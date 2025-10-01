Assine
Adélia Prado recebe bênção do papa Leão XIV

Próximo de completar 90 anos, premiada escritora mineira e autora do recém-lançado "O jardim das oliveiras" recebeu religiosos em sua casa, em Divinópolis

01/10/2025 20:52 - atualizado em 01/10/2025 20:52

o arcebispo de Divinópolis, dom Geovane Luís da Silva, está abraçado a adélia prado em sua casa, no fundo da foto tem uma parede branca, com um relógio grande de parede antigo e vários quadros, além de um vaso de flor. ele veste um terno preto com blusa branca por baixo e usa um colar de crucifixo. ela usa um vestido marrom, estampado levemente de marrom escuro.
Poetisa Adélia Prado recebeu a Bênção Apostólica pelas mãos do bispo de Divinópolis, dom Geovane Luís da Silva crédito: ARQUIVO PESSOAL

Perto de completar 90 anos – a data é 13 de dezembro –, a premiada poetisa Adélia Prado recebeu, na terça-feira (30/9), a Bênção Apostólica concedida pelo papa Leão XIV. O portador do documento expedido diretamente pela secretaria papal, via Nunciatura Apostólica, foi o bispo da Diocese de Divinópolis, dom Geovane Luís da Silva.

Dom Geovane estava acompanhado do padre José Raimundo Bechelaine, amigo da mineira vencedora dos prêmios Camões 2024 e Jabuti de Personalidade Literária 2020.

Residente em Divinópolis, na Região Centro-Oeste do estado, e católica fervorosa, Adélia Prado acaba de lançar, após 12 anos sem publicações inéditas, o livro “O jardim das oliveiras” (Editora Record).

Foi o primeiro encontro do bispo diocesano com a poetisa: “A bênção foi concedida a ela para celebrar seu aniversário, em 13 de dezembro”, disse dom Geovane. Adélia Prado se emocionou ao receber a bênção papal.

Força simbólica

Para ele, foi um “momento singular” estar com a escritora e sua família, em sua casa. Apaixonado por poesia, dom Geovane descreve os versos de “O jardim das oliveiras” como de “grande força simbólica, com o sagrado e o cotidiano se entrelaçando com rigor e desatino”.

Ao final do encontro, o bispo recebeu um exemplar autografado da obra recém-lançada. 

