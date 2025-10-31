Filhos de Virginia Fonseca ganham presentes de Vini Jr. e agradecem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Virginia e do cantor Zé Felipe, ganharam diversos brinquedos de Vini Jr, que está namorando a influenciadora.

Margareth Serrão, mãe de Virginia, registrou os netos ganhando os presentes. Nos Stories do Instagram, ela avisa às meninas que foi o "tio" Vini quem mandou os brinquedos e pede que agradeçam. "Obrigada, Vini", dizem Maria Alice e Maria Flor.

É possível ver que as crianças ganharam brinquedos variados: kits de maquiagem, roupas de princesas e de super-heróis. Para José, que tem apenas 1 ano, há brinquedos educativos, como de encaixar peças.

Os filhos de Virginia com Zé Felipe chegaram a Madri essa semana. Eles foram depois da mãe, com a avó e as babás.