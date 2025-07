Após completar 101 anos, morre Susanne Bial, mãe de Pedro Bial

SIGA NO

Um dia depois de comemorar seu centésimo primeiro aniversário, Susanne Bial, mãe do jornalista e apresentador Pedro Bial, faleceu nesta sexta-feira (4), deixando familiares e admiradores comovidos. A notícia foi confirmada pelo próprio apresentador, que publicou uma homenagem emocionada em seu perfil no Instagram, sem, no entanto, divulgar a causa da morte.

“Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta”, escreveu Pedro Bial, descrevendo a trajetória intensa da mãe, que foi marcada por sabedoria, sensibilidade e amor pela escuta, valores que ela cultivava também como psicanalista.

Quem é Susanne Bial?

Nascida em Berlim, no dia 3 de julho de 1924, Susanne Bial construiu sua vida no Brasil e se tornou uma respeitada psicanalista. Ao longo dos anos, seu legado ultrapassou gerações e inspirou não apenas os filhos, mas também os netos. O amor da família pela matriarca foi eternizado pelo neto José Bial, estudante de cinema, que produziu o curta-metragem Oma, palavra alemã para “avó”. O documentário foi lançado no Globoplay em 2024, em comemoração aos 100 anos de Susanne.

A última homenagem em vida ao filho Pedro

Em 2023, Susanne fez uma rara e tocante aparição na televisão para prestar homenagem ao filho, que havia assumido o comando do programa Linha Direta, na TV Globo. Com a lucidez e ternura que lhe eram características, declarou: “Pedro, meu querido, você sabe que eu sempre tenho muito prazer de ser sua mãe, de ter chegado nessa idade e ainda ver você renovando coisas, talvez modificando ou melhorando como você sempre tenta fazer. Desejo, meu filho querido, sucesso! Tenho certeza que o melhor sempre será feito como sempre foi seu desejo na vida.”

Luto e admiração

Nas redes sociais, fãs e colegas de profissão de Pedro Bial deixaram mensagens de apoio e solidariedade pela perda da mãe, que foi lembrada não apenas por sua longevidade, mas pela inteligência, elegância e generosidade com que viveu.

