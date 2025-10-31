Assine
overlay
Início Cultura
CONQUISTANDO OS ENTEADOS

Filhos de Virginia Fonseca ganham presentes de Vini Jr. e agradecem

Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo desembarcaram em Madri depois de que mãe e o jogador de futebol assumiram o relacionamento

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
31/10/2025 11:03

compartilhe

SIGA
x
Filhos de Virgínia Fonseca receberam presentes de Vini Jr. ao desembarcarem em Madri, na Espanha
Filhos de Virgínia Fonseca receberam presentes de Vini Jr. ao desembarcarem em Madri, na Espanha crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Virginia e do cantor Zé Felipe, ganharam diversos brinquedos de Vini Jr, que está namorando a influenciadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Margareth Serrão, mãe de Virginia, registrou os netos ganhando os presentes. Nos Stories do Instagram, ela avisa às meninas que foi o "tio" Vini quem mandou os brinquedos e pede que agradeçam. "Obrigada, Vini", dizem Maria Alice e Maria Flor.

Leia Mais

É possível ver que as crianças ganharam brinquedos variados: kits de maquiagem, roupas de princesas e de super-heróis. Para José, que tem apenas 1 ano, há brinquedos educativos, como de encaixar peças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os filhos de Virginia com Zé Felipe chegaram a Madri essa semana. Eles foram depois da mãe, com a avó e as babás.

Tópicos relacionados:

espanha madri vini-jr- virginia-fonseca ze-felipe

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay