Tim Maia é homenageado em concerto gratuito nesta quarta-feira em BH

O concerto inédito “Ídolos orquestrados em Tim Maia”, será apresentado nesta quarta-feira (1º/10), às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro), pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, com entrada gratuita e após passar por São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro.

Com regência do maestro Tiago Padim, o espetáculo reúne orquestra, vozes, balé e teatro e conta com mais de 40 artistas no palco para homenagear um dos maiores ícones da música brasileira.

Os atores atuam em roteiro fictício preparado especialmente para o concerto. Será uma história de amor contada ao som de Tim Maia, a partir do encontro de um casal que se conhece e se envolve na década de 1990.

Repertório

Em formato sinfônico, a apresentação reúne instrumentos de banda junto a violinos, viola, violoncelos, flauta, fagote, oboé, trompete, entre outros. O repertório contempla “Sossego “, “Azul da cor do mar”, “Gostava tanto de você”, “O descobridor dos sete mares”, “Você”, “Não quero dinheiro (só quero amar)” e “Do Leme ao Pontal”, entre outras canções do “Síndico da MPB” que seguem fazendo sucesso em diferentes gerações.

Os ingressos gratuitos estão disponíveis para retirada no Instagram da orquestra (@orquestrafilarmonicamoderna.br) e da Med Senior(@medseniorbrasil).