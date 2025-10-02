Assine
Ina Magdala lança 'Cabe quem quiser' em show amanhã no Palácio das Artes

Artista mineira apresenta repertório do álbum autoral na Sala Juvenal Dias. Disco mescla funk norte-americano a brasilidades, como maracatu, baião e samba

Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
02/10/2025 04:00

a cantora Ina Magdala usa uma capa preta com algumas estampas brancas em uma foto com fundo azul e branco, que lembra o céu com nuvens. Ela está sorrindo timidamente para a foto e coloca a língua nos dentes. Tem cabelos pretos que estão soltos.
Belo-horizontina radicada em São Paulo, Ina Magdala faz show nesta sexta, com ingressos esgotados. "'Cabe quem quiser' é um disco bem pra cima", diz ela crédito: Isa Arruda/Divulgação

Nascida em Belo Horizonte e radicada em São Paulo, a cantora, pianista e compositora Ina Magdala se apresenta nesta sexta-feira (3/10), às 19h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes, com ingressos esgotados. A artista mineira vai lançar o álbum autoral “Cabe quem quiser”, que traz 10 faixas autorais e já está tocando nas plataformas digitais.

O álbum foi produzido pelo tecladista e diretor musical Renato Neto, que integrou a banda The New Power Generation, entre 2001 e 2012, do cantor norte-americano Prince (1958-2016). “Este é o show de lançamento do ‘Cabe quem quiser’. É um disco bem pra cima e isso foi uma escolha consciente, pelos tempos que estamos vivendo”, afirma a cantora.


“Senti que trazer algumas músicas que elevassem os espíritos iria ser bom para todo mundo. Estava precisando disso e sinto que as pessoas estão precisando também. E fui levando as composições para esse lugar mais dançante e mais feliz, porém sempre com alguma mensagem positiva que dê uma esperança para todos”, completa a cantora.

Nas 10 canções do álbum, Ina teve a companhia de Renato Neto (em oito delas) e Paulo Lepetit (em duas). Segundo ela, todas as músicas são recentes e foram compostas no ano passado. O disco, conta, é uma mistura de brasilidade e grooves.


Prince

“Isso porque a gente pegou bastante de funk norte-americano, até mesmo pelo background do Renato, que é o meu mentor e que produziu o disco. Lembrando que ele tocou mais de uma década com o Prince. Então, trouxemos isso e várias referências de brasilidades que sempre me inspiraram e fomos mesclando tudo”, explica a artista.

O álbum, define Ina, tem “um pouco de maracatu, baião e samba, dependendo da música. Mas tem rock também”. Para a cantora, a mensagem principal deste trabalho gira em torno da liberdade. “De podermos ser o que quisermos, de procurar e de ter a audácia e a responsabilidade de tomar as nossas decisões, de acordo com o que importa pra gente. E isso varia de cada um.”


Ina esclarece que a maioria das composições busca trazer essa mensagem, seja no amor romântico, no fraternal, no amor-próprio. “Acho que isso é o mais importante. E também de ser feliz com essas decisões que fazemos, porque a gente está aqui e só temos uma vida. Então, é bom que possamos aproveitá-la.”


Rita e Milton

Para o show de lançamento, Ina adianta que cantará as músicas do álbum, além de releituras de sucessos que inspiraram o seu disco e a levaram para esse lugar. “O repertório traz um pouco de Rita Lee, Itamar Assumpção, Sérgio Sampaio e Milton Nascimento”, adianta.

Depois do show em BH amanhã, a artista segue para apresentações em Araras (SP) e na capital paulista. Ela já pensa em um segundo disco, que deve ter a mesma pegada desse. “Fiquei cerca de três anos com o Renato (Neto) no estúdio, desenvolvendo esse som e encontrando a minha linguagem. Encontrei a minha vibe e acho que o próximo trabalho conversará muito com esse. Mas primeiro quero viajar bastante divulgando 'Cabe quem quiser'.”


“CABE QUEM QUISER”
Show de lançamento do disco de Ina Magdala, nesta sexta-feira (3/10), às 20h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Ingressos esgotados.

FAIXA A FAIXA

• “Cabe quem quiser”
(Ina Magdala e Renato Neto)
• “Caranguejeira”
(Ina Magdala e Renato neto)
• “Tudo meio pouco”
(Ina Magdala e Paulo Lepetit)
• “Pra ter o céu”
(Ina Magdala e Renato Neto)
• “Erro milenar”
(Ina Magdala e Renato Neto)
• “Uma parte de mim”
(Ina Magdala e Renato Neto)
• “Vai entender”
(Ina Magdala e Renato Neto)
• “Pesar do que fere”
(Ina Magdala e Paulo Lepetit)
• “Flerte lunar”
(Ina Magdala e Renato Neto)
• “Vive de aluguel”
(Ina Magdala e Renato Neto)



Tópicos relacionados:

bh palacio-das-artes programacao sala-juvenal-dias shows

