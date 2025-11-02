Balão que Ignácio de Loyola Brandão perdeu vira livro por Alessandra Roscoe

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

ITABIRA* – “Nunca conte uma história para um escritor. Ele vai roubá-la de você”, aconselhou Ignácio de Loyola Brandão à jornalista e escritora Alessandra Roscoe em 2009. Pois foi exatamente o que ela fez — com a devida aprovação do próprio Ignácio, cumpre dizer. “Transformei em livro uma história que ele me contou durante uma troca de e-mails”, explica Alessandra.

O resultado é “O balão do Ignácio”, lançado pela editora pernambucana Pó de Estrela durante o 5º Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira). As mensagens que inspiraram a obra remontam a 2012. No início daquele ano, Ignácio escreveu para Alessandra desejando um bom ano.

“Respondi dizendo que esperava um ano melhor, mas que estava muito tomada de tristeza pela morte do Bartolomeu Campos de Queirós. Ele, então, me escreveu contando uma lembrança profunda: a história da morte de Marilene, sua primeira paixão. Disse que, pouco antes de morrer, ela lhe perguntou: ‘Onde está o nosso balão que perdemos na roda gigante?’”.

A pergunta de Marilene a Ignácio a impactou profundamente. “Sou uma cineasta frustrada e apaixonada pelo filme ‘Le ballon rouge’, de Albert Lamorisse — aquela história do menino que persegue o balão durante o filme inteiro. Quando li o e-mail do Ignácio, imediatamente respondi dizendo: ‘Tomei essa história para mim’, repetindo a brincadeira que ele mesmo fazia. E comecei a pensar em um livro para bebês inspirado nesse balão”, conta a escritora.

A ideia, porém, ficou guardada por anos. Nenhuma editora se interessava em comprar o projeto. Mesmo assim, Alessandra sentia que havia algo forte ali — uma história sobre amizade, amor, transformação e permanência. No texto, o balão sobe e desce pelas ruas, se transforma em outras coisas e convida o mediador da leitura a brincar com a palavra, o ritmo e a leveza.

Inicialmente, Alessandra chegou a ensaiar uma parceria com a artista visual Marta Moura, que ilustrou “O balão do Ignácio” e chegou a produzir um booktrailer, mas o projeto se desfez antes do lançamento. De volta à estaca zero, ela conheceu a ilustradora Natália Calamansi, que aceitou o desafio de recriar tudo do início.

“Ela quis trabalhar com o mínimo: três cores — preto, branco e vermelho — e construiu a narrativa visual com maquetes e bonecos em 3D, que depois foram filmados. O livro renasceu completamente. Era outro, mas preservava o coração da história”, relata Alessandra.

Foram 13 anos entre a primeira versão e a publicação. Nesse tempo, muita coisa aconteceu, mas a amizade com Ignácio permaneceu. “Ele chegou a escrever uma crônica sobre o projeto e ficou comovido com o resultado. E eu percebi como essa trajetória do livro se parecia com a própria metáfora do balão: ele se perde, muda de forma, mas continua flutuando — uma história que insiste em existir”, reflete a escritora.

Trilogia

Alessandra considera “O balão do Ignácio” o terceiro título de uma trilogia de homenagens: o primeiro dedicado a Bartolomeu Campos de Queirós, o segundo, a Manoel de Barros, e, agora, este a Ignácio de Loyola Brandão. “Pela primeira vez, vou conseguir entregar a homenagem em mãos ao homenageado”, conclui.

*O jornalista viajou a convite do Flitabira