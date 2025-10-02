Ina Magdala lança 'Cabe quem quiser' em show amanhã no Palácio das Artes

Nascida em Belo Horizonte e radicada em São Paulo, a cantora, pianista e compositora Ina Magdala se apresenta nesta sexta-feira (3/10), às 19h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes, com ingressos esgotados. A artista mineira vai lançar o álbum autoral “Cabe quem quiser”, que traz 10 faixas autorais e já está tocando nas plataformas digitais.

O álbum foi produzido pelo tecladista e diretor musical Renato Neto, que integrou a banda The New Power Generation, entre 2001 e 2012, do cantor norte-americano Prince (1958-2016). “Este é o show de lançamento do ‘Cabe quem quiser’. É um disco bem pra cima e isso foi uma escolha consciente, pelos tempos que estamos vivendo”, afirma a cantora.



“Senti que trazer algumas músicas que elevassem os espíritos iria ser bom para todo mundo. Estava precisando disso e sinto que as pessoas estão precisando também. E fui levando as composições para esse lugar mais dançante e mais feliz, porém sempre com alguma mensagem positiva que dê uma esperança para todos”, completa a cantora.

Nas 10 canções do álbum, Ina teve a companhia de Renato Neto (em oito delas) e Paulo Lepetit (em duas). Segundo ela, todas as músicas são recentes e foram compostas no ano passado. O disco, conta, é uma mistura de brasilidade e grooves.



Prince

“Isso porque a gente pegou bastante de funk norte-americano, até mesmo pelo background do Renato, que é o meu mentor e que produziu o disco. Lembrando que ele tocou mais de uma década com o Prince. Então, trouxemos isso e várias referências de brasilidades que sempre me inspiraram e fomos mesclando tudo”, explica a artista.

O álbum, define Ina, tem “um pouco de maracatu, baião e samba, dependendo da música. Mas tem rock também”. Para a cantora, a mensagem principal deste trabalho gira em torno da liberdade. “De podermos ser o que quisermos, de procurar e de ter a audácia e a responsabilidade de tomar as nossas decisões, de acordo com o que importa pra gente. E isso varia de cada um.”



Ina esclarece que a maioria das composições busca trazer essa mensagem, seja no amor romântico, no fraternal, no amor-próprio. “Acho que isso é o mais importante. E também de ser feliz com essas decisões que fazemos, porque a gente está aqui e só temos uma vida. Então, é bom que possamos aproveitá-la.”



Rita e Milton

Para o show de lançamento, Ina adianta que cantará as músicas do álbum, além de releituras de sucessos que inspiraram o seu disco e a levaram para esse lugar. “O repertório traz um pouco de Rita Lee, Itamar Assumpção, Sérgio Sampaio e Milton Nascimento”, adianta.

Depois do show em BH amanhã, a artista segue para apresentações em Araras (SP) e na capital paulista. Ela já pensa em um segundo disco, que deve ter a mesma pegada desse. “Fiquei cerca de três anos com o Renato (Neto) no estúdio, desenvolvendo esse som e encontrando a minha linguagem. Encontrei a minha vibe e acho que o próximo trabalho conversará muito com esse. Mas primeiro quero viajar bastante divulgando 'Cabe quem quiser'.”



“CABE QUEM QUISER”

Show de lançamento do disco de Ina Magdala, nesta sexta-feira (3/10), às 20h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Ingressos esgotados.

FAIXA A FAIXA

• “Cabe quem quiser”

(Ina Magdala e Renato Neto)

• “Caranguejeira”

(Ina Magdala e Renato neto)

• “Tudo meio pouco”

(Ina Magdala e Paulo Lepetit)

• “Pra ter o céu”

(Ina Magdala e Renato Neto)

• “Erro milenar”

(Ina Magdala e Renato Neto)

• “Uma parte de mim”

(Ina Magdala e Renato Neto)

• “Vai entender”

(Ina Magdala e Renato Neto)

• “Pesar do que fere”

(Ina Magdala e Paulo Lepetit)

• “Flerte lunar”

(Ina Magdala e Renato Neto)

• “Vive de aluguel”

(Ina Magdala e Renato Neto)





