Quem é a neta de Che Guevara indicada ao Grammy Latino

Cantora cubana Camila Guevara concorre na categoria Artista Revelação e destaca veia poética da família, incluindo o avô materno, o trovador Pablo Milanés

Folhapress
Folhapress
01/10/2025 04:00

cantora camila guevara está em uma foto solcar. ela usa cabelos soltos, vários colares dourados, uma camiseta preta. ela tem tatuagem em cada um dos ombros.
Aos 25 anos, Camila Guevara celebra a indicação ao Grammy Latino, que a coloca ao lado de nomes como Gloria Estefan; ela concorre com as brasileiras Juliane Gamboa e Sued Nunes crédito: Instagram/Reprodução

A cena musical latina ganhou um novo nome que tem chamado atenção além do talento: Camila Guevara, de 25 anos, neta de duas figuras históricas – o trovador Pablo Milanés (1943-2022), um dos grandes nomes da música cubana, e o líder guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara (1928-1967). Este ano, a artista concorre ao Grammy Latino 2025 na categoria Artista Revelação, dividindo espaço com as brasileiras Juliane Gamboa e Sued Nunes.

Nascida em Havana, Camila cresceu cercada pela música. Filha da cantora Suylén Milanés, que morreu em 2022 após um AVC, ela foi criada em meio a ensaios, palcos e gravações. Desde cedo acompanhava os shows do avô Pablo e passou a observar sua técnica vocal. "Ele foi como um professor para mim. Estudei seu canto porque era um virtuoso, com harmonias ricas e inusitadas, que só entendi melhor quando fui crescendo", contou em entrevista ao jornal El País.

A ligação com a música se fortaleceu na adolescência, quando começou a compor. Aos 21 anos, surgiu "Lluvia", seguida de "Crueldá", canções que abriram caminho para o álbum de estreia, “Dame flores”. O disco transita entre o bolero e a salsa, mas também dialoga com o R&B e outras influências contemporâneas. “Cansei de fazer só músicas melancólicas no violão. Queria me divertir, experimentar e trazer diversidade para o álbum", disse.


Tatuagem

A relação com o avô Che Guevara também a acompanha. Camila traz tatuado no braço esquerdo o rosto do guerrilheiro, mas a homenagem, segundo ela, é direcionada ao pai, Camilo Guevara, falecido em 2022, vítima de infarto. "Meu pai tinha uma sensibilidade poética. Compunha músicas, mostrava muito rock para mim. A música que faço hoje tem mais dele do que do meu avô", explicou.

O reconhecimento chegou com o Grammy Latino, que a colocou ao lado de nomes já consagrados de Cuba, como Gloria Estefan, Chucho Valdés, Alain Pérez, Issac Delgado e Paquito D’Rivera, todos indicados em diferentes categorias em 2025.

Nas redes sociais, a cantora celebrou a indicação com entusiasmo. "Há dois dias me mudei para o México e hoje acordo com esta grande notícia. Estou emocionada e agradecida. É o reflexo do que eu queria na minha vida: flores, amor, beleza e diversão. Posso dizer que é uma construção e uma decisão diária", escreveu. (Adrielly Souza)

