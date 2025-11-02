Produtora Rossana Decelso deixa legado de revelar talentos na música

Cantora e produtora musical que teve importante papel nas carreiras de nomes como Zeca Baleiro e Vander Lee, a mineira Rossana Decelso morreu neste fim de semana, aos 67 anos, em seu apartamento em São Paulo. A família não revelou o dia e nem a causa. O corpo se encontra, neste domingo (2/11), em procedimento de liberação e traslado para Belo Horizonte, sua cidade natal, onde o velório e o sepultamento serão realizados, possivelmente, nesta segunda-feira (3/11), em local ainda a ser divulgado.

Rossana começou a cantar ainda quando fazia faculdade de Fisioterapia, mas só depois de um tempo atuando na área da saúde é que passou a alimentar de forma mais objetiva o desejo de trabalhar com música e investir em uma carreira artística. Nesse processo, o encontro com o cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro – no período em que morou em Belo Horizonte – foi decisivo. Os dois se tornaram amigos e ela tornou-se produtora dele na década de 1980.

O músico lamentou, em seu perfil no Instagram, a partida de Rossana. Em uma postagem, ele conta que, depois de lançar seu primeiro álbum, “Por onde andará Stephen Fry”, em 1997, a convidou para ir morar em São Paulo, para atuar como sua sócia e empresária. “Fui criticado pela gravadora pela minha 'aposta' numa 'iniciante'. Queriam que eu assinasse com algum agente veterano. Mas banquei a aposta e não me arrependi”, escreve Baleiro.



OUTROS ARTISTAS

Juntos, eles fundaram o selo Saravá Discos, dedicado a lançar e resgatar obras essenciais da MPB, como materiais raros, desconhecidos e lados B. Além de Baleiro, Rossana também produziu outros importantes nomes da música brasileira, entre eles o cantor e compositor Vander Lee, nos últimos anos de sua carreira, tendo atuado em parceria com sua então companheira, Regina Souza, na finalização e lançamento do DVD póstumo do artista.

Embora nunca tenha abraçado o canto como profissão primeira, ela chegou a lançar dois álbuns, “Mandando bala – As canções de Zeca Baleiro”, em 2004, e “Não tenha medo não”, em 2020, também com músicas do artista maranhense dividindo espaço com composições de Odair José, Sérgio Sampaio e Paul McCartney. Ambos os trabalhos estão disponíveis nas plataformas digitais. Além de Baleiro, vários outros artistas lamentaram a morte da cantora e produtora.

O produtor e multi-instrumentista Rogério Delayon escreveu que Rossana tinha um olhar diferenciado para a música. “Determinada nas suas opiniões, tinha o dom de descobrir talentos. Rossana foi uma das principais responsáveis por eu ser o artista Rogério Delayon de hoje”, postou. O violeiro, cantor e compositor Chico Lobo diz que ela foi uma produtora notável, que marcou sua vida. “Sua partida deixa um vazio e uma saudade imensa”, disse.



MULHER VISIONÁRIA

Ângela Lopes, esposa e produtora de Chico Lobo, também se manifestou: “Rossana Decelso foi uma mulher visionária e de sensibilidade rara, que unia coragem e intuição para abrir caminhos na música brasileira. A ela, devemos encontros marcantes e a inspiração que deu origem ao álbum 'Caipira do mundo', de Chico Lobo, lançado pelo selo Saravá. Sua partida deixa um silêncio fundo, mas também uma gratidão eterna pela amiga e pela grande produtora que foi”.

Regina Souza lembrou que foi Rossana quem apresentou Vander Lee para Elza Soares, que se tornaria sua “madrinha musical”. “Tivemos uma convivência intensa, pessoal e familiar e profissional. Rossana deixou uma contribuição marcante para a música brasileira e um legado admirável”, escreveu. Em sua postagem, Zeca Baleiro fala da troca rica e fértil com a produtora: “Lamentei demais sua partida tão prematura. Estávamos com um projeto lindo em curso. Uma tristeza imensa”.

