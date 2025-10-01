Memória do cinema digitalizada e disponível aos cinéfilos
Ação conjunta do Centro de Estudos Cinematográficos e do Instituto Humberto Mauro disponibiliza textos sobre filmes publicados ao longo de 70 anos em Minas
Uma parcela robusta da memória da imprensa mineira, em especial aquela dedicada ao cinema, está disponível para consulta on-line. Há três anos, o Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), em parceria com o Instituto Humberto Mauro, deu início à catalogação e digitalização de sua hemeroteca. Cerca de 13 mil documentos estão no ar.
Este primeiro (e grande) resultado é só uma parte do material, pois o catálogo remete à fundação do CEC, em 1951, e chega até a atualidade. “Desde o início, o CEC teve a preocupação de exercer a crítica como forma de educar o público para o cinema. Na década de 1950 o cinema foi percebido não só como entretenimento, mas como expressão artística”, comenta Victor de Almeida, diretor-executivo do IHM e presidente do conselho curador do CEC. “Além de escrever nos jornais, os integrantes do CEC guardaram as críticas sistematicamente.”
Todo o material da imprensa coletado pelos integrantes da entidade ao longo das décadas foi arquivado e guardado em caixas. Por meio de dois mecanismos de incentivo à Cultura criados durante a pandemia – as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo – o projeto de digitalização, organização e disponibilização foi realizado.
Recorte mineiro
“Incluímos no site tudo o que se refere a Minas Gerais”, comenta Almeida. Por isso entenda-se textos referentes à produção audiovisual do estado publicada na imprensa local, como também o trabalho de críticos e jornalistas mineiros sobre cinema em geral, em publicações nacionais e internacionais. Além da produção crítica, o acervo reúne matérias sobre o circuito exibidor, festivais e mostras, cursos, cineclubismo e jornalismo cultural.
A pesquisa é muito simples, pode ser feita por assunto, veículo ou autor. O recorte está disponível em PDF. “Evidentemente, parte do material que não foi guardada adequadamente estragou em razão da umidade. Então houve muita coisa restaurada”, comenta Almeida.
O projeto foi realizado em três fases e contou com a participação de estudantes dos cursos de Ciência da Informação (UFMG), Computação (UFJF), Cinema e Audiovisual, Comunicação Social e Relações Internacionais (PUC-Minas).
“Mesmo com o incentivo das leis, o trabalho, que é penoso, teve uma equipe reduzida. É um acervo muito grande, pois são 70 anos, mas acho que estamos, de alguma forma, sendo pioneiros em disponibilizá-lo facilmente na internet”, afirma Patrícia Lapertosa, do CEC.
Ela comenta que há pelo menos 7 mil documentos à espera de digitalização. “Estamos em busca de novos incentivos para continuar o trabalho. Também precisamos acondicionar os recortes selecionados de forma correta, assim como o restante do acervo do CEC, que reúne livros, filmes, vídeos e catálogos.”
Ainda que o trabalho do CEC tenha tido início em 1951, quando a entidade foi criada por Cyro Siqueira, Jacques do Prado Brandão, Fritz Teixeira de Salles, Guy de Almeida e Raimundo Fernandes, Victor de Almeida espera aumentar o escopo da hemeroteca.
“Queremos organizar a fase anterior, pois a crítica de cinema surgiu, em Minas Gerais, entre as décadas de 1910 e 1920. Carlos Drummond de Andrade [1902-1987] foi um dos primeiros críticos [do estado]. Para tal, teremos que fazer uma pesquisa nos arquivos públicos e no dos jornais.”
HEMEROTECA DIGITAL DE CINEMA DE MINAS GERAIS
• O acesso deve ser feito pelo site da hemeroteca