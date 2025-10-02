Tizumba recebe Acauã Ranne em festival itinerante e gratuito

O multi-instrumentista, cantor e compositor mineiro Acauã Ranne e a Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário são os convidados da segunda edição do Festival Maurício Tizumba e o Tambor Itinerante nas Regionais. Com entrada gratuita e celebrando tradição e ancestralidade, o evento acontecerá neste sábado (4/10), a partir das 17h30, no Centro Cultural da Pampulha.

Tizumba iniciou sua carreira na década de 1960 e é um dos grandes nomes da cultura afro-brasileira. “Como via pessoas fazendo mais trabalhos na Região Central, resolvi criar esse festival exatamente para convidar artistas da periferia de Belo Horizonte para se misturarem com o meu trabalho e com os trabalhos de tambores congadeiros”, explica o músico.

“Com isso a gente está rodando a periferia da cidade”, continua Tizumba, lembrando que o músico Acauã Ranne é sobrinho de Sérgio Pererê e que a Guarda de Congado é do Bairro Urca, na Região da Pampulha. “O legal é que na periferia já tem muita coisa, mas levar um trabalho deste com pessoas da própria comunidade é bastante interessante”, acrescenta.



Memória viva

Para Tizumba, o tambor é memória viva, pois ecoa a força dos ancestrais e impulsiona o caminho das novas gerações. “Ele é cultura, espiritualidade e resistência em cada batida.”. O artista ressalta que o festival não se limita à música ou mesmo ao palco, pois é um espaço de partilha e encontro, no qual as tradições dialogam com a contemporaneidade, fortalecendo a identidade afro-brasileira e garantindo que arte permaneça acessível e transformadora.

Acauã Ranne, convidado deste sábado, é também cantor, compositor e multi-instrumentista, e já passou por projetos como a banda Preto Massa e o Bala da Palavra. Premiado pelo projeto Jovem Instrumentista, promovido pelo BDMG, o artista transita entre voz, violão, guitarra, baixo e percussão. Sobrinho de Pererê, Acauã nasceu em berço musical e já trabalhou com nomes como Nath Rodrigues, Silas Prado, William Alves e com o próprio tio, entre outros.



Já Tizumba construiu uma trajetória pautada pela valorização do congado mineiro, manifestação religiosa e cultural negra que resiste há mais de três séculos. Tradição, performance e pedagogia se conectam em seus trabalhos, além de sua atuação com grupos de tambor refletir o compromisso com a democratização do acesso à cultura.



Os Negros do Rosário

A próxima edição do Festival Maurício Tizumba e o Tambor Itinerante nas Regionais será em 3 de novembro, no Mercado da Lagoinha. A convidada da vez será a cantora Maira Manga.

O artista reforça também a importância de seu mais novo projeto, Os Negros do Rosário. “São aproximadamente 35 congadeiros caixeiros Peguei dois ou três caixeiros de cada Guarda e montei esse grupo. Está muito bonito. Estreamos recentemente em Divinópolis e já estamos trabalhando em novas datas para seguir com as apresentações.”



2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MAURÍCIO TIZUMBA E O TAMBOR ITINERANTE NAS REGIONAIS

Neste sábado (4/10), às 17h30, no Centro Cultural da Pampulha (Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 – Urca). Convidados: Acauã Ranne e Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário. Entrada gratuita.