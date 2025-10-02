Assine
overlay
Início Cultura
Deportação

Marido de cineasta brasileira detida nos EUA faz campanha nas redes sociais

Tucker May pede ajuda às pessoas nas redes sociais para que a deportação da mulher seja evitada. Segundo ele, o tribunal reabriu o caso da cineasta

Publicidade
Carregando...
Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
02/10/2025 16:33

compartilhe

SIGA
x
Tucker May e Bárbara Marques se casaram em abril deste ano.
Tucker May e Bárbara Marques se casaram em abril deste ano crédito: Reprodução/Redes sociais

Tucker May, marido norte-americano de Bárbara Marques, cineasta brasileira detida pela imigração em Los Angeles, se manifestou nas redes sociais na última terça-feira (30/9) pedindo ajuda às pessoas para que a deportação da mulher seja evitada.

Leia Mais

Na publicação, feita em parceria com a escritora e diretora Nikki Groton, Tucker pede ligações aos congressistas do estado de Louisiana, onde Bárbara estava detida até o momento em que o pedido foi divulgado no Instagram. 

Segundo Nikki, o tribunal reabriu o caso da cineasta, o que significa que ela não pode ser deportada legalmente enquanto o juiz revisa o processo. 

Ainda assim, a deportação da cineasta estava agendada para quarta-feira (1º/10). Porém, em última atualização, publicada hoje (2/10), Nikki e Tucker afirmaram que Bárbara está no estado do Arizona, em outro centro de detenção. 

"Cada passo adiante é graças ao apoio incrível de VOCÊS, prova do poder que temos juntos. Mas o ICE ainda nega o equipamento médico que ela precisa, e ela teve que dormir usando os sapatos como  travesseiro. Enquanto o caso dela avança, centenas continuam no centro do ICE no Sul da Louisiana enfrentando as mesmas condições desumanas", afirmam por meio da publicação. 

Tucker May e Nikki Groton continuam publicando atualizações e pedidos de ajuda no Instagram.

Confira a tradução livre do texto usado na publicação:

"Olá, meu nome é [SEU NOME] e eu estou ligando em relação a Bárbara Marques, atualmente presa em Louisiana. Um tribunal federal reconheceu oficialmente o pedido de reabertura do caso de Bárbara. Isso significa que ela tem proteção legal contra a deportação até que o juiz decida. Deportá-la agora seria ilegal segundo a lei dos EUA. Apesar disso, o ICE agendou sua deportação para amanhã e já a transferiu para o centro de detenção de Alexandria. Esta ação viola a lei e deve ser interrompida. Exijo que você intervenha imediatamente, entre em contato com o ICE e garanta que Bárbara seja devolvida ao centro de detenção em Louisiana enquanto seu caso estiver pendente. Por favor, cumpra seu dever de cumprir a lei e impedir esta deportação ilegal".

Tópicos relacionados:

deportacao eua los-angeles

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay