Marido de cineasta brasileira detida nos EUA faz campanha nas redes sociais

Tucker May, marido norte-americano de Bárbara Marques, cineasta brasileira detida pela imigração em Los Angeles, se manifestou nas redes sociais na última terça-feira (30/9) pedindo ajuda às pessoas para que a deportação da mulher seja evitada.

Na publicação, feita em parceria com a escritora e diretora Nikki Groton, Tucker pede ligações aos congressistas do estado de Louisiana, onde Bárbara estava detida até o momento em que o pedido foi divulgado no Instagram.

Segundo Nikki, o tribunal reabriu o caso da cineasta, o que significa que ela não pode ser deportada legalmente enquanto o juiz revisa o processo.

Ainda assim, a deportação da cineasta estava agendada para quarta-feira (1º/10). Porém, em última atualização, publicada hoje (2/10), Nikki e Tucker afirmaram que Bárbara está no estado do Arizona, em outro centro de detenção.

"Cada passo adiante é graças ao apoio incrível de VOCÊS, prova do poder que temos juntos. Mas o ICE ainda nega o equipamento médico que ela precisa, e ela teve que dormir usando os sapatos como travesseiro. Enquanto o caso dela avança, centenas continuam no centro do ICE no Sul da Louisiana enfrentando as mesmas condições desumanas", afirmam por meio da publicação.

Tucker May e Nikki Groton continuam publicando atualizações e pedidos de ajuda no Instagram.

Confira a tradução livre do texto usado na publicação:

"Olá, meu nome é [SEU NOME] e eu estou ligando em relação a Bárbara Marques, atualmente presa em Louisiana. Um tribunal federal reconheceu oficialmente o pedido de reabertura do caso de Bárbara. Isso significa que ela tem proteção legal contra a deportação até que o juiz decida. Deportá-la agora seria ilegal segundo a lei dos EUA. Apesar disso, o ICE agendou sua deportação para amanhã e já a transferiu para o centro de detenção de Alexandria. Esta ação viola a lei e deve ser interrompida. Exijo que você intervenha imediatamente, entre em contato com o ICE e garanta que Bárbara seja devolvida ao centro de detenção em Louisiana enquanto seu caso estiver pendente. Por favor, cumpra seu dever de cumprir a lei e impedir esta deportação ilegal".