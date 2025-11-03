Ômega-3 ajuda a combater depressão e protege coração

Já é sabido que o ômega-3 traz muitos benefícios, mas que ele ajuda a combater a depressão e a proteger o coração é notícia nova, e boa. Pesquisas mostram que o ômega-3, presente em peixes, sementes e suplementos, tem efeitos diretos sobre o humor, a memória e a saúde cardiovascular. Além de melhorar a comunicação entre as células cerebrais, ele auxilia na produção de neurotransmissores ligados ao bem-estar e reduz inflamações que afetam o organismo como um todo. Camila Lima, professora do curso de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), revela que quando o corpo está bem nutrido, a mente responde de forma mais positiva.

De acordo com a especialista, o corpo não é capaz de produzir o ômega-3 e depende da alimentação para obtê-lo. A ciência mostra que ele atua como uma verdadeira ponte entre corpo e mente: contribui para o desenvolvimento cognitivo, melhora o aprendizado, fortalece o sistema cardiovascular e ajuda a controlar processos inflamatórios.

São três os principais tipos de ácidos graxos que compõem o ômega-3: o ALA (ácido alfa-linolênico) é encontrado principalmente em fontes vegetais, como linhaça, chia e nozes, e funciona como uma matéria-prima, e o corpo o converte parcialmente em EPA e DHA, embora essa conversão seja limitada. Já o EPA (ácido eicosapentaenoico) e DHA (ácido docosa-hexaenoico) são abundantes em peixes de águas frias e representam os grandes responsáveis pelos efeitos terapêuticos do ômega-3. Um atua na mente, o outro no coração. Juntos, eles sustentam o equilíbrio físico e emocional.

Diversos estudos associam o consumo regular de ômega-3 à melhora do humor e à redução dos sintomas de depressão. Segundo a nutricionista, isso ocorre porque ele participa da formação das membranas neuronais e estimula a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, substâncias diretamente ligadas ao prazer e à motivação.

Os benefícios do ômega-3 também se estendem ao sistema cardiovascular. Ele reduz os níveis de triglicerídeos, melhora a elasticidade das artérias e auxilia no controle da pressão arterial, além de diminuir processos inflamatórios que podem levar ao entupimento dos vasos sanguíneos.

Embora o nutriente possa ser obtido pela alimentação, nem sempre é fácil atingir as quantidades ideais apenas com os alimentos. Por isso, a suplementação é uma alternativa eficaz, especialmente para gestantes, pessoas com doenças cardiovasculares, processos inflamatórios, autoimunes ou sintomas de depressão e ansiedade.

Para quem faz uso do suplemento, a especialista recomenda que ele seja consumido junto das refeições, preferencialmente com outras fontes de gordura boa, o que facilita a absorção. Ela também alerta para a importância de observar a qualidade do produto.

De modo geral, o ômega-3 é bem tolerado, mas o uso prolongado sem acompanhamento pode causar desconfortos gastrointestinais leves ou aumentar o risco de sangramentos em pessoas que utilizam anticoagulantes.

