nascimento, 82, recebeu há dois anos o diagnóstico de Parkinson. A revelação foi feita pelo filho do cantor, Augusto Nascimento, em entrevista ao Jornal Nacional. Ele declarou que o pai convive bem com a doença, apesar das limitações que ela traz. instagram/@miltonbitucanascimento Um dos maiores nomes da música brasileira, Milton Nascimento foi homenageado pela Portela no enredo do carnaval de 2025. Na Marquês de Sapucaí, o artista desfilou em um trono dourado em cima de carro alegórico. A tradicional escola de Madureira terminou na quinta colocação e estará na avenida no Desfile das Campeãs, em 08/03. Tatá Barreto/Riotur O Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica que afeta muitas pessoas. Famosos, como Milton Nascimento, sofrem com o problema, que acomete principalmente indivíduos acima dos 60 anos, apesar de exceções. Marcos Hermes - Divulgação Ela resulta na perda de células responsáveis pela produção de dopamina, afetando diretamente os movimentos e a estabilidade postural. Os sintomas incluem tremores, rigidez, lentidão dos movimentos e distúrbios emocionais. Embora não haja cura, tratamentos com medicamentos e terapias ajudam a controlar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Divulgação A série "Paradise", da Disney, trouxe à tona o impacto do Parkinson na vida das pessoas. Em forma de flashback, a trama mostra o personagem principal, o Agente Xavier Collins (Sterling K. Brown), forçando seu pai, que era piloto, a se aposentar por conta da doença. Divulgação General Curtleigh, pai de Xavier (foto), não quer largar a função apesar do Parkinson. A série promove, assim, a conscientização sobre a doença, mostrando reais problemas que o diagnóstico traz não só para a pessoa, como para sua família e amigos. Divulgação Diversos famosos também enfrentam o Parkinson, usando sua visibilidade para aumentar a conscientização sobre a doença. Conheça alguns deles! divulgação O icônico boxeador Muhammad Ali foi diagnosticado com Parkinson em 1984, alguns anos após sua aposentadoria. A doença afetou suas habilidades motoras, mas ele usou sua plataforma para ajudar a arrecadar fundos e apoio para pesquisas sobre Parkinson. Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com/Wikimedia Commons Criou o Muhammad Ali Parkinson Center e foi ativo na luta pela conscientização. Ali faleceu em 2016, mas sua fundação continua a ajudar pacientes até hoje, e sua filha escreveu um livro infantil sobre a doença. Domínio Público/Wikimedia Commons A jornalista Renata Capucci revelou em 2022 que foi diagnosticada com Parkinson aos 45 anos. Ela percebeu os primeiros sintomas enquanto participava do programa "Popstar", quando comeÃ§ou a mancar. Instagram @renatacapucciofficial Mesmo com o diagnóstico, ela continua ativa em sua carreira, sendo repórter e apresentadora no "Fantástico". Sua trajetória inspira aqueles que enfrentam a doença a seguir com determinação. Instagram @renatacapucciofficial O cantor Ozzy Osbourne revelou em 2020 que sofre de Parkinson, após anos mantendo o diagnóstico em segredo. O tipo de Parkinson que ele tem, o PRKN2, afeta nervos específicos e provoca sintomas variáveis. Chicks With Guns Magazine wikimedia commons Mesmo com a doença, o lendário vocalista do Black Sabbath não parou de compor e se apresentar, mas teve que adaptar sua carreira à medida que a condição progredia. Ele compartilhou sua experiência publicamente, destacando que Parkinson não é uma sentença de morte, mas uma condição desafiadora. Reprodução/@ozzyosbourne O ator Michael J. Fox, famoso por seu papel em "De Volta para o Futuro", foi diagnosticado com Parkinson em 1991, aos 29 anos. Ele tornou-se um dos maiores defensores da pesquisa sobre a doença, fundando a Michael J. Fox Foundation. reprodução ApÃ³s dÃ©cadas de atuaÃ§Ã£o, ele se aposentou em 2020 devido ao agravamento dos sintomas, mas continua a lutar pela causa, oferecendo inspiraÃ§Ã£o com sua resiliÃªncia. Em 2022, recebeu um Oscar honorÃ¡rio por seu trabalho humanitÃ¡rio. reproduÃ§Ã£o cbs news O Papa João Paulo II foi diagnosticado com Parkinson em 1991, embora o Vaticano tenha mantido segredo a respeito do assunto por muitos anos. O pontífice sofreu com a doença nos últimos anos de sua vida, enfrentando dificuldades motoras, mas continuou a cumprir suas funções até sua morte em 2005. - Domínio Público/Wikimédia Commons Sua condição foi finalmente reconhecida publicamente pelo Vaticano em 2003, e muitos acreditam que sua luta contra o Parkinson fortaleceu ainda mais sua imagem de líder espiritual resiliente. Reprodução/ TV Globo O cantor Neil Diamond, conhecido por clássicos como "Sweet Caroline", foi diagnosticado com Parkinson em 2018, aos 77 anos. Ele precisou cancelar todas as suas apresentações após o diagnóstico, uma decisão difícil para alguém que passou a vida no palco. Instagram @neildiamond Mesmo assim, Diamond continua a ser um defensor ativo da conscientização sobre o Parkinson, ressaltando a importância de viver bem com a doença e de apoiar a pesquisa para tratamentos mais eficazes. Instagram @neildiamond Brian Grant, ex-jogador de basquete da NBA, foi diagnosticado com Parkinson em 2009, após sua aposentadoria. Durante sua carreira, Grant era conhecido por seu trabalho com jovens carentes. Hoje, ele é um defensor ativo de exercícios físicos como parte do tratamento do Parkinson, por meio da Brian Grant Foundation. Reprodução do X @SBRadio Ele também escreveu um livro sobre sua experiência e usou sua plataforma para inspirar aqueles que enfrentam a doença a manter um estilo de vida saudável. Instagram @briangrant44 O cantor Eduardo Dussek vive com Parkinson desde 2006, quando recebeu o diagnóstico da doença. Em suas entrevistas, ele expressa uma visão positiva sobre a condição, considerando-a como uma oportunidade de iluminação pessoal. Instagram @dussek Apesar das dificuldades motoras, Dussek continua com sua carreira, oferecendo exemplo de superação e levando uma mensagem de otimismo para aqueles que compartilham da mesma luta. Instagram @dussek O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) revelou, em audiência pública sobre a regulamentação da cannabis medicinal, que foi diagnosticado com Parkinson no final de 2022, após notar tremores nas mãos e desconforto muscular. Rodrigo Romeo/Alesp Aos 83 anos, ele compartilhou sua experiÃªncia com o tratamento, que combina medicamentos convencionais e cannabis terapÃªutica. Suplicy afirmou que decidiu tornar pÃºblico seu uso da cannabis para incentivar o debate sobre seus benefÃ­cios no tratamento de diversas doenÃ§as. Will Shutter/CÃ¢mara dos Deputados Voltar Próximo

O diagnóstico foi confirmado pouco depois de uma viagem de motorhome feita pelos dois aos Estados Unidos, em maio deste ano. Os sintomas são similares ao Alzheimer e também ao Parkinson, doença degenerativa com a qual ele havia sido diagnosticado anteriormente.

Milton está aposentado dos palcos desde novembro de 2022, após a turnê de despedida 'A Última Sessão de Música'. Apesar disso, lançou em agosto de 2024 o álbum 'Milton + Esperanza', em parceria com a cantora norte-americana Esperanza Spalding.

O que é a demência por corpos de Lewy

A demência por corpos de Lewy é o terceiro tipo mais comum de demência, atrás apenas do Alzheimer e da demência vascular. A doença afeta a memória, o pensamento, o movimento e a capacidade para aprender.

A condição, que ainda não possui uma causa genética definida, é resultado da degeneração e morte de células nervosas no cérebro. Uma proteína, chamada alfa-sinucleína, se deposita de forma anormal nas células nervosas e, esses depósitos – chamados de corpos de Lewy –, resultam na morte delas.

Os corpos de Lewy se formam ao longo da camada mais externa do cérebro, a substância cinzenta ou córtex cerebral. É o córtex cerebral, maior parte do cérebro, que é responsável pelo pensamento, percepção, uso e compreensão da linguagem.

Os sintomas da demência por corpos de Lewy são muito semelhantes aos da doença de Alzheimer e incluem:

Tremores

Lentidão

Rigidez

Alucinações

Crises de apatia que podem durar dias

Segundo o Manual MSD, pessoas que desenvolvem a demência de corpos de Lewy têm dificuldade de movimentação semelhante à doença de Parkinson. No caso de Milton Nascimento, o diagnóstico inicial de Parkinson, na verdade, já era a demência se manifestando.