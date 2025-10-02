O que é demência de corpos de Lewy, doença de Milton Nascimento

Milton Nascimento, 82, recebeu há dois anos o diagnóstico de Parkinson. A revelação foi feita pelo filho do cantor, Augusto Nascimento, em entrevista ao Jornal Nacional. Ele declarou que o pai convive bem com a doença, apesar das limitações que ela traz.
instagram/@miltonbitucanascimento
Um dos maiores nomes da música brasileira, Milton Nascimento foi homenageado pela Portela no enredo do carnaval de 2025. Na Marquês de Sapucaí, o artista desfilou em um trono dourado em cima de carro alegórico. A tradicional escola de Madureira terminou na quinta colocação e estará na avenida no Desfile das Campeãs, em 08/03.
Tatá Barreto/Riotur
O Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica que afeta muitas pessoas. Famosos, como Milton Nascimento, sofrem com o problema, que acomete principalmente indivíduos acima dos 60 anos, apesar de exceções. Marcos Hermes - Divulgação
Ela resulta na perda de células responsáveis pela produção de dopamina, afetando diretamente os movimentos e a estabilidade postural. Os sintomas incluem tremores, rigidez, lentidão dos movimentos e distúrbios emocionais. Embora não haja cura, tratamentos com medicamentos e terapias ajudam a controlar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Divulgação
A série "Paradise", da Disney, trouxe à tona o impacto do Parkinson na vida das pessoas. Em forma de flashback, a trama mostra o personagem principal, o Agente Xavier Collins (Sterling K. Brown), forçando seu pai, que era piloto, a se aposentar por conta da doença. Divulgação
General Curtleigh, pai de Xavier (foto), não quer largar a função apesar do Parkinson. A série promove, assim, a conscientização sobre a doença, mostrando reais problemas que o diagnóstico traz não só para a pessoa, como para sua família e amigos. Divulgação
Diversos famosos também enfrentam o Parkinson, usando sua visibilidade para aumentar a conscientização sobre a doença. Conheça alguns deles! divulgação
O icônico boxeador Muhammad Ali foi diagnosticado com Parkinson em 1984, alguns anos após sua aposentadoria. A doença afetou suas habilidades motoras, mas ele usou sua plataforma para ajudar a arrecadar fundos e apoio para pesquisas sobre Parkinson. Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com/Wikimedia Commons
Criou o Muhammad Ali Parkinson Center e foi ativo na luta pela conscientização. Ali faleceu em 2016, mas sua fundação continua a ajudar pacientes até hoje, e sua filha escreveu um livro infantil sobre a doença. Domínio Público/Wikimedia Commons
A jornalista Renata Capucci revelou em 2022 que foi diagnosticada com Parkinson aos 45 anos. Ela percebeu os primeiros sintomas enquanto participava do programa "Popstar", quando comeÃ§ou a mancar. Instagram @renatacapucciofficial
Mesmo com o diagnóstico, ela continua ativa em sua carreira, sendo repórter e apresentadora no "Fantástico". Sua trajetória inspira aqueles que enfrentam a doença a seguir com determinação. Instagram @renatacapucciofficial
O cantor Ozzy Osbourne revelou em 2020 que sofre de Parkinson, após anos mantendo o diagnóstico em segredo. O tipo de Parkinson que ele tem, o PRKN2, afeta nervos específicos e provoca sintomas variáveis. Chicks With Guns Magazine wikimedia commons
Mesmo com a doença, o lendário vocalista do Black Sabbath não parou de compor e se apresentar, mas teve que adaptar sua carreira à medida que a condição progredia. Ele compartilhou sua experiência publicamente, destacando que Parkinson não é uma sentença de morte, mas uma condição desafiadora. Reprodução/@ozzyosbourne
O ator Michael J. Fox, famoso por seu papel em "De Volta para o Futuro", foi diagnosticado com Parkinson em 1991, aos 29 anos. Ele tornou-se um dos maiores defensores da pesquisa sobre a doença, fundando a Michael J. Fox Foundation. reprodução
ApÃ³s dÃ©cadas de atuaÃ§Ã£o, ele se aposentou em 2020 devido ao agravamento dos sintomas, mas continua a lutar pela causa, oferecendo inspiraÃ§Ã£o com sua resiliÃªncia. Em 2022, recebeu um Oscar honorÃ¡rio por seu trabalho humanitÃ¡rio. reproduÃ§Ã£o cbs news
O Papa João Paulo II foi diagnosticado com Parkinson em 1991, embora o Vaticano tenha mantido segredo a respeito do assunto por muitos anos. O pontífice sofreu com a doença nos últimos anos de sua vida, enfrentando dificuldades motoras, mas continuou a cumprir suas funções até sua morte em 2005. - Domínio Público/Wikimédia Commons
Sua condição foi finalmente reconhecida publicamente pelo Vaticano em 2003, e muitos acreditam que sua luta contra o Parkinson fortaleceu ainda mais sua imagem de líder espiritual resiliente. Reprodução/ TV Globo
O cantor Neil Diamond, conhecido por clássicos como "Sweet Caroline", foi diagnosticado com Parkinson em 2018, aos 77 anos. Ele precisou cancelar todas as suas apresentações após o diagnóstico, uma decisão difícil para alguém que passou a vida no palco. Instagram @neildiamond
Mesmo assim, Diamond continua a ser um defensor ativo da conscientização sobre o Parkinson, ressaltando a importância de viver bem com a doença e de apoiar a pesquisa para tratamentos mais eficazes. Instagram @neildiamond
Brian Grant, ex-jogador de basquete da NBA, foi diagnosticado com Parkinson em 2009, após sua aposentadoria. Durante sua carreira, Grant era conhecido por seu trabalho com jovens carentes. Hoje, ele é um defensor ativo de exercícios físicos como parte do tratamento do Parkinson, por meio da Brian Grant Foundation. Reprodução do X @SBRadio
Ele também escreveu um livro sobre sua experiência e usou sua plataforma para inspirar aqueles que enfrentam a doença a manter um estilo de vida saudável. Instagram @briangrant44
O cantor Eduardo Dussek vive com Parkinson desde 2006, quando recebeu o diagnóstico da doença. Em suas entrevistas, ele expressa uma visão positiva sobre a condição, considerando-a como uma oportunidade de iluminação pessoal. Instagram @dussek
Apesar das dificuldades motoras, Dussek continua com sua carreira, oferecendo exemplo de superação e levando uma mensagem de otimismo para aqueles que compartilham da mesma luta. Instagram @dussek
O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) revelou, em audiência pública sobre a regulamentação da cannabis medicinal, que foi diagnosticado com Parkinson no final de 2022, após notar tremores nas mãos e desconforto muscular. Rodrigo Romeo/Alesp
Aos 83 anos, ele compartilhou sua experiÃªncia com o tratamento, que combina medicamentos convencionais e cannabis terapÃªutica. Suplicy afirmou que decidiu tornar pÃºblico seu uso da cannabis para incentivar o debate sobre seus benefÃcios no tratamento de diversas doenÃ§as. Will Shutter/CÃ¢mara dos Deputados