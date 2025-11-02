Virginia Fonseca, Ivete Sangalo e Barões da Pisadinha embalam Teleton 2025

Tudo pronto para 28ª edição da Campanha AACD Teleton, que desembarca no SBT/Alterosa a partir das 22h30 da próxima sexta-feira (7/11) e seguirá ininterrupta até o fim da noite de sábado (8/11), retomando o tradicional formato de mais de 24 horas de programação pela primeira vez desde 2019. As madrinhas Eliana e Maisa, os padrinhos Daniel e Celso Portiolli e a embaixadora da campanha, Virginia Fonseca, marcarão presença nos estúdios da emissora de Silvio Santos em diferentes momentos da atração.

Em 2025, para celebrar os 75 anos da AACD, a maratona de solidariedade terá a participação de diversos artistas e personalidades. Segundo o SBT, estão confirmados Ivete Sangalo, Junior Lima, Thiaguinho, Barões da Pisadinha, Adriane Galisteu, Ana Furtado, Luciana Gimenez e Boninho.

“É muito bom celebrar os 75 anos da AACD, o que torna isso tudo mais especial. Cada centavo doado foi muito bem empregado pela AACD ao longo desses anos todos de campanha, que conta com a credibilidade do Grupo Silvio Santos e com a história da instituição”, afirmou Celso Portiolli, em coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira (29/10).

“Vou dar um spoiler. Uma pessoa que estará no encerramento da campanha, com a Patricia Abravanel, é muito conhecida no mundo: Ronaldo Fenômeno”, acrescentou o apresentador do SBT.



Pacientes-símbolo

Nesta edição, os pacientes-símbolo são Estela Mench, de 10 anos, com paralisia cerebral; Diogo Lima, de 38, com a perna amputada devido a um tumor que enfrentou na infância; e Ponciano Santana, de 77, que teve as duas pernas amputadas devido a problemas vasculares.

“A solidariedade de cada doação ao Teleton se transforma em impacto real. A arrecadação da edição do ano passado possibilitou cerca de 300 mil atendimentos especializados na AACD, além de investimentos em infraestrutura e novas tecnologias de reabilitação”, disse Valdesir Galvan, CEO da AACD, na coletiva de imprensa.

Com o tema “Confiamos no futuro, confiamos em você – Há 75 anos, a AACD acredita na força da sua doação para transformar vidas”, a meta de arrecadação da campanha deste ano é de R$ 35 milhões, valor que será destinado para garantir a qualidade e a excelência do trabalho da AACD, que possui o Hospital Ortopédico, sete centros de reabilitação, cinco oficinas ortopédicas e contabiliza 70 milhões de atendimentos desde a sua fundação na década de 1950.

A 28ª campanha AACD Teleton também seguirá com programação paralela nas redes sociais, o programa +Teleton, e contará com apoio de empresas de diversos segmentos.

COMO DOAR

Para esta edição da Campanha AACD Teleton, os meios de doação são:

Chaves PIX:

doeteleton@aacd.org.br e (11) 9 4311-0144

Telefone:

0500 12345 05, para doar R$ 5

0500 12345 20, para doar R$ 20

0500 12345 40, para doar R$ 40

Bradesco:

Doe em dobro com a BIA do Bradesco via Pix no WhatsApp. A cada R$ 1 doado, o Bradesco contribui com mais R$ 1. É simples: chame a BIA no WhatsApp pelo número (11) 3335-0237 e faça sua doação.

O banco dobrará as doações realizadas, limitado a

R$ 1 milhão, até 8/11.