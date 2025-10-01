Assine
Tim Maia é homenageado em concerto gratuito nesta quarta-feira em BH

"Ídolos orquestrados em Tim Maia" inclui sucessos como "Não quero dinheiro (só quero amar)" e "Gostava tanto de você". Espetáculo será apresentado hoje (1º/10)

01/10/2025 04:00

A foto mostra o concerto "Ídolos orquestrados em Tim Maia". os músicos estão no palco, sentados, tocando seus instrumentos. O maestro está no centro do palco, de terno azul e com batuta na mão. no palco ainda tem seis dançarinos, vestindo calça jeans e cada um com uma camisa de cor diferente. O palco está bastante iluminado, predominando o amarelo âmbar. no fundo do palco, em um círculo, é projetada da imagem de tim maia, sorrindo.
Após passar por Vitória, São Paulo e Rio de Janeiro, Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira faz tributo a Tim Maia, hoje, no Grande Teatro Sesc Palladium crédito: Eduardo Hargreaves/divulgação

O concerto inédito “Ídolos orquestrados em Tim Maia”, será apresentado nesta quarta-feira (1º/10), às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro), pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, com entrada gratuita e após passar por São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro.

Com regência do maestro Tiago Padim, o espetáculo reúne orquestra, vozes, balé e teatro e conta com mais de 40 artistas no palco para homenagear um dos maiores ícones da música brasileira.

Os atores atuam em roteiro fictício preparado especialmente para o concerto. Será uma história de amor contada ao som de Tim Maia, a partir do encontro de um casal que se conhece e se envolve na década de 1990.

Repertório

Em formato sinfônico, a apresentação reúne instrumentos de banda junto a violinos, viola, violoncelos, flauta, fagote, oboé, trompete, entre outros. O repertório contempla “Sossego “, “Azul da cor do mar”, “Gostava tanto de você”, “O descobridor dos sete mares”, “Você”, “Não quero dinheiro (só quero amar)” e “Do Leme ao Pontal”, entre outras canções do “Síndico da MPB” que seguem fazendo sucesso em diferentes gerações.

Os ingressos gratuitos estão disponíveis para retirada no Instagram da orquestra (@orquestrafilarmonicamoderna.br) e da Med Senior(@medseniorbrasil).

Tópicos relacionados:

concerto gratuito ingressos tim-maia

