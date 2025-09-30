Morre jornalista da equipe do 'Conversa com Bial'

O jornalista, compositor e escritor Marceu Vieira morreu aos 63 anos na segunda-feira (29/9), no Rio de Janeiro. Ele tratava de um câncer no pulmão desde o ano passado. O jornalista deixa três filhos: Maria, Mateus e Vitória.

Marceu ocupava a função de redator no programa Conversa com Bial, da Globo. A Associação Brasileira de Imprensa destacou que a experiência dele com a reportagem de profundidade era traduzida no texto elegante e nas pautas relevantes que ajudavam a guiar as entrevistas de Pedro Bial, mantendo-se, mesmo nos bastidores, como um articulador de boas histórias.

Na segunda-feira (29/9), Pedro Bial disse Marceu era uma pessoa que sempre buscava viver em "estado de poesia". Ele também atuou no Jornal do Brasil, Extra, O Globo, O Dia e TV Globo.

Mas Marceu Vieira ia além de textos jornalísticos. Ele também era compositor, com uma forte ligação com o samba e a Música Popular Brasileira. "Parceiro de longa data do violonista Tuninho Galante, deixou um repertório de canções que falam de amor, de saudade e da vida simples do carioca, com títulos como Brasileiro da Gema, Meu Saravá e Samba Carioca. Sua música era uma extensão de sua crônica, capturando o sabor do dia a dia com a mesma leveza e poesia", destacou a Associação Brasileira de Imprensa.