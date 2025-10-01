Quem é a neta de Che Guevara indicada ao Grammy Latino

A cena musical latina ganhou um novo nome que tem chamado atenção além do talento: Camila Guevara, de 25 anos, neta de duas figuras históricas – o trovador Pablo Milanés (1943-2022), um dos grandes nomes da música cubana, e o líder guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara (1928-1967). Este ano, a artista concorre ao Grammy Latino 2025 na categoria Artista Revelação, dividindo espaço com as brasileiras Juliane Gamboa e Sued Nunes.

Nascida em Havana, Camila cresceu cercada pela música. Filha da cantora Suylén Milanés, que morreu em 2022 após um AVC, ela foi criada em meio a ensaios, palcos e gravações. Desde cedo acompanhava os shows do avô Pablo e passou a observar sua técnica vocal. "Ele foi como um professor para mim. Estudei seu canto porque era um virtuoso, com harmonias ricas e inusitadas, que só entendi melhor quando fui crescendo", contou em entrevista ao jornal El País.

A ligação com a música se fortaleceu na adolescência, quando começou a compor. Aos 21 anos, surgiu "Lluvia", seguida de "Crueldá", canções que abriram caminho para o álbum de estreia, “Dame flores”. O disco transita entre o bolero e a salsa, mas também dialoga com o R&B e outras influências contemporâneas. “Cansei de fazer só músicas melancólicas no violão. Queria me divertir, experimentar e trazer diversidade para o álbum", disse.



Tatuagem

A relação com o avô Che Guevara também a acompanha. Camila traz tatuado no braço esquerdo o rosto do guerrilheiro, mas a homenagem, segundo ela, é direcionada ao pai, Camilo Guevara, falecido em 2022, vítima de infarto. "Meu pai tinha uma sensibilidade poética. Compunha músicas, mostrava muito rock para mim. A música que faço hoje tem mais dele do que do meu avô", explicou.

O reconhecimento chegou com o Grammy Latino, que a colocou ao lado de nomes já consagrados de Cuba, como Gloria Estefan, Chucho Valdés, Alain Pérez, Issac Delgado e Paquito D’Rivera, todos indicados em diferentes categorias em 2025.

Nas redes sociais, a cantora celebrou a indicação com entusiasmo. "Há dois dias me mudei para o México e hoje acordo com esta grande notícia. Estou emocionada e agradecida. É o reflexo do que eu queria na minha vida: flores, amor, beleza e diversão. Posso dizer que é uma construção e uma decisão diária", escreveu. (Adrielly Souza)