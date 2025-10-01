Assine
overlay
Início Cultura
DEPORTAÇÃO

Cineasta brasileira presa em Los Angeles só será solta após deportação

Bárbara Marques foi presa há duas semanas em Los Angeles, pelo serviço de imigração dos Estados Unidos. O ICE afirma que ela permanecerá sob custódia no país

Publicidade
Carregando...
EM
EDUARDO MOURA
EM
EDUARDO MOURA
Repórter
01/10/2025 15:25 - atualizado em 01/10/2025 15:26

compartilhe

Siga no
x
Cineasta capixaba se casou em abril com o americano Tucker May.
Cineasta capixaba se casou em abril com o americano Tucker May crédito: Reprodução/Redes sociais

FOLHAPRESS - A cineasta brasileira Bárbara Marques, que vive e trabalha em Los Angeles (EUA) desde 2018, foi levada por agentes da ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos, há duas semanas. 

Leia Mais

O ICE afirma que ela permanecerá sob custódia até ser repatriada.

Em nota enviada à reportagem, o ICE afirma que Marques "é uma estrangeira em situação irregular" e que "não possui documentos de imigração válidos que a autorizem a estar ou permanecer legalmente nos Estados Unidos". 

O marido, Tucker May, relatou, em uma publicação em sua conta no Instagram, que o casal estava em uma reunião relativa ao green card de Marques numa repartição pública em Los Angeles e que, ao fim do compromisso, um dos funcionários do governo deu a desculpa de que uma impressora estava quebrada e, com isso, conseguiu ludibriar a cineasta e fazer com que ela se afastasse de seu advogado. 

Segundo a nota, agentes do ICE em Los Angeles a prenderam em 16 de setembro. Marques teria permanecido nos EUA além do prazo do visto concedido quando entrou pela primeira vez no país em 14 de março de 2018, e depois em 21 de novembro de 2019. A nota afirma ainda que um juiz de imigração determinou sua deportação para o Brasil. 

"Estrangeiros que residem ilegalmente nos Estados Unidos são incentivados a se autodeportar", segue a nota. 

O ICE frisa que "estrangeiros em situação irregular agora enfrentam uma possibilidade muito real e iminente de ser localizados, presos e deportados pelo ICE" e destaca "um compromisso renovado com a lei e a ordem liderado pelo presidente [Donald] Trump e pela secretária [de segurança interna Kristi] Noem.

De acordo com relatos do marido, a brasileira não havia sido notificada de uma audiência à qual precisaria comparecer. 

A reportagem procurou o Itamaraty, mas ainda não obteve resposta.

Família

Procurado, o marido de Bárbara enviou uma nota afirmando que ele a família estão "aguardando informações oficiais e atualizadas sobre o processo judicial em curso". 

"O advogado que atua na causa interpôs um recurso para defesa dos direitos da Bárbara, uma vez que ela seguiu todos os trâmites legais e apresentou aos órgãos competentes todos os documentos necessários para emissão do green card", segue a nota da família. "Aguardamos, com muita confiança na Justiça, uma decisão judicial." 

Bárbara Marques

Marques dirigiu um curta-metragem, "Cartaxo", lançado em 2020, sobre o dia em que a atriz Marcélia Cartaxo foi homenageada no Los Angeles Brazilian Film Festival do ano anterior. Na ocasião, Cartaxo apresentou o filme "Pacarrete", que venceu o Festival de Cinema de Gramado daquele ano. 

Segundo o perfil da cineasta no IMDB, um dos maiores agregadores de informações sobre filmes, Marques fez outros curtas, como "Amor", de 2018, sobre quando seu avô foi diagnosticado com Alzheimer, e "Basement", de 2021, um terror com elenco americano. 

Natural do estado do Espírito Santo, a capixaba se formou em cinema no Rio de Janeiro, em 2015, e depois estudou atuação na Amda, uma escola de artes cênicas em Los Angeles, segundo relato seu ao jornal A Gazeta. 

12 filmes para acompanhar a disputa pelo Oscar 2026

Num primeiro momento, Marques foi levada para um centro de detenção de imigrantes em Adelanto, no estado da Califórnia. Depois, segundo May, foi transferida para o estado do Arizona e agora está detida no estado da Louisiana, que seria o último ponto antes de uma possível deportação.

Ainda segundo May, Marques e outros detentos ficaram mais de 12 horas sem comida. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

brasil cinema estados-unidos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay