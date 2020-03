Adélia Prado será a homenageada do Jabuti 2020

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press %u2013 28/6/17)



O Prêmio Jabuti chega à sua 62ª edição com mudanças em seu regulamento e a escolha da poeta mineira Adélia Prado (foto) como Personalidade Literária de 2020. Serão 20 categorias este ano – foram 19 no ano passado. A Câmara Brasileira do Livro, que promove a premiação, excluiu a categoria impressão por entender que o Prêmio Fernando Pini, da Associação Brasileira de Indústria Gráfica, já era suficiente. A categoria humanidades foi dividida em duas: ciências sociais e ciências humanas. E foi criada uma nova categoria, dedicada a reconhecer o melhor romance de entretenimento do ano, gênero que não tinha chance quando avaliado ao lado de romances literários.





As inscrições ao Jabuti 2020 foram abertas ontem (17), seguem até 30 de abril e são feitas quase que exclusivamente on-line (www.premiojabuti.com.br) – apenas os volumes inscritos no eixo livro, que inclui as categorias capa, ilustração, projeto gráfico e tradução, devem ver enviados. Para as demais categorias, os editores ou autores mandam os arquivos em PDF. Para Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, o isolamento e a quarentena pela qual a maioria dos brasileiros está passando para evitar a disseminação do coronavírus não deve esvaziar o Jabuti este ano. “Acredito que os profissionais dos departamentos comerciais e editoriais que estão trabalhando no sistema de home office vão ter mais tempo para analisar as categorias e escolher onde inscrever seus livros. Esperamos, no mínimo, que as inscrições sejam como no ano passado”, disse Tavares. Em 2019, o Jabuti registrou 2.103 inscrições.





O Oi Futuro e o Estúdio Toca do Bandido estão com inscrições abertas para o edital Aceleração LabSonica, que vai selecionar seis músicos ou bandas independentes para o ciclo de desenvolvimento de carreira. O objetivo é impulsionar novos artistas no mundo da música, incentivando a qualificação profissional e estimulando a experimentação e a colaboração. Artistas da música do Brasil podem se inscrever até 4 de abril pelo site https://oifuturo.org.br/editais/aceleracao-musical-labsonica/.



A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais cancelou sua programação de março devido à pandemia do coronavírus. Não serão realizados os concertos desta quinta (19) e sexta-feira (20), relativos às séries Allegro 2 e Vivace 2; a apresentação do projeto Concertos para a Juventude marcada para domingo (22); os concertos dos dias 26 e 27 (séries Presto 2 e Veloce 2); e a apresentação Filarmônica em Câmara, prevista para 31 de março. Em comunicado, o Instituto Cultural Filarmônica pede “compreensão” aos assinantes e àqueles que adquiriram ingressos avulsos. “Esperamos que, o mais brevemente possível, possamos voltar à normalidade de nossa programação e readequar nosso calendário para acomodar os concertos programados”, informa a nota.



Não é de hoje que Os Simpsons (foto) são alvos de especulações sobre previsões. Desta vez, o tema é o novo coronavírus. “A ideia de que alguém se aproprie dela (história) para fazer com que o coronavírus pareça uma trama asiática é nojenta. Não gosto que seja usado para fins nefastos”, declarou o corroteirista Bill Oakley em entrevista ao The Hollywood Repórter. Internautas de todo o mundo estão comparando a pandemia da COVID-19 com um episódio da quarta temporada, intulado Marge in chains, lançado em 1993. Nele, a cidade onde vivem os personagens, Springfield, é atingida pela Osaka flu, ou gripe de Osaka, que seria transmitida em caixas com sucos comprados de uma empresa japonesa pelos moradores. O paralelo, entretanto, tem ignorado o fato de a cidade de Osaka ficar no Japão, e não na China, onde o surto de coronavírus começou.



O show inédito do rapper britânico Slick Rick (foto), considerado um dos principais artistas da era de ouro do hip-hop, gravado durante o Festival Batuque de 2018, no Sesc Santo André, em São Paulo, vai ao ar nesta quarta-feira (18), às 22h, no SescTV. Rick apresenta repertório com hits clássicos que compõem sua carreira. Criado no Bronx, em Nova York (EUA), no período em que a era do hip-hop começou – final dos anos 1970 e início dos 1980 –, Slick Rick foi influenciado pela cultura e começou sua carreira na música, sendo motivado pela diversão e por suas inspirações, que acabaram o levando a turnês pelo mundo todo. O rapper conta também sobre a mudança de nomes artísticos durante a trajetória: ‘’Eu era Little Ricky D quando criança. Mais velho, virei MC Ricky D e, então, quando eu estava com o Doug E. Fresh, ele disse: ‘Você deveria mudar seu nome para Slick Rick, soa melhor’. Então passei a usar esse nome com ele”, revela.