Ira! faz show em BH e evita ‘auditoria do voto’

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Um dos maiores êxitos de vendas da banda Ira!, o “Acústico MTV”, que chegou a quase 1 milhão de cópias comercializadas, está completando duas décadas de lançamento. Para marcar a efeméride, o grupo capitaneado pelo vocalista Nasi e pelo guitarrista Edgard Scandurra deu a largada, no início deste ano, a uma turnê comemorativa que aporta agora em Belo Horizonte, em única apresentação, neste sábado (4/10), no BeFly Hall.



O roteiro do show contempla a íntegra do disco, que reúne sucessos como “Dias de luta”, “Flores em você”, “Núcleo base”, “Tarde vazia” e “Envelheço na cidade”. Scandurra diz que só no bis, às vezes, a banda inclui alguma música que não foi registrada no “Acústico MTV”. Para além das vendagens expressivas do álbum, ele considera que a celebração se justifica pelo fato de aquele trabalho ter marcado um momento importante na trajetória da banda.



O guitarrista diz que o projeto foi um registro de reconhecimento de uma carreira que ascendeu. “Eu avaliava que o 'Acústico MTV' só fazia sentido para artistas que tivessem um repertório que permitisse a escolha entre, digamos, 50 músicas, de modo que se pudesse extrair uma seleção coerente com esse formato. Para artistas em início de carreira, que tinham só dois ou três discos, me soava uma coisa mais oportunista. Era um projeto que fazia justiça para bandas com trajetória sólida”, afirma.



Novo público

Scandurra lembra que, naquele momento, o Ira! estava fazendo muitos shows, para plateias cada vez maiores. O álbum consagrou a banda e trouxe um novo público, pelo verniz de suavidade dos arranjos.

“Aquela série de acústicos deu uma civilizada no ambiente do rock. Foi um projeto muito feliz, com um repertório incrível e uma sonoridade ótima. Ensaiamos muito, praticamente todos os dias durante três meses, então ficou muito afiado”, comenta.



Ele considera que agora, passados 20 anos, com outra formação, a banda conseguiu resgatar aquele espírito e aquela qualidade. O público adere e canta junto, segundo diz.



“Mas não é como estar em volta de uma fogueira na praia. A gente quebra um pouco isso com improviso. Tem os comentários instrumentais, o que é uma característica da banda. Não é tudo pontuado, o que vai ser dito, como vai ser tocado. Existe uma vontade de improvisar e fazer diferente”, ressalta.



Tanto Scandurra quanto Nasi têm carreiras solo consolidadas, que caminham em paralelo à banda. O guitarrista afirma que o Ira! representa para ele, hoje, uma espécie de autobiografia.

“Amo fazer meus projetos particulares, porque tenho liberdade para mostrar outras facetas, outros estilos, e explorar ainda mais essa coisa do improviso, mas tem muito do Ira! na minha vida. Sinto que, com a banda, estou me mostrando para as pessoas, minha juventude, minhas histórias, meus sentimentos e reflexões”, diz.



Treta em Contagem

Em abril deste ano, durante uma apresentação do Ira! em Contagem, Nasi gritou um “Sem anistia!”, algumas pessoas na plateia vaiaram e ele retrucou pedindo que esse grupo saísse do show, ressaltando a ignorância deles com relação à posição política que a banda sempre sustentou. O episódio suscitou em Scandurra algumas reflexões. Ele diz que, com a internet e as redes sociais, você se dirige a 200 pessoas e acaba alcançando toda uma população.



“O pessoal ficou ofendido com aquilo. Teve um primeiro momento de shows que foram inclusive cancelados, em regiões em que havia contratantes e plateias mais alinhadas com pautas da direita”, conta. Ele avalia, no entanto, que o saldo foi positivo. “Temos, desde então, feito shows para públicos numerosos, plateias lindas, apaixonadas, que se identificam com nosso posicionamento, querendo celebrar. A gente vê no rosto das pessoas essa identificação.”



Ele avalia, de qualquer forma, que é preciso ser mais cuidadoso com esse tipo de manifestação. “Falei para o Nasi que, quando a gente vai tocar, fazer um show, não tem auditoria do voto. A gente toca para as pessoas que estão dispostas a nos assistir, então não vamos perguntar ali quem é de esquerda ou de direita. É delicado e perigoso falar as coisas hoje, qualquer coisa, porque se alastra pelo ambiente virtual. Um recado dado num momento de calor acaba tomando uma proporção muito maior”, observa.



Peso da história

Edgard Scandurra diz que o foco do Ira! está 100% na turnê. Segundo ele, a banda pode “pensar em alguma outra coisa” no próximo ano, mas, ao mesmo tempo, questiona a validade de, por exemplo, lançar um novo álbum.

“Para uma banda com mais de 40 anos de estrada, que tem um repertório tão conhecido e popular, tudo tem que ser pensado com muito carinho. Um disco novo acaba sendo um desafio muito grande, porque você vai concorrer com você mesmo, músicas novas concorrendo com grandes sucessos. O público é muito fiel ao que ele já conhece da banda, então, no show, a música nova pode ser aquele momento em que o cara sai da frente do palco e vai tomar uma cerveja. Talvez haja mais espaço nas nossas carreiras solo para isso de mostrar coisas novas”, afirma.



“ACÚSTICO MTV 20 ANOS”

Show do Ira!, neste sábado (4/10), às 21h, no BeFly Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Ingressos para o setor 1 com preços variando de R$ 280 a R$ 500; setor 2 (pista) entre R$ 170 e R$ 300; cadeira superior ouro entre R$ 190 e R$ 340; e cadeira superior prata entre R$ 150 e R$ 240, à venda na bilheteria e no Sympla.