Carta de amor de James Dean é vendida por R$ 170 mil em leilão

Uma carta de amor escrita pelo astro James Dean em 1954 foi arrematada por US$ 32.500, o equivalente a R$ 173 mil, em um leilão de Raridades Notáveis realizado pela RR Auction. O item raro inclui o envelope original e uma foto do cavalo de estimação do ator, Cisco. O comprador é um colecionador europeu.

A carta foi endereçada à atriz Barbara Glenn, namorada de Dean na época em que ele vivia em Forest Hills, em Nova York, nos Estados Unidos. Escrita um ano antes da morte precoce do ator de “Rebelde Sem Causa" em um acidente de carro, a correspondência oferece um raro vislumbre da vida pessoal de uma das maiores lendas de Hollywood.

“Dada sua vida tragicamente curta, cartas escritas à mão por James Dean são extremamente raras. O que torna esta tão especial é que é uma nota pessoal para sua namorada — um retrato íntimo de James Dean como pessoa, não apenas como ícone”, explicou Bobby Livingston, vice-presidente executivo da RR Auction.

Na carta de duas páginas, Dean mistura declarações de amor e confidências do início de sua carreira em Hollywood. “Não escrevi porque me apaixonei”, começa ele, antes de falar com carinho de Cisco, seu cavalo Palomino: “Ele aperta mãos e tudo. Talvez o usemos no filme”.

James Dean escreveu carta de amor para a namorada Barbara Glenn em 1954 RR Auction / Acervo pessoal

O ator havia acabado de chegar a Burbank, Califórnia, para filmar “East of Eden”, seu primeiro grande papel. No texto, também demonstra saudade da namorada. “Estou muito sozinho. Seu cartão cheirava tão bem, por favor, não faça isso”, pediu.

Dean e Barbara Glenn se conheceram em Nova York no início da década de 1950, apresentados pelo amigo em comum, o ator Martin Landau. Eles namoraram por cerca de dois anos, até que Dean se mudou para a Califórnia para investir na carreira.

Barbara mais tarde se casou com o ator Mark Gordon e teve um filho, Keith. Foi ele quem passou a leiloar as cartas da mãe, herdadas após sua morte. “Acho que era o amor da vida dela. Ela era alguns anos mais nova que ele, e foi o primeiro grande romance dela”, disse Keith ao Closer.

Ele revelou ainda que as cartas eram um segredo familiar curioso. “Minha mãe disse no leito de morte: ‘Nunca se livre das cartas’, e meu pai disse: ‘Por favor, faça o que fizer, livre-se das cartas!’. Então, sempre achei que não havia como vencer”, confessou.

Quem foi James Dean?